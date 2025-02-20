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Пєсков про заяви Трампа: Падіння рейтингу Зеленського абсолютно очевидне. АУДIО

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що риторика президента України Володимира Зеленського та інших представників української влади є неприйнятною. 

Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай представники київського режиму, особливо в останні місяці, дозволяють собі висловлювання в адресу очільників інших країн, які є абсолютно неприпустимими. Звісно, для багатьох очільників держав, відносно яких здійснюються такі висловлювання, це абсолютно недопустимо", - заявив Пєсков.

Крім того, він прокоментував слова президента США Дональда Трампа про падіння рейтингу Зеленського, заявивши, що цей процес є "абсолютно очевидним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремля занепокоєння, - Пєсков

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров та Ушаков вилітають до Саудівської Аравії на переговори з представниками США, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Пєсков Дмитро (1710) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+8
Да, так поднять рейтинг Зеленского как это делают все эти Трампы, путины, песковы ,это надо было постараться .
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20.02.2025 15:59 Відповісти
+6
йбать вашу спільну з Доном Хйломать !!!
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20.02.2025 15:57 Відповісти
+6
А ти рашиська паскуда до чого, згинь мерзота.
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20.02.2025 15:59 Відповісти
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йбать вашу спільну з Доном Хйломать !!!
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20.02.2025 15:57 Відповісти
Для Трампа вибори будь-якою ціною- це шанс таки витягти Хйла на особисту зустріч , а він як гебьонний спец витягне з нього все більше холуйських вчинків - й викличе нарешті пробудження не тільки Європи а й в середині США усратих респів . Бо останній провал ядерної безпеки, коли Маск звільнив усіх 300 чоловік ГОЛОВНОГО бюро контролю це вже межа терпіння республіканців хейту від від демів .
Бо нове працевлаштування цих безцінних кадрів проходить довго через бюрократичне коло перевірок ...
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20.02.2025 16:08 Відповісти
Збентежений Ілон Маск поспішно знову наймає звільнених співробітників ядерної ланки після жахливої ​​помилки

Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска поспішно відступив після звільнення провідних ядерних експертів, помилка, яка стала очевидною, коли Національному управлінню з ядерної безпеки довелося терміново знову найняти їх. Звільнення було скасовано в п'ятницю після недогляду DOGE, який не усвідомлював ролі агентства в управлінні ядерною зброєю Америки, перш ніж відпустити співробітників у четвер.

