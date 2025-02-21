Трамп проти Зеленського: Як це впливає на війну в Україні? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує вплив на війну з РФ конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

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Текстовий супровід відео

Трамп однозначно заявив про те, що Зеленського на зустрічах не буде. Тобто представника України на обговоренні питань укладання мирної угоди в Україні президент США не запрошує. І також Трамп не запрошує представників Європейського Союзу. І збирається, очевидно, судячи по цій заяві, вести перемовини з Путіним виключно віч-на-віч. Де ж це буде відбуватись?

Видання Le Plan: Трамп збирається приїхати у гості до Путіна в Москву 9 травня і спільно там говорити про припинення війни в Україні. ( Пізніше Трамп заявив, що не збирається їхати до РФ на 9 травня, - ред.)

Про що це говорить? Перше, звичайно, виключення представника України – це дуже і дуже недобрий сигнал, який зараз активно використовує російська пропаганда. Щодо війни, хочу сказати, що російські боти, всі їхні інформаційні війська просто сходять з розуму. Весь інтернет забитий російською пропагандою, яка радісно повторює, цитує тези американців і додає свої, які зводяться до того, що насправді все, війна припиняється, ніякого спротиву тепер вже не буде і Путін з Трампом домовляться про розділ України і все буде на російських умовах. Звичайно, ця активізація російської пропаганди ніяким чином не повинна відволікати від основного. Ворог намагається всіма силами деморалізувати спротив сил оборони України. Зараз тривають на фронті дуже важкі бої. Всіх в армії безумовно цікавлять і хвилюють можливі мирні домовленості. Але все, що говорить зараз Трамп, що зараз ідуть перемовини, це не є початок фактичних домовленостей. План перемовин по Україні, якою Трамп бачить мирну угоду, - ми не бачимо.

Трамп, як такий брокер на біржі, який намагається в останню хвилину укласти цілу купу важливих угод, він намагається дуже швидко добитись результата. Заявити, що цей результат є. Тому він відкидає все, що може йому заважати, всіх, з ким йому потрібно, можливо, було укладати компроміси, узгоджувати позиції, і хоче залишити собі абсолютно розв'язані руки для будь-яких домовленостей в тих рамках, які він для себе бачить. А рамки, очевидно, достатньо широкі. Якщо у тебе нема планування і нема узгодженості позиції з союзниками, це означає, що домовленість буде, скоріше за все, понятійна. Там не буде деталізації, як це буде гарантуватись, цей план безпеки, коли це почнеться. Ніяких домовленостей нема. Тому, коли росіяни спекулюють зараз, то Путін спекулює питаннями миру, у Путіна зараз також Трамп розв'язав руки. Путін може почати перемовини без визначеної дати, коли, все ж таки, ці перемовини закінчаться. І, судячи з того, що ці зустрічі найближчим часом не плануються, ми розуміємо, що війна буде тривати. І тривати не один місяць. Більш того, ніяких гарантій, що війна припиниться, на даний момент нема. Тому що домовленості Трампа з Путіним ми не знаємо. Ми не знаємо, на що саме піде Путін. Нагадаємо, що Росія включила своїм рішенням, законодавчим актом, до складу Російської Федерації територію чотирьох областей України плюс республіка Крим. Тобто все це в п'ять регіонів, і вони будуть зараз намагатись легітимізувати всі ці регіони в складі РФ. При тому, що Росія повністю ці регіони не контролює. І не може взяти під контроль. Російський наступ зараз дуже сильно пригальмований. І ворог просувається, але на дуже обмеженій кількості ділянок фронту. І з дуже великими втратами. Під Покровськом ворога вдалося зараз зупинити, і в принципі руху немає вже місяць на цьому напрямку. На деяких ділянках українські воїни навіть відбили позиції, відновили позиції і просунулися вперед.

