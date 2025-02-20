Пєсков про заяви Трампа: Падіння рейтингу Зеленського абсолютно очевидне. АУДIО
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що риторика президента України Володимира Зеленського та інших представників української влади є неприйнятною.
Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазвичай представники київського режиму, особливо в останні місяці, дозволяють собі висловлювання в адресу очільників інших країн, які є абсолютно неприпустимими. Звісно, для багатьох очільників держав, відносно яких здійснюються такі висловлювання, це абсолютно недопустимо", - заявив Пєсков.
Крім того, він прокоментував слова президента США Дональда Трампа про падіння рейтингу Зеленського, заявивши, що цей процес є "абсолютно очевидним".
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
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Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска поспішно відступив після звільнення провідних ядерних експертів, помилка, яка стала очевидною, коли Національному управлінню з ядерної безпеки довелося терміново знову найняти їх. Звільнення було скасовано в п'ятницю після недогляду DOGE, який не усвідомлював ролі агентства в управлінні ядерною зброєю Америки, перш ніж відпустити співробітників у четвер.
Національне управління з ядерної безпеки зараз має справу з наслідками цієї "грандіозної помилки", яка, згідно з повідомленнями, викликала занепокоєння щодо безпеки. Інсайдери зізналися CNN, що працівників звільнили, тому що «ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, що ми робимо, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни».
загаситься з литвином і вийде в астрал, на тиждень.
нам, все це вигрібати.
по зе!гундосу, почали бити з двох боків.
впевнений, що європа стратегічно промовчить.
біда в тому, що зе!шобло тримає нас в заручниках!
але, як шо вам подобаються слова, то добре.
слухайте.
а до чого тут твій ***** і моя конституція?
Кім-чен-инівські собакоєди воювали а Курську проти США, а такими темпами скоро морпіхи США разом з ними будуть воювать за рускій мір.
Вони ж йо'бнуться...
шашликіввійни
і да, піська ідикатинахуй! і путін таки *****!