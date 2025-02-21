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Оператор дрона ідеально точно скидає боєприпас на російського військового в Курській області. ВIДЕО

Оператор українського дрона на Курщині максимально прицільно скинув боєприпас у російського військового та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (18060) війна (1443) знищення (7713) дрони (5018) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+5
Другий номер далі йде на чистому ********. Вміє русня. Далеко не так, як радикальні ісламісти, але теж непогано вміє.
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21.02.2025 15:10 Відповісти
+4
Хоч щось приємне на сьогодні, оператору велика подяка за математику, нагадує прочитану за кадром початково притчу із "Золото Маккени", головне, не де ти є, а де ти будеш у потрібний момент.
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21.02.2025 15:12 Відповісти
+3
страйк *****
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21.02.2025 15:30 Відповісти
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заплющила очі, простягла ноги... ********!
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21.02.2025 15:08 Відповісти
Headshot!
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21.02.2025 15:09 Відповісти
+ puzzle
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21.02.2025 15:47 Відповісти
Potshot! 👌
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21.02.2025 16:31 Відповісти
Другий номер далі йде на чистому ********. Вміє русня. Далеко не так, як радикальні ісламісти, але теж непогано вміє.
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21.02.2025 15:10 Відповісти
Хоч щось приємне на сьогодні, оператору велика подяка за математику, нагадує прочитану за кадром початково притчу із "Золото Маккени", головне, не де ти є, а де ти будеш у потрібний момент.
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21.02.2025 15:12 Відповісти
по теорії ймовірності якщо скинути одночасно із того дрона 10 шт *********** - то тільки один попаде в "десятку", всі інші розсіються еліпсом або кругом певного радіусу
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21.02.2025 15:19 Відповісти
страйк *****
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21.02.2025 15:30 Відповісти
Кацапу гарного настрію.
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21.02.2025 17:10 Відповісти
Це ж як треба розрахувати щоб бонба не впала на кілька кроків попереду або позаду... він міг просто зупинитися і бонба б впала на 5 м попереду і нічого б йому не зробила..
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21.02.2025 18:40 Відповісти
Уламками би посікло добряче,просто так кацап би не пішов би далі
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22.02.2025 09:50 Відповісти
снайпер, що сказати
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22.02.2025 09:53 Відповісти
 
 