Російський солдат марно бігає по полю, щоб уникнути удару безпілотника. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
igor shmatko
12.02.2025 23:27
Шалаш Камишев
12.02.2025 23:31
Максім ХОЙ #398010
12.02.2025 23:43
То й теж, отак тікав і ховався від повісток до військомату, у 2014-15 роках для Захисту України!
А тепер он, дурнів робить, з Шмигаля та ЧЛЄНІВ РНБОУ!