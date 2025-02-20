Пєсков про заяви Трампа: Падіння рейтингу Зеленського абсолютно очевидне. АУДIО

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що риторика президента України Володимира Зеленського та інших представників української влади є неприйнятною.

Про це у коментарі російським пропагандистам заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай представники київського режиму, особливо в останні місяці, дозволяють собі висловлювання в адресу очільників інших країн, які є абсолютно неприпустимими. Звісно, для багатьох очільників держав, відносно яких здійснюються такі висловлювання, це абсолютно недопустимо", - заявив Пєсков.

Крім того, він прокоментував слова президента США Дональда Трампа про падіння рейтингу Зеленського, заявивши, що цей процес є "абсолютно очевидним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремля занепокоєння, - Пєсков

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров та Ушаков вилітають до Саудівської Аравії на переговори з представниками США, - Пєсков