Отже, що ми розуміємо зараз по поточних подіях? Трамп хоче досягнути швидкої угоди. Угода недеталізована, гарантії безпеки недеталізовані. Він буде намагатись домовитись понятійно з Путіним на деякий короткий термін про зупинку бойових дій. І, очевидно, представити цей проєкт в своїй домовленості вже всьому світу. І після того вже змушувати Україну, змушувати європейських союзників деталізувати цю угоду і погодити її, ухвалити її. Ми не знаємо, який взагалі пакет може бути цих домовленостей. Все це попереду, але головне – час. Ніяких гарантій, що зустріч відбудеться найближчим часом, нема. Може бути один раунд, другий, третій – ми не знаємо. І час припинення бойових дій, формат припинення бойових дій, лінія розмежування на період домовленості – все це абсолютно незрозуміло. Отже, ми зараз можемо уважно спостерігати за тим, що відбувається в політиці, але треба розуміти – ніяких гарантій того, що війна закінчиться швидко, не існує. І те, що відбувається на фронті, говорить, що ворог готує певні наступальні дії для того, щоб під час проведення цих мирних перемовин ще покращити своє становище і захопити ще значну територію України. На даний момент ми знаємо, що російські військовослужбовці самі в соцмережах повідомляють про пересування російської 150-ї мотострілецької дивізії. Вона перегруповується з південного напрямку Донбасу, перегруповується на торецький напрямок. Ворог, очевидно, буде намагатися захопити максимальну територію Донбасу, буде продовжувати наступальні операції. Але, звичайно, наступальні дії будуть по всьому фронту, оскільки російська стратегія, російська тактика полягає в тому, що ворог наступає, тисне, намагається рівномірно тиснути по всій лінії зіткнення для того, щоб не давати українським воїнам маневрувати своїми силами, не давати відпочинок для того, щоб постійно тримати наші сили оборони в напруженні. Але ми бачимо і ознаки певного посилення ворога на Костянтинівському напрямку, тобто, очевидно, ворог буде намагатися зараз повністю захопити Торецьк, повністю Торецьк вони захопити ще досі не змогли, і створити тиск на Покровськ ще з північного напрямку і намагатись захопити повністю Часів Яр і потім наступати також з двох напрямків на Костянтинівку. Очевидно, активні дії на Донбасі продовжаться і ніякого зниження активності і зниження інтенсивності бойових дій не відбувається.

Паузи в бойових діях, як ми бачимо, зараз пов'язані виключно з тим, що наші воїни знищують таку кількість російських штурмовиків, що на деякий час у росіян просто закінчуються люди в піхоті, кого вони можуть посилати вперед. Але ми бачимо, що ворог продовжує заганяти в армію вже кого тільки можливо і поступово поповнює свої ударні угруповання. Не так швидко, як би йому хотілося. Треба відмітити, наприклад, ситуацію по Турецьку, що на місто наступали кілька місяців безперервно три російські бригади. Перша, дев'ята і сто тридцять друга. І зараз всі ці три бригади фактично втратили боєздатність, незважаючи на постійні поповнення, втратили боєздатність і не можуть продовжувати наступальні дії. Тому ворог посилює Торецький напрямок 150-ю дивізією.

Відповіді на запитання

Вам не здається, що Трамп зрозумів, що з Путіним так просто неможливо домовитись про закінчення припинення вогню і Трамп накидається на Україну, щоб ми прогнулись?

Я не бачу насправді бажання Трампа зараз просто когось прогинати заради прогинання. Я бачу, що Трамп проводить спеціально таку проросійську риторику дуже активну для того, щоб зробити всі можливі компліменти Путіну, які тільки в нього є в голові і на умі. Після того Трамп намагається відчепити від процесу перемовин всіх союзників і саму Україну в першу чергу для того, щоб мати розв'язані руки. Тобто основна мета, чому він буде говорити про Україну без України, тому що зараз оця дискредитаційна кампанія проти Володимира Зеленського, яку веде Трамп, вона направлена на те, щоб від України ніхто не говорив. На мій погляд, що насправді така історія дуже небезпечна для України, тому що слово "мир", як це розуміє Путін і як це може здатись самому Трампу в Москві, це, можливо, не той мир, який є гарантією безпеки для України. Ми не знаємо, про які ділянки тоді, ми не будемо контролювати, по які лінії розмежування взагалі цей мир будуть проводитись і які гарантії безпеки будуть для України, у разі, якщо вона на ці умови піде. Тому поки що ми можемо тільки гадати.

