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Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський. ВIДЕО

Команди України та США працюють над проєктом угоди між урядами.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави висловив сподівання на справедливий результат угоди між США та Україною.

"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів про низку розмов з лідерами держав, зокрема Польщі, Хорватії, Швеції, Чехії, Люксембургу, Словенії, Ірландії.

"Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз. Саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі – з усіма партнерами, в усіх регіонах, – щоб міжнародний порядок справді був і справді відповідав сенсу слова "порядок". Я дякую всім за підтримку", - сказав президент. 

Читайте також: Форум "Україна. Рік 2025" за участю Зеленського відбудеться 23 лютого

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) угода (689) США (23618)


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Топ коментарі
+12
Віддати ПОЛОВИНУ ВСІХ ресусів за гарантії які ми уже мали в Будапешті?

А ресурси Зеля вони твої? Ти їх власник особисто? Якого біса ти маєш право про щось говорити
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21.02.2025 23:22 Відповісти
+8
Не знаю никого, кто бы смотрел этого видеоблогера...хз, возможно 18-24.
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21.02.2025 23:18 Відповісти
+4
Вже навіть Європа кричить що будь-яка угода без урахування справедливих інтересів України буде де-факто капітуляцією. Про що ви хочете домовитись - про "перемир'я" на півроку поки росія накопить більше ракет і шахедів?
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21.02.2025 23:18 Відповісти
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пункт перший угоди:
якби трумп був президентом війни не було б.
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21.02.2025 23:18 Відповісти
а зараз трум хто, вибачаюсь? хвіст собачий?
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21.02.2025 23:20 Відповісти
Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "жахливою ситуацією", в якій зав'яз він та весь світ. Він вкотре закликав до мирних переговорів.

Про це він заявив у п'ятницю під час робочої зустрічі з губернаторами в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3962860-tramp-u-vijni-v-ukraini-zavazli-ssa-i-ves-svit.html посиланням на Укрінформ.

"Ця війна страшна. Її б ніколи не сталося, якби я був президентом, але це сталося. Тож я зав'яз у цьому, і весь світ зав'яз у цьому", - наголосив Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3537255
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21.02.2025 23:26 Відповісти
це вже заїжджена пластинка кандидата трампа
тепер трамп - президент - такий фокус уже не пройде - він президент а війна триває
уже не згадую "закінчу війну за 24 години ще не вступивши в Білий Дім"
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21.02.2025 23:30 Відповісти
ніяких угод з ідіотом Трампом бути не може! Після його спроби пограбувати Україну - Трамп не має довіри!
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22.02.2025 01:14 Відповісти
пункт другий:
трумп - Б-Г, створив усе живе і ***** в тому числі. ***** хоче миру.
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21.02.2025 23:21 Відповісти
трумп - зав'яз у інформаційній війні яку планував завершити за 1 день бліцкригом...
історія аналогічна "кіев за 2 дня"
тепер йому хоч сотню пунктів підсувай - потяг пішов... ту-ту 🤡
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21.02.2025 23:28 Відповісти
так я ж не спорю.
одне взяло за три дня (за щоку),
другий кінчив за 24 години.
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21.02.2025 23:31 Відповісти
Президентом України!
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21.02.2025 23:38 Відповісти
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22.02.2025 06:42 Відповісти
в усьому виновен Байден
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22.02.2025 07:46 Відповісти
Вже навіть Європа кричить що будь-яка угода без урахування справедливих інтересів України буде де-факто капітуляцією. Про що ви хочете домовитись - про "перемир'я" на півроку поки росія накопить більше ракет і шахедів?
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21.02.2025 23:18 Відповісти
Іди домовся так, щоб перемир'я було назавжди. І щоб кожному по філіжанці ялтинської кави було. У тебе надлишок потужності, ти можеш це.
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21.02.2025 23:24 Відповісти
кацап детектед перемирья- так це ж було вже - як казав один наш відомий класік
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22.02.2025 00:07 Відповісти
А коли вона не накопить? І чому?
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21.02.2025 23:25 Відповісти
Попробуйте еще раз прочитать. Если лень или глаза болят, я подскажу: в этой заметке на Цензор.нет говорится о договоре между Украиной и США.
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21.02.2025 23:34 Відповісти
Не знаю никого, кто бы смотрел этого видеоблогера...хз, возможно 18-24.
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21.02.2025 23:18 Відповісти
Віддати ПОЛОВИНУ ВСІХ ресусів за гарантії які ми уже мали в Будапешті?

А ресурси Зеля вони твої? Ти їх власник особисто? Якого біса ти маєш право про щось говорити
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21.02.2025 23:22 Відповісти
А які саме гарантії від США ми мали в Будапешті?
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21.02.2025 23:24 Відповісти
відкрий документ
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21.02.2025 23:25 Відповісти
Тримай: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
Який саме пункт штати порушили або не виконали?
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21.02.2025 23:27 Відповісти
та он все равно не прочтет, так и будет до конца жизни глупости трындеть.
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21.02.2025 23:35 Відповісти
А своїми словами сказати не можеш?
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21.02.2025 23:30 Відповісти
гарантії, що орбан буде при владі і з трумпом все здадуть *******?
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21.02.2025 23:28 Відповісти
Читай в п.1, 2 меморандуму
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21.02.2025 23:29 Відповісти
Що саме порушили штати?

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
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21.02.2025 23:32 Відповісти
Таке враження, що за мемурандум пишуть ті у кого Гугл заблокували. В нас нова віра " свідки мемурандуму". Ось так і голосують за дибілів, коли навіть важко взяти і почитати готовий розжований текст.
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21.02.2025 23:35 Відповісти
Можливо зараз на марафоні цю херню їм втюхивають.
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21.02.2025 23:40 Відповісти
Стiльчик пiд бородатим захитався.
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21.02.2025 23:26 Відповісти
Замахали тим мемурандумом, то разів писав - почитайте, там на писано що США на нас не нападе і в разі нападу буде консультування, коми приснилося, що вони будуть за нас воювати?
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21.02.2025 23:31 Відповісти
Та ці ковбої той меморандум й не читали ніколи.
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21.02.2025 23:34 Відповісти
Чи є економічний тиск сша на Україну у примушених домовленостей по рідкім земельним металам? У 3 пункті сша брали на себе утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав.
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21.02.2025 23:45 Відповісти
Різницю між економічним тиском та торгом геть не розуміємо?
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21.02.2025 23:51 Відповісти
Зелю нагибают а потім шмарклею трампон підтреться і зеля буде з разорваною дупою і ми з ним. не полагаєтся людина на свій народ і Европу. сраку піде трампу лизати
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21.02.2025 23:26 Відповісти
рудий шарлатан на тебе відро відбірних помиїв вилив, а ти йому угоду. Такий позорний фініш політики "дай",
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21.02.2025 23:27 Відповісти
Угода зі сша, це зрада країн Європи, яки є нам дійсно друзі. Хто веде перемовини з трампом, той є зрадник України.
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21.02.2025 23:28 Відповісти
Чому нік кацапський, пораднику???
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21.02.2025 23:38 Відповісти
Посилай їх пане президенте лісом...
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21.02.2025 23:31 Відповісти
Єдине про що домовляється цей організм, це як врятувати власну шкуру. І ціна не важлива
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21.02.2025 23:43 Відповісти
Короче. Если, мы продолжаем получать оружие из США - пусть добывают эти ресурсы. Оружие нам нужно , ЛЮБОЙ ценой.
Если,под любым предлогом, оружие перестаёт поступать нам - договор расторгаем.
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21.02.2025 23:43 Відповісти
У такому випадку, країни Європи, які надали більше допомоги чим сша, можуть від нас відвернутись. Чи може сша надасть нам світло у тяжкий час? Нащо нам зброя сша, якою не можна бити по кацапам? Чи сша думають, що народ України забув як вони допомагали? Чи забули як пентагон здав план контрнаступу кацапам? Досить мати діло зі зрадниками. Чи забули як трамп зрадив Афганістан?
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21.02.2025 23:56 Відповісти
Будь яка угода, укладена під примусом і в наслідок тяжких обставин для однієї з сторін може бути спокійно розірваною, принаймні, вже через 4 роки. Не це головне, головне, щоб зебанда єрмачні пішла якнайскоріше геть, бажано, на довічне, а ми готувалися до своєї Реконкісти.
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21.02.2025 23:50 Відповісти
Если это соглашение будет удовлетворять интересам Украины, то куйло-трамп никогда на него не согласится, 100%.
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22.02.2025 00:02 Відповісти
Перемирʼя потрібне це ясно !
Одне жахає . Час надзвичайно важливий для держави . Знаючи яку команду мають зелені - « одні патріоти « , робиться дуже неспокійно!!!
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22.02.2025 00:55 Відповісти
От кому там у ЗЄ працювати з такою угодою?

Це ж не бюджетне бабло пиляти.
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22.02.2025 01:07 Відповісти
Яка ще домовленість? Вже домовлялися. Березнебезпека в обмін на ядерну зброю.
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22.02.2025 01:15 Відповісти
Мародер
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22.02.2025 01:33 Відповісти
про роздутий ЗМІ "План перемоги" чому быльