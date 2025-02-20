Авіабомба влучає у місце дислокації підрозділу армії РФ на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому авіабомба, скинута українським пілотом, влучає у місце перебування російських військових на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про атаку високоточним боєприпасом.

"Українська авіація завдає удар високоточною бомбою по будівлі, де дислокувався особовий склад ЗС РФ в Курській області", - йдеться у коментарі до відео.

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