Зараз Трамп поставив так ситуацію, що він один в цьому переговорному процесі. І, судячи з реакції українського керівництва і керівництва Євросоюзу, в принципі, такої активної протидії словам Трампа нема. Президент Зеленський після оцих всіх численних наїздів Трампа, він тільки сказав, що насправді, він не вступав в конфлікт, суперечки з Трампом, а просто сказав, що в нього рейтинг не 4%, а 57%. Таким чином, насправді, такого конфлікту на даний момент, організованого опору з боку України і Європейського Союзу не отримали. Якщо такої реакції не буде і до початку фактичних перемовин Путіна з Трампом, про які Трамп вже сказав, фактично оголосив, то, звичайно, це буде вже означати мовчазну згоду на те, щоб Трамп отримав такий мандат на проведення перемовин від свого імені. І тоді вже ми будемо дивитись, а що ж він приніс і коли він це зробить, ми поки що не знаємо. Але очевидно, що попереду сили оборони чекають дуже жорстокі бої і ворог буде намагатись силою довести, під прикриттям розмов про мирні перемовини, що вони і без мирних перемовин можуть захопити достатньо велику територію, про яку домовлятись їм вже буде не потрібно. Звичайно, ми з вами розуміємо, що на Донбасі ключове значення зараз має і Покровськ, Покровсько-Мирноградська агломерація і Словянсько-Краматорська агломерація. Це ключові в оперативному плані, в стратегічному плані вузли, які дозволяють контролювати і обороняти західну частину Донбасу.

Чи треба було підписувати угоду у 2022 році в Стамбулі? Чи треба зараз Зеленському особисті гарантії безпеки?

Я не думаю, у мене немає підстав зараз сумніватись в діях президента Зеленського, який відмовився від стамбульських угод. Хочу нагадати, що проводити мирні перемовини під дулом пістолета просто абсолютно неможливо, і те, що це не було зроблено, в мене немає ніяких сумнівів, що для цього були всі підстави. Тому в 2022 році дії українського керівництва в плані відмови від перемовин, таких домовленістей, які нав'язував Путін, під час спроби провести військовий бліцкриг, я підтримую. І тоді підтримував. Чи треба зараз Зеленському особисті гарантії безпеки? Які гарантії безпеки? Він президент України, захищений українським законом, українським народом.

Війна буде продовжуватись, поки у нас буде зброя, але де її брати?

Річ у тому, що поки що у нас немає обмежень від США по постачанню зброї. Наші старлінки працюють, американська розвідка нам допомагає, американські інструктори нам допомагають. Америка не зупинила постачання озброєння в рамках тих пакетів, які узгодив президент Байден. Санкції, які ввів президент Байден проти Російської Федерації, а вони дуже важкі, працюють. Тому говорити про те, що щось скасовано, на даний момент інформації підтвердженої про обмеження стосунків з Україною в будь-якій сфері з боку США, нема.

Далі, стосовно того, де брати зброю, я вам хочу сказати, що Україна має достатньо великі власні ресурси для того, щоб купувати зброю, які не застосовуються повною мірою. Ми бачимо, що у нас є гроші на збільшення соціальних виплат, і у нас є гроші на купівлю реакторів атомних, які будуть добудовані, щоб ви розуміли, навіть якщо їх в цьому році доставлять, то їх ще добудовувати треба не один рік, тому що атомні реактори потребують потужної системи безпеки, великої кількості будівельних робіт. Це дуже не швидка історія, і у нас на це вистачає майже мільярд доларів, щоб весь цей проєкт реалізовувати. Просто дивна історія. Тому насправді в Україні є ресурси і на вироблення озброєння значно більше, які поки не застосовуються українською владою.

Чи вірите ви особисто у кордони 91-го року у найближчі два десятиліття?