Національне управління з ядерної безпеки зараз має справу з наслідками цієї "грандіозної помилки", яка, згідно з повідомленнями, викликала занепокоєння щодо безпеки. Інсайдери зізналися CNN, що працівників звільнили, тому що «ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, що ми робимо, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни».
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20.02.2025 16:11 Відповісти
Знайшли болюче місце преЗЕдента і користуються...
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20.02.2025 15:57 Відповісти
так, а шо йому станеться?
загаситься з литвином і вийде в астрал, на тиждень.
нам, все це вигрібати.
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20.02.2025 16:02 Відповісти
У цього підора одне болюче місце яке його їбе його дєрьмак.
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20.02.2025 16:04 Відповісти
может поэтому такой шум вокруг выборов раша уверенная в своих кандидатах
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20.02.2025 16:17 Відповісти
Всі кандидати паРашки в ЖОПОблоці і співпрацюють з СН...Ніхто за них не проголосує...
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20.02.2025 16:23 Відповісти
ага, давайте ще одного послухаємо..., залишайтесь на лінії, ваша думка дуже цінна для нас...
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20.02.2025 15:59 Відповісти
А ти рашиська паскуда до чого, згинь мерзота.
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20.02.2025 15:59 Відповісти
Да, так поднять рейтинг Зеленского как это делают все эти Трампы, путины, песковы ,это надо было постараться .
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20.02.2025 15:59 Відповісти
ну от!
по зе!гундосу, почали бити з двох боків.
впевнений, що європа стратегічно промовчить.
біда в тому, що зе!шобло тримає нас в заручниках!
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Може вам би так хотілосяб, але ні, Не мовчить - https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/20/7205468/
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20.02.2025 16:08 Відповісти
промовчить, це не про слова! це про дії.
але, як шо вам подобаються слова, то добре.
слухайте.
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20.02.2025 16:12 Відповісти
Позиція Європейського Союзу щодо президента України Володимира Зеленського є чіткою: це легітимно обраний на чесних виборах президент.Про це на брифінгу в Брюсселі 20 лютого заявив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер, передає кореспондент "Європейської правди".
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20.02.2025 16:09 Відповісти
8. Буквальне тлумачення статті 103 Конституції України засвідчує, що нею встановлено обмеження щодо можливості однієї і тієї особи перебувати на посту Президента України більше ніж два строки підряд. Частиною першою статті 103 Конституції України передбачено, що Президент України обирається строком на п'ять років.
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20.02.2025 16:15 Відповісти
***** також так вважає, ви з ним якось однодумці,)
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20.02.2025 16:18 Відповісти
шопопало!
а до чого тут твій ***** і моя конституція?
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20.02.2025 19:38 Відповісти
Якщо під час війни хтось критикує конституцію (і закликає змінити конституцію) це або ворог, або посібник ворога (або ідіот, що часом гірше) або це ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 готування, дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
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20.02.2025 19:30 Відповісти
ти, вже настрочило донос куди треба?
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20.02.2025 19:40 Відповісти
Мені от що цікаво.
Кім-чен-инівські собакоєди воювали а Курську проти США, а такими темпами скоро морпіхи США разом з ними будуть воювать за рускій мір.
Вони ж йо'бнуться...
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20.02.2025 16:02 Відповісти
Як сцикливі шакали підгавкують там щось з під хвоста Тампона
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20.02.2025 16:02 Відповісти
Звичайно. Ви ж в пусту черепну коробку рижого довб..ба вклали ці слова
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20.02.2025 16:03 Відповісти
Як дві собаки на вітер виють. Гидоти.
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20.02.2025 16:04 Відповісти
Якщо б нас ще цікавила думка кацапів...
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20.02.2025 16:05 Відповісти
Тебе рижі вуса не питають, вбився
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20.02.2025 16:06 Відповісти
Цікаве діло...Я,скажімо так,не найпалкіший прихильник Зелі але як Донні-Рване Вухо і Пісюков одностайно уболівають щоб нашим презом став хтось з великим рейтингом і довірою...Це ,мабуть,наша справа а не цих уболівальників... Хоча, 6 млн.ухилянської щурятини теж мабуть проти Зельки,підтримують і Пісюкова і Донні-РВ...
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20.02.2025 16:07 Відповісти
зелене ***** можна залишити (поки що), але посадити 6 менеджерів та все його шобло-*****. негайно створити уряд порятунку! а потім, коли (якщо) відібє'мось - судити зечмо за зраду та провал підготовки до шашликів війни
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20.02.2025 17:14 Відповісти
Мені от цікаво що думають прості американці які голосували за тампона який створив нову антизахідну коаліціє сша-Китай-рашка- північна корея-іран-хамас-талібан-хезболла....
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20.02.2025 16:08 Відповісти
Навпаки Трамп йому рейтинг підняв вчора і нормально так підняв своєю тупою заявою.
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20.02.2025 16:12 Відповісти
Чому ні? Я за нього не голосував, але саме зараз повністю підтримую зеленого. Трамп тупий підорас продався кацапам і тепер робить з нас винних у війні.
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20.02.2025 16:58 Відповісти
или ***** *************** свинособака!ой *** обиженные..............................
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20.02.2025 16:15 Відповісти
От і кацапи вписались за Трампа - тепер в нього є адвокат
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20.02.2025 16:16 Відповісти
Це кремлівське уйобисько мало не говорить, усе хлопці Трамп наш агєнт і вам усим звизда*
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20.02.2025 16:24 Відповісти
О, гарантов заимели! Теперь нас будут рвать в четыре руки?
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20.02.2025 17:01 Відповісти
Ні тампон ні кацапи не знають та не розуміють українців. Навпаки, за останній тиждень висловлювання тампона підняло рейтинг Зеленського в Україні.
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20.02.2025 17:04 Відповісти
як в унісон заспівали ***** і трампло..... якщо так далі піде, то трампон введе санції проти України.

і да, піська ідикатинахуй! і путін таки *****!
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20.02.2025 17:10 Відповісти
До-речі в Канаді рейтинг Трюдо росте)
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20.02.2025 17:21 Відповісти
То Піськов з Хйлом Україну не визнаЮть, а самі сидять і дрочать на рейтинги Зе🤣🤣
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20.02.2025 19:21 Відповісти
 
 