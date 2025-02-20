УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5493 відвідувача онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
4 363 47

Плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремля занепокоєння, - Пєсков

Кремль не хоче розміщення миротворців в Україні

У Кремлі назвали розміщення військових країн НАТО на території України "неприйнятним для Росії".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, повідомлення про плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремлі занепокоєння.

"Дані у ЗМІ про плановане розміщення ЄС своїх військових в Україні іноді суперечливі, Кремль уважно стежить за ними", - сказав речник російського диктатора.

Читайте: Стармер представить Трампу план розгортання в Україні європейських військ, - The Telegraph

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія категорично негативно ставиться до перспективи появи європейських військ в Україні, яку б роль вони не взяли на себе.

Читайте також: До підписання мирної угоди Німеччина не обговорюватиме участі в миротворчій місії, - Пісторіус

Автор: 

миротворці (859) Пєсков Дмитро (1710) росія (66478)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
...засунь своє занепокоєнна в одне місце карлтка!!!
показати весь коментар
20.02.2025 12:19 Відповісти
+7
показати весь коментар
20.02.2025 12:20 Відповісти
+7
Це гарна новина...
показати весь коментар
20.02.2025 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...засунь своє занепокоєнна в одне місце карлтка!!!
показати весь коментар
20.02.2025 12:19 Відповісти
А Європа прагне просто вижити. На США надія розтанула. Тому потрібно затримати путлєривців на теренах Неньки.
показати весь коментар
20.02.2025 12:22 Відповісти
Не на США, а на Трампа. Европа без США не вистоїть.
показати весь коментар
20.02.2025 12:45 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2025 12:20 Відповісти
Пєскофф!
У тебе пика воділи, що дослужився до начальника автоколони!
показати весь коментар
20.02.2025 12:20 Відповісти
Це гарна новина...
показати весь коментар
20.02.2025 12:22 Відповісти
глибоке?)
показати весь коментар
20.02.2025 12:23 Відповісти
Зато Америка тепер викликає лише заспокоєння.
показати весь коментар
20.02.2025 12:23 Відповісти
Плани Європи розмістити військових в Україні викликають у кремля занепокоєння--ваша черга занепокоюватись довбойоби.
показати весь коментар
20.02.2025 12:26 Відповісти
шота пашло нитак
показати весь коментар
20.02.2025 12:28 Відповісти
Піськов бреше, покажчик стурбометра, встановлений на річці Клязьма показав 0,8 меркеля.
показати весь коментар
20.02.2025 12:29 Відповісти
Да, давайте быкуйте перед Трампом - начинайте ставить ему невыполнимые условия.
показати весь коментар
20.02.2025 12:29 Відповісти
переживете
таргани @уйлостанівські живучі
показати весь коментар
20.02.2025 12:33 Відповісти
мене інше веселить.
песков, щось там меле, а європейські перелякані желейні вояки, вже обісралися та з острахом дивляться на лєвацьких толєрантних пацифістких політиків.
що б ті, не дай боже, не віддали наказ відправити тисячу військових десь під ужгород.
показати весь коментар
20.02.2025 12:33 Відповісти
до Києва приїдуть, побачите
показати весь коментар
20.02.2025 12:37 Відповісти
Після війни в Іраку та Афганістані, на заході є острах воювати з такими відмороженими країнами... Реально рекрутерам важко навіть знайти особовий склад тепер.. Складні були війни, фанатики жорстко поводились з полоненими, орки ж такі самі якщо взяти... єдина різниця що діти не воюють
Я колись працював з одним колишнім військовим із штатів, той був в Іраці 3 зміни, типу воююєш потім в отпуск(ротація), і каже що все було ок поки не почали воювати з талібами, там було справжнє пекло, і його остання ротація була коли він вбив дитину яку мама відправила їх підірвати.... І він каже що б ніколи більше не пішов воювати ні за які гроші, хіба б хтось напав на штати...
показати весь коментар
20.02.2025 12:47 Відповісти
ось тому, українці не вмовляють приїхати та захистити від супостата.
українці кажуть, дайте зброю! ми самі себе захистим!
тим більше, що зброя у вас на складах пилом припадає, а зброя повинна воювати!
показати весь коментар
20.02.2025 12:51 Відповісти
Зброя, зброя то гроші... Нам просто могли дати зброю по лендлізу із складів, але непонятно по яких причинах ми відмовились...

