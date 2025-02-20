Плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремля занепокоєння, - Пєсков

У Кремлі назвали розміщення військових країн НАТО на території України "неприйнятним для Росії".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, повідомлення про плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремлі занепокоєння.

"Дані у ЗМІ про плановане розміщення ЄС своїх військових в Україні іноді суперечливі, Кремль уважно стежить за ними", - сказав речник російського диктатора.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія категорично негативно ставиться до перспективи появи європейських військ в Україні, яку б роль вони не взяли на себе.

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