У кордони 91-го року я вірю, але, звичайно, це не питання якоїсь конкретної дати. Кордони будуть повернені не через якийсь час. Вони будуть повернені, коли український народ обере собі нарешті, можливо, один раз для початку, компетентну відповідальну владу, яка почне системні реформи і побудує ефективні державні інституції, яка зробить владу ефективною. Через деякий час, якщо ми побудуємо гідну пам'яті загиблих героїв, десятків, сотень тисяч, якщо ми побудуємо ефективну державу, то ця держава зробить Україну сильною, потужною як в політичному, так і в економічному, військовому плані. І така держава буде претендувати на те, щоб вийти на свої законні кордони 91-го року. А якщо у нас буде, як завжди, підмінятися словами, симулякрами, оцими карго-культами, розповідями, пустими згадками про те, чого не існує, якщо ми тільки на словах будемо запроваджувати стандарти НАТО, на словах боротись з корупцією, на словах розвивати економіку, створювати свободу підприємництва і захищати права власності, якщо це все буде на словах, - така держава не тільки нічого не зможе повернути, вона дуже сильно ризикує загинути повністю. Бо наш ворог на кордоні дуже потужний і ціль Путіна, яку він оголосив на початку "СВО", знищення України, А ніяке не перемир'я. І це треба розуміти, що ці цілі у Росії зараз тільки загострились, а не пом'якшились. Тому час залежить від нас. Я неодноразово на своїх ефірах говорив, ситуація на фронті, якби у нас були адекватні, розумні висновки, хоча б з власних помилок, якби ми припинили біг по граблях, то ситуація на фронті була б абсолютно іншою, значно сприятливішою і значно більш вигідною, в тому числі, для проведення політичних перемовин.

Чи можемо ми триматись в разі припинення постачань від США, на вашу думку?

Дивіться, США не постачало нам на початку війни таких значущих обсягів озброєння. Тим не менше, ми тримались. Скільки ми можемо триматись? Це залежить не тільки від США, залежить і від наших європейських союзників. І залежить не в меншому ступені від української влади, від тих ресурсів, які українська влада виділяє на війну. І як вона їх якісно витрачає. Тому говорити зараз про терміни, перше, я вважаю абсолютно недоречні розмови, що США щось припинять, це наш основний союзник, який на даний момент, давайте подивимось на факти, нічого у нас не забирає і не обмежує. Навіщо ми це говоримо, коли вирішувати проблеми треба в міру їхнього надходження? Тому давайте не лякати себе, не психувати просто зайве.

Що нам потрібно для перемоги, як знищити Московію? Наш тил має клепати зброю та БК 24 на 7.

Ну, ви самі відповіли.

У мене є ефір спеціальний і статті, що треба робити для перемоги, я неодноразово про це говорив.

Чи можуть вбити Зеленського?

Друзі, все можливо в житті. Просто кому це необхідно? Я не бачу. Росія насправді з самого початку війни намагається тиснути на Зеленського для того, щоб досягнути з ним якихось домовленостей. Тому поки що ми не бачили жодного випадку, коли був реальний замах на Зеленського. Ні в 22-му, ні в 23-му роках. І звідки це береться? Ну, фактів жодних. Ні фото, ні відео, ні доказів, ні свідків. Нічого. Крім заяв самого Володимира Зеленського і його піарників. Ну, і жодних ударів не було по Офісу Президента, ніякі дрони навіть там не літає, нічого. Тому я не думаю, що це реально загроза зараз. Берегтись треба, звичайно. Тут питань нема.

Якщо Росія відіб'є свою територію, чи вистачить сил на Сумську область у ворога?

Ну, поки що немає у Росії можливості відбити санітарну зону в Курській області. І вони намагаються, відчашдушні зусилля докладають, але ті зусилля поки що марні. Наші воїни тримають значну зону санітарну і гідно відбивають атаки росіян. Чи вистачить сил на Сумську область у ворога? Ми бачимо, що не вистачає. Вони не можуть відбити деякі позиції, Суджу, своїй райцентр не можуть захопити. Так про що тут казати?

Може Трамп грає в доброго поліцая, як опер входить в довіру до злочинця Путлєра?

