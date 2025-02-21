Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський. ВIДЕО

Команди України та США працюють над проєктом угоди між урядами.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави висловив сподівання на справедливий результат угоди між США та Україною.

"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів про низку розмов з лідерами держав, зокрема Польщі, Хорватії, Швеції, Чехії, Люксембургу, Словенії, Ірландії.

"Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз. Саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі – з усіма партнерами, в усіх регіонах, – щоб міжнародний порядок справді був і справді відповідав сенсу слова "порядок". Я дякую всім за підтримку", - сказав президент.

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