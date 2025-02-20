Плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремля занепокоєння, - Пєсков
У Кремлі назвали розміщення військових країн НАТО на території України "неприйнятним для Росії".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, повідомлення про плани Європи розмістити військових в Україні викликають у Кремлі занепокоєння.
"Дані у ЗМІ про плановане розміщення ЄС своїх військових в Україні іноді суперечливі, Кремль уважно стежить за ними", - сказав речник російського диктатора.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.
Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія категорично негативно ставиться до перспективи появи європейських військ в Україні, яку б роль вони не взяли на себе.
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У тебе пика воділи, що дослужився до начальника автоколони!
таргани @уйлостанівські живучі
песков, щось там меле, а європейські перелякані желейні вояки, вже обісралися та з острахом дивляться на лєвацьких толєрантних пацифістких політиків.
що б ті, не дай боже, не віддали наказ відправити тисячу військових десь під ужгород.
Я колись працював з одним колишнім військовим із штатів, той був в Іраці 3 зміни, типу воююєш потім в отпуск(ротація), і каже що все було ок поки не почали воювати з талібами, там було справжнє пекло, і його остання ротація була коли він вбив дитину яку мама відправила їх підірвати.... І він каже що б ніколи більше не пішов воювати ні за які гроші, хіба б хтось напав на штати...
українці кажуть, дайте зброю! ми самі себе захистим!
тим більше, що зброя у вас на складах пилом припадає, а зброя повинна воювати!
А все решта дають виділяючи кошти з їх бюджету з їх податків, які досить високі... І тепер ви поставте себе на місце американця, для якого ми якась далека непонятна країна, де постійно раз за разом корупційні скандали що розікрали допомогу...
І тут вам кажуть ще потрібно дати грошей з ваших податків туди... Причому коли треба виділити гроші на усилення кордонів звідки наплив криміналу, та нелегалів що відбирають роботу, то на то грошей немає а просили 5-10 млрд...
Яка тут була реакція у всіх коли влада вирішила поставити зерно в Сирію, чим ця ситуацяя відрізняється від Сирії, яка до речі воювала проти орків фактично...