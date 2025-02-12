УКР
Російський солдат марно бігає по полю, щоб уникнути удару безпілотника. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

армія рф (18780) війна (1487) ліквідація (4461) 24 ОМБр імені короля Данила (271)
+5
Погано вилупок кацапський бігав! 😁
12.02.2025 23:27 Відповісти
+4
Он хотєл мiра! 😁
12.02.2025 23:31 Відповісти
+4
Здох втомлений
12.02.2025 23:43 Відповісти
Погано вилупок кацапський бігав! 😁
12.02.2025 23:27 Відповісти
Он хотєл мiра! 😁
12.02.2025 23:31 Відповісти
Дуже похожий на отого зеленського, з приблуд95!!
То й теж, отак тікав і ховався від повісток до військомату, у 2014-15 роках для Захисту України!
А тепер он, дурнів робить, з Шмигаля та ЧЛЄНІВ РНБОУ!
12.02.2025 23:32 Відповісти
Пацани в Сталкера грають, щей русню косять
12.02.2025 23:38 Відповісти
Якись в'ялий попався. Не біжить, не стрибає((
12.02.2025 23:40 Відповісти
Здох втомлений
12.02.2025 23:43 Відповісти
..сп1тн1лим накабздон... просто неподобство..((
13.02.2025 00:00 Відповісти
Було б з чого , то давно стрільнув собі у дурешку!
13.02.2025 00:11 Відповісти
ванька мостився посрати, але не склалося
13.02.2025 01:08 Відповісти
Сеня, ви хоч в курсі, яка відстань від Донецька до Курахового, це 45 кілометрів всього, Бахмут ви взяли позаминулого року, від нього до Торецька 10 кілометрів, не ганьбилися б краще з цим, адже вашому СВО вже три роки стукнуло. Прикиньте, ви були у вашу "зоряну годину" в передмістях Києва, так от Курахово до Києва, щоб "..глядишь, добраться до авторов видео", вашому війську треба пройти 650 кілометрів, калькулятор візьміть, якщо в умі не можете поділити...Що стосується цього нещасного, то це війна 21 століття, на яку ви прийшли, українці теж так гинуть, тільки вони захищають свою Батьківщину, а не прийшли полювати на українців, за 2 мільйони рублів.
13.02.2025 08:08 Відповісти
Важно! Тайный сговор Трампа и Путина вскрылся / Европа в ужасе /№901/ Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=toUhCRCeu-Q