А все решта дають виділяючи кошти з їх бюджету з їх податків, які досить високі... І тепер ви поставте себе на місце американця, для якого ми якась далека непонятна країна, де постійно раз за разом корупційні скандали що розікрали допомогу...
І тут вам кажуть ще потрібно дати грошей з ваших податків туди... Причому коли треба виділити гроші на усилення кордонів звідки наплив криміналу, та нелегалів що відбирають роботу, то на то грошей немає а просили 5-10 млрд...

Яка тут була реакція у всіх коли влада вирішила поставити зерно в Сирію, чим ця ситуацяя відрізняється від Сирії, яка до речі воювала проти орків фактично...
показати весь коментар
20.02.2025 12:57 Відповісти
По друге європейці самі по собі уже змінились, вони мирні при спілкуванні, реально такі на війну не підуть якщо вона десь далеко, плюс наплив мігрантів з африки і араби, які точно не підуть воювати проти раші, хіба за великі гроші...
показати весь коментар
20.02.2025 12:51 Відповісти
тому, коли сша закриє свої бази в європі, а ще краще вийде з нато, дорога на варшаву та берлін відкрита та вільна!
показати весь коментар
20.02.2025 12:53 Відповісти
Ну в поляків влада нормальна, вони закупили багато Хаймарсів, ******** літаків та ППО і орки ніколи на них не нападуть... орки нападають тільки на слабких...
показати весь коментар
20.02.2025 12:59 Відповісти
ну да, ***** ж хоче своїх "військових" до Києва довести, а Трамп схоже і не проти заради такого "миру" і зробить усе в рамках угоди з *****м
показати весь коментар
20.02.2025 12:36 Відповісти
Ну як вам перегавори з ******? Но при цьому Тампон звинувачує Україну що це ми провалюємо переговори
показати весь коментар
20.02.2025 12:39 Відповісти
Пашол *****. Дима, так понятно?
показати весь коментар
20.02.2025 12:46 Відповісти
ПТН-ПНХ
показати весь коментар
20.02.2025 13:01 Відповісти
так йди поцілуй овоща у сраку, воно оціне.
показати весь коментар
20.02.2025 13:02 Відповісти
Це ти дебіл про що, або сам не розумієш передруковуєш що ФСБ прислало
показати весь коментар
20.02.2025 13:54 Відповісти
Ну обеспокоились и что? В Украине ваша армия просто заканчивается. северокорейцы тоже заканчиваются. Вытаскивайте уже бункерного потрясти... ну просто чтобы потрясти.
показати весь коментар
20.02.2025 12:53 Відповісти
Ща и закончишься,кацапская мразь. Продолжишь еще с одного аккаунта,ублюдок вонючий.
показати весь коментар
20.02.2025 13:03 Відповісти
не продовжуй, просто йди на ***. за твоїм кАрабльом!,
показати весь коментар
20.02.2025 13:04 Відповісти
Дебіл з ***...лостану
показати весь коментар
20.02.2025 13:50 Відповісти
з вашими занепокоєннями зроблять те саме що ви зробили з ООНівськими, ЄСівськими. Українськими та з іншими - тобто ідіть Н А Х У Й!
показати весь коментар
20.02.2025 13:02 Відповісти
Кидай пити, білочка вже не приходить а живе у тобе.
показати весь коментар
20.02.2025 13:49 Відповісти
Плани Європи розмістити військових України біля Кремля викликають занепокоєння, - Пєсков
показати весь коментар
20.02.2025 13:10 Відповісти
Нет мира нечестивому (с)
показати весь коментар
20.02.2025 13:15 Відповісти
А що в дурке день відкритих дверей. Або стекломоя перебрав
показати весь коментар
20.02.2025 13:46 Відповісти
У кацапів з Зельоними плани на новий відвід українських військ, розмінування, бетонні танкові дороги від центру до лінії зіткнення, та закриття всіх оборонних програм в Україні.
показати весь коментар
20.02.2025 13:25 Відповісти
Мабуть по чемодани ху...ла зрозумів
показати весь коментар
20.02.2025 13:44 Відповісти
Пєсков- ПНХ..
показати весь коментар
20.02.2025 14:12 Відповісти
Та невже? Яка "прикра неприємність"...🤗🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.02.2025 14:30 Відповісти
Порушення міжнародних прав для демократичних країн не допустимо!!! А занепокоєння рф все це як до зайця стоп - сигнал.
показати весь коментар
20.02.2025 15:26 Відповісти
 
 