Та ми не знаємо, друзі. Звичайно, ці всі компліменти Путіну – це для того, щоб з ним зустрітися і показати, що він готовий з ним про щось домовлятися. Але про що? Оскільки Трамп все це не оголосив, це такі абсолютно умовні речі. Путіну вигідні ці заяви. Бо заяви Трампа зараз дуже сильно деморалізують. І частину людей в Україні, і частину симпатиків України в усьому світі. І ця стратегія постійного розгойдування і психічного тиску – це така фішка російської пропаганди і інформаційна війна. Тому Путіну все, що говорить Трамп, і взагалі створення оцієї атмосфери, що там вже нічого не залежить від України, зараз там якось поділять, зараз помиряться, не треба воювати, не треба чинити спротив, гроші на війну не треба витрачати – це все робота російської пропаганди, і вони це будуть підтримувати. Незалежно від того, як будуть йти перемовини.

Де той баланс між єдністю і перешкоджанню владі перетворитись на диктатуру?

У нас тривалий час іде протистояння суспільства і влади, в якій дуже багато таких, на жаль, паростків феодалізму постійно просинається. Це таке філософське питання.

Що ви скажете про Курську операцію, чим вона закінчиться для нас?

Ну, я думаю, що Курська операція – це значно важлива історія для української армії, дуже правильно, це захист наших північних кордонів. І думаю, що те, що у нас бої зараз ведуться в санітарній зоні, і те, що ворогу не вдається, попри всі сили, елітні свої бригади, які вони зняли з фронту і кинули туди на Курщину, не вдається цю санітарну зону знищити, це великий успіх сил оборони України.

Чи віддавали б ви рідкісноземельні метали США за вже поставлену зброю? Чи не здається вам, що це ставлення, як до Бананової республіки?

Друзі, Трамп робить дуже багато таких інформаційних заяв, дуже скандальних, які не є деталізовані. Тому обговорювати слова я в політиці не вважаю доцільним. І вважаю доцільним, коли йдеться про конкретну базу для перемовин, говорити, а який текст, що саме вимагає США. Я поки що не бачив деталізації і не бачив зустрічних пропозицій з боку України. Але в промові плані стійкості Володимира Зеленського сам президент України говорив про готовність залучити іноземний бізнес до розробки природних копалин України. Я особисто до війни багато разів писав, що велика вразливість України, що такі стратегічні галузі, як видобуток титанової сировини і виробництво титану, на жаль, у нас досі зорієнтовано на Російську Федерацію. А залучення якраз в такій галузі США, європейських інвесторів, це для нас посилення нашого впливу у світі. І це податків і робочі місця. Це білий бізнес. А у нас, на жаль, завжди оця розробка природних копалин, які під контролем держави, на жаль, їх просто віддають в користування нашим олігархам, які наближені до влади. Вони це купують, і це реально бюджет і народ України з цього отримає просто мізер. Тому, звичайно, я вважаю, що на певних умовах розумних, вигідних для України залучення іноземних інвесторів, в першу чергу, в усі родовища, які контролюються державою України, це, в принципі, для нас, на наших умовах, це правильна історія, яку ми могли б знайти спільну мову з США. І нічого тут якраз загрозливого для України я не бачу. Але на зустріч від претензії Трампа я хотів би почути, а який план пропонує на зустріч від себе за своєю ініціативи українська влада. Я нічого не почув. Була заява-декларація Володимира Зеленського, і жодного обговорення. Навіть на рівні Кабміну, на рівні якогось експертного круглого столу. Таке враження, що в нас влада існує виключно на рівні якихось пресрелізів або вечірніх звернень. Вона не існує як інституція. Є заява президента в плані стійкості. Є претензії Трампа. І немає жодної аналітики і висновки Українського уряду, Офісу президента, Ставки Верховного Головнокомандувача. Я сподіваюся, що такі оцінки щодо заяв і вимог Трампа будуть надані.

Добре було б, якби президент Зеленський зараз провів, взагалі, пресконференцію для журналістів, одночасно показав би, що в Україні нема ніяких проблем зі свободою слова, це демократична країна, і чітко відповів би, розбив би всі оці нападки, які зараз зробив на нього Дональд Трамп, і пояснив би позицію, зустрічні пропозиції озвучив. Це було б, на мій погляд, дуже розумно і доречно.

Для чого Трампу об'єднуватись з РФ?

Я не бачу зараз жодних, поки що, навіть кроків, щоб Трамп об'єднався з РФ. Я не думаю, що Сполучені Штати, у яких військовий бюджет річний вдвічі більше за весь загальний бюджет РФ, мають таку потребу об'єднуватись з РФ або з кимось ще. США потребують контактів з Росією як з ядерною державою і як постачальником сировини. В цьому я бачу певну логіку. А стосовно Союзу, я не думаю, що хтось дозволить в Америці, конгрес, уряд, громадянське суспільство, бізнес американський, робити якісь одній людині, президенту, навіть президенту США, якісь самостійні дії по Союзу. Я не думаю, що мова про Союз, мова - про ситуативні домовленості з Путіним, які Трамп хоче показати як свої швидкі перемоги. Це політична історія. Згадаймо, що так само Зеленський, коли прийшов до влади в 19-20-му роках, які були маневри і заяви. Багато в чому взагалі однакові цитати, як те, що говорить Трамп, що нам треба дуже швидкий мир, що мир можливий, треба в очі Путіну зазирнути і все буде добре, зараз буде зустріч один на один, ми про все домовимося, все буде добре, всеосяжне перемир'я. Так все це вже казав Зеленський. Теж хотів отримати швидкі дивіденди. Ми зараз бачимо, чого варті оці домовленості з Путіним, оці зустрічі в очі-вочі, спілкування і всеосяжні перемир'я. Нуль. Пшик. Просто Путін використав це як димову завісу. Я сподіваюся, що тут, якщо ми побачимо, що там хоче робити Трамп і Путін, ми розберемося в цій ситуації, як і весь світ, значно швидше.

Чи дозволили пану Драпатому робити кадрові зміни?

Наскільки я знаю, якраз у нього з повноваженнями дуже складно, і кадрові зміни він, певні, проводить в апараті сухопутних військ, і в командуванні ОСУВ "Хортиця". Але це все-таки не швидкий процес. Ну, подивимось. Дай Бог, щоб були реальні повноваження.

Ви вважаєте, що те, як вступилася Європа, це не відповідь Трампу? Що тоді по вашому відповідь?

Відповідь Трампу, на мій погляд, якщо Європа має якусь протилежну позицію від Сполучених Штатів, вона дає оцінку про те, що насправді ніякі домовленості від України просто неможливі, дає гарантії Україні допомоги, навіть у тому разі, якщо США припинять допомогу зі свого боку. І це має за цим стояти збільшення фінансової військової допомоги. Реальне. Реальні рішення, реальні гарантії. Це, на мій погляд, було б адекватною відповіддю на такі дії Трампа. Якби була така база, то тоді, звичайно, будь-які декларації і невизнання, тоді би Європа могла сказати, що ми не визнаємо невигідних для України і для безпеки Європи умов, і за цими словами була б вага. Це був би дієвий інструмент контролю. На даний момент такого бюджетування, фінансування своєї політичної позиції з боку Європи ми ще не бачимо. Оголошені заходи, певні плани, але поки що не доведені до реалізації.

Чи читали Ви заяву СБУ про те, що росіяни готують акції протесту зараз? Що про це думаєте?

СБУ у нас на вимогу Офісу Президента регулярно робить заяви. Це у нас всі роки таке буває, що постійно якийсь план-шатун черговий проти президента. Насправді ми розуміємо, що Зеленський просто переляканий, що на фоні заяв Трампа хтось проведе акцію протесту і це буде підставою для Трампа сказати, що дивіться, він дійсно непопулярний. Зеленського турбує тільки його рейтинг в цій ситуації утримання влади. І звичайно, що в таких умовах він дуже чутливий і намагається цього уникнути. Тому такі заяви вже були неодноразово і до війни. Згадаймо, у 21-му році Зеленський викрив особисто заколот Ахметова. І де цей заколот? Де хтось затриманий із заколотників? Це такий черговий піар, інформаційний шум. Я до цього ставлюся з іронією.

Що зараз із 110-ю бригадою?

Там складна ситуація у 110-ї бригаді, тому що абсолютно необдумане рішення керівництва Збройних Сил, рішення Олександра Сирського по зняттю всього командування 110-ї бригади. Абсолютно непродумане. Я вже казав, що у Сирського є свої любімчики, є комбриги, яким пробачається все, втрата будь-яких позицій. А потім людей, у яких просто немає ким тримати цю Велику Новосілку, командирів, які не хочуть до кінця класти всіх своїх бійців і вчасно забрали все ж таки рештки бійців, які обороняли Велику Новосілку, цих людей зараз зробили винними. Це просто непорядно. І я вважаю, що це така буягузлива позиція з точки зору Сирського, який, чесно кажучи, коли своє крісло любить значно більше, ніж довіру своїх підлеглих. Це така неповага до військових, я це особисто сприймаю. Неприємно, якщо чесно, це спостерігати. І це рішення дуже сильно підірвало боєздатність бригади. Дуже сильно. Я не буду зараз говорити про наслідки, але вони важкі. Є втрата позицій, тому що прийшли люди, які замість того, щоб бути знайомими, розуміти колектив, особовий склад, - триматись вперед-вперед, з таким рівнем розуміння взагалі обстановки на фронті. Звичайно, коли такі люди приходять командувати піхотною бригадою, де тривале виснаження, дуже важкі умови бою, це призводить тільки до поганих наслідків. І це дуже негарне рішення. Звичайно, зараз, можливо, я буду ще про це писати. Це чергова кадрова помилка Сирського, яка має важкі наслідки.

Чи є шанси повної окупації України і зв'язку з останніми подіями?

Друзі, хочу вам сказати, що поки тут лунають такі всі бурхливі події, десятки тисяч українських воїнів зараз, вони не бачать цей ефір, тому що вони на виконанні бойових завдань на морозі, який доходить до мінус 20 вночі на Донбаському степу. Це прямо просто Арктика. І хочу сказати, що саме ці люди і є щитом України. І саме українські захисники роблять позицію України впливовою. І що б там хто не домовився, хто б там що не говорив, в Москві, в Парижі, в Вашингтоні, неважливо. Саме стійкість українських воїнів і те, що така кількість українських громадян не зі страху, не з того, що їх хтось купив, а просто свідомі люди, дисципліновані люди б'ють російських окупантів і тримають фронт, Україна є суб'єктною, Україна є впливовою у світі. І саме українська армія – це єдина, але дуже надійна гарантія, що не буде ніякої повної окупації. Це неможливо. Росіяни закінчаться скоріше, ніж ворогу вдасться окупувати Україну. І це все довели і доводять кожен день українські герої, які захищають Україну зараз на фронті. І наше завдання – допомагати їм усіма силами.

Велика кілька запитів з фронту і військовослужбовці всі дуже уважно дивляться на цей процес. Людям треба мати максимальну інформацію, яка стосується можливого перемир'я, можливого припинення вогню. Для того, щоб розподіляти і свій ресурс, і ресурс життя, і ресурс техніки, і ресурс озброєння, і розуміти свою тактику, стратегію дій. Це дуже важливо. І дуже важливо розуміти, що держава і суспільство підтримують українську армію. Підтримують український спротив. Це має величезне значення. Тому я сподіваюся, що в цій обстановці і Ставка Верховного Головнокомандувача, сам Володимир Зеленський, військове керівництво, вони зроблять все можливе, щоб все ж таки приділити час відвідуванню наших фронтових частин. І не тільки на рівні там заїхати, зробити фотку на командному пункті бригади, а доїжджати до батальйонів, спілкуватись з командирами рот. Тобто так, щоб армія відчула, зрозуміла увагу, зрозуміла, що це є єдиний аргумент України у сучасному світі. Єдиний аргумент, який робить будь-які слова українських політиків вагомими. Єдина наша гарантія, справжня гарантія безпеки. Тому хочу сказати слова подяки українським воїнам. І я не сумніваюсь, що в цій ситуації під цим тиском в України є достатньо внутрішніх ресурсів, резервів для того, щоб збільшити допомогу армії і посилити український спротив і показати Путіну, що ніяким чином, військовим шляхом, ніякої окупації України у нього не вийде. У нас є всі можливості побудувати санітарну зону здовж цієї лінії фронту і повністю зупинити російський наступ і знищити російські ударні угруповання. Так що я вірю в те, що і ця криза дозволить нам виграти і зберегти українську націю і Україну.

Слава Україні!