Міні фільм про кіберпідпілля: Роби що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. ВIДЕО
Сили Спеціальних Операцій ЗСУ оприлюднили мотиваційний короткометражний фільм "Кіберпідпілля", який закликає приєднуватись до українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ССО.
Короткий фільм демонструє, як українське підпілля завдає ударів по окупантах, саботують їхні плани та поширюють українську символіку.
Росіяни заявляють про "повний контроль" над окупованими територіями, але факти говорять інше. Український спротив не лише триває, а й стає більш організованим та ефективним.
Головна героїня фільму - дівчина з Донецька, яка захотіла приєднатися до Руху опору. Їй допомагає родичка, яка передає за інструкціями дівчини звичайні, на перший погляд, апельсини. Але всередині цитрусових захована флешка з важливою інформацією. Фрукти дбайливо упаковані в пакет з промовистим написом "Єдиная Россия" вирушають автобусом до Джанкоя, де їх очікує залізничник з особливою місією. Чоловік виявивши "кісточку" з інструкціями, повідомляє модератору: "Апельсини смачні. З кісточками". На що отримує геніальну у своїй простоті відповідь: "Робіть фреш".
Ця кодова фраза дає сигнал для початку операції на перенаправлення стрілок поїзда-бензовозу, який постачає пальне окупантам. Поїзд успішно сходить з рейок.
"Роби що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Наближаємо перемогу разом!" - нагадують у ССО.
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Вони тебе шо, паимели в сраку шо ти все на них дрочиш?
Кожен повинен вставати зранку і думати:
"ЩО Я ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ щоб вона вистояла і перемогла"
а не дітям мізки трахає?
А те все "підпілля у телеграмі" засуньте собі в ЗЕ , бо тг читає фсб абсолютно без усяких перешкод. І фільтрує інформацію через ШІ та виловлює всіх "інакомислячих". Самі думайте - влада всі канали має чомусь саме в тг.
Особливо зашквар це всякі фейки типу "рух жовта стрічка", акція не дала НІЯКОЇ військової користі, зате ентузіастів зливали ворогу!!!
Немає ніякого системного підпілля!! Там взагалі не можно нікому довіряти, особливо бовдурам, які обклались з усіх сторін російськими застосунками .....
Все що "приєднуватися" це те саме що "діЙйя" і "реЗЕрв+" - одразу інфа вже на сервері фсб