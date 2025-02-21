Оператор дрона ідеально точно скидає боєприпас на російського військового в Курській області. ВIДЕО
Оператор українського дрона на Курщині максимально прицільно скинув боєприпас у російського військового та ліквідував його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
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