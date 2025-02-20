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Авіабомба влучає у місце дислокації підрозділу армії РФ на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому авіабомба, скинута українським пілотом, влучає у місце перебування російських військових на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про атаку високоточним боєприпасом.

"Українська авіація завдає удар високоточною бомбою по будівлі, де дислокувався особовий склад ЗС РФ в Курській області", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Зенітний дрон поцілив у російський вертоліт Мі-24: "Дымит, #бать! Подбили его походу! Че они вытворяют?!". ВIДЕО

Автор: 

авіація (4197) війна (1443) бойові дії (4199) Курськ (1172)


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Здоровʼя загиблим і гарного настрою. Скаліченим - квадратних коліс на інвалідних кріслах і височенних порогів.
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20.02.2025 14:20 Відповісти
Ох-тьох-тьох і тьох-тьох-тьох
Соловей щебече.
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20.02.2025 14:23 Відповісти
"прівєт їм передавайтє"
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20.02.2025 14:32 Відповісти
Невже міражі частіше розпочали зʼявляються на Курщині ніж навіть в пустелі?
Хоча якщо навіть "Су" - то теж непогано!
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20.02.2025 14:54 Відповісти
то вони самі себе ********
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20.02.2025 15:32 Відповісти
Ну цеж так мило...)))
Ну прямо як киця лапкою...)))
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20.02.2025 15:06 Відповісти
 
 