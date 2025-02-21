Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський. ВIДЕО
Команди України та США працюють над проєктом угоди між урядами.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави висловив сподівання на справедливий результат угоди між США та Україною.
"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - сказав Зеленський.
Також Зеленський розповів про низку розмов з лідерами держав, зокрема Польщі, Хорватії, Швеції, Чехії, Люксембургу, Словенії, Ірландії.
"Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз. Саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі – з усіма партнерами, в усіх регіонах, – щоб міжнародний порядок справді був і справді відповідав сенсу слова "порядок". Я дякую всім за підтримку", - сказав президент.
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якби трумп був президентом війни не було б.
Про це він заявив у п'ятницю під час робочої зустрічі з губернаторами в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3962860-tramp-u-vijni-v-ukraini-zavazli-ssa-i-ves-svit.html посиланням на Укрінформ.
"Ця війна страшна. Її б ніколи не сталося, якби я був президентом, але це сталося. Тож я зав'яз у цьому, і весь світ зав'яз у цьому", - наголосив Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3537255
тепер трамп - президент - такий фокус уже не пройде - він президент а війна триває
уже не згадую "закінчу війну за 24 години ще не вступивши в Білий Дім"
трумп - Б-Г, створив усе живе і ***** в тому числі. ***** хоче миру.
історія аналогічна "кіев за 2 дня"
тепер йому хоч сотню пунктів підсувай - потяг пішов... ту-ту 🤡
одне взяло за три дня (за щоку),
другий кінчив за 24 години.
А ресурси Зеля вони твої? Ти їх власник особисто? Якого біса ти маєш право про щось говорити
Який саме пункт штати порушили або не виконали?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав.
Если,под любым предлогом, оружие перестаёт поступать нам - договор расторгаем.
Одне жахає . Час надзвичайно важливий для держави . Знаючи яку команду мають зелені - « одні патріоти « , робиться дуже неспокійно!!!
Це ж не бюджетне бабло пиляти.