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Міні фільм про кіберпідпілля: Роби що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. ВIДЕО

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ оприлюднили мотиваційний короткометражний фільм "Кіберпідпілля", який закликає приєднуватись до українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ССО.

Короткий фільм демонструє, як українське підпілля завдає ударів по окупантах, саботують їхні плани та поширюють українську символіку.

Росіяни заявляють про "повний контроль" над окупованими територіями, але факти говорять інше. Український спротив не лише триває, а й стає більш організованим та ефективним.

Головна героїня фільму - дівчина з Донецька, яка захотіла приєднатися до Руху опору. Їй допомагає родичка, яка передає за інструкціями дівчини звичайні, на перший погляд, апельсини. Але всередині цитрусових захована флешка з важливою інформацією. Фрукти дбайливо упаковані в пакет з промовистим написом "Єдиная Россия" вирушають автобусом до Джанкоя, де їх очікує залізничник з особливою місією.  Чоловік виявивши "кісточку" з інструкціями, повідомляє модератору: "Апельсини смачні. З кісточками". На що отримує геніальну у своїй простоті відповідь: "Робіть фреш".

Ця кодова фраза дає сигнал для початку операції на перенаправлення стрілок поїзда-бензовозу, який постачає пальне окупантам. Поїзд успішно сходить з рейок.

"Роби що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Наближаємо перемогу разом!" - нагадують у ССО.

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Автор: 

фільми (283) ССО (534)


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Топ коментарі
+5
Касаб, ти шойно народився а все онануєш тут та онануєш на евреїв.
Вони тебе шо, паимели в сраку шо ти все на них дрочиш?
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21.02.2025 09:55 Відповісти
+5
Земля повинна горіти під ногами у ворогів - і не залежно де: в Криму, в Донецьку чи Луганську, на Курщині чи в московії!
Кожен повинен вставати зранку і думати:
"ЩО Я ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ щоб вона вистояла і перемогла"
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21.02.2025 10:10 Відповісти
+5
Теодор Рузвельт: " Роби, що можешь, з тим, що в тебе є і там, де ти знаходишся". Можливо,ця фраза більш давня і Рузвельт її процитував...але аона дуже влучна! СЛАВА УКРАЇНІ!
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21.02.2025 10:13 Відповісти
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Яка там вже мотивація в наш час? Де її знайдеш?
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21.02.2025 09:47 Відповісти
Касаб, ти шойно народився а все онануєш тут та онануєш на евреїв.
Вони тебе шо, паимели в сраку шо ти все на них дрочиш?
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21.02.2025 09:55 Відповісти
сподобалось йому)))
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21.02.2025 21:23 Відповісти
Земля повинна горіти під ногами у ворогів - і не залежно де: в Криму, в Донецьку чи Луганську, на Курщині чи в московії!
Кожен повинен вставати зранку і думати:
"ЩО Я ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ щоб вона вистояла і перемогла"
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21.02.2025 10:10 Відповісти
Теодор Рузвельт: " Роби, що можешь, з тим, що в тебе є і там, де ти знаходишся". Можливо,ця фраза більш давня і Рузвельт її процитував...але аона дуже влучна! СЛАВА УКРАЇНІ!
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21.02.2025 10:13 Відповісти
Смерть московським окупантам!
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21.02.2025 10:15 Відповісти
може сбу з ермака почне?
а не дітям мізки трахає?
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21.02.2025 10:36 Відповісти
Дарья Трепова, 27 років в'язниці, жодної підтримки, прорахунку відходу, вибухівку підірвали прям в залі після чого її пов'язали, добре що не з нею разом підірвали. Хтось в принципі ініціює якусь допомогу тим людям, які постраждали виконуючи наші завдання? Ні, про них навіть не пам'ятають, це ресурс для чинуш в кабінетах. Хочете битись з окупацією, бийтесь самостійно, принаймні ніхто вас не підставить.
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21.02.2025 11:08 Відповісти
Факти кажуть що ждуни задоволені а з "Українських" територій пенсіонери та інваліди тікають знову на ТОТ, бо не мають що звести кінці з кінцями...
А те все "підпілля у телеграмі" засуньте собі в ЗЕ , бо тг читає фсб абсолютно без усяких перешкод. І фільтрує інформацію через ШІ та виловлює всіх "інакомислячих". Самі думайте - влада всі канали має чомусь саме в тг.
Особливо зашквар це всякі фейки типу "рух жовта стрічка", акція не дала НІЯКОЇ військової користі, зате ентузіастів зливали ворогу!!!
Немає ніякого системного підпілля!! Там взагалі не можно нікому довіряти, особливо бовдурам, які обклались з усіх сторін російськими застосунками .....
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21.02.2025 11:17 Відповісти
Закликати можно лише щось там підірвати , підпалити, завалити колаборанта-ката чи відомого військового злочинця ер.еф.
Все що "приєднуватися" це те саме що "діЙйя" і "реЗЕрв+" - одразу інфа вже на сервері фсб
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21.02.2025 11:20 Відповісти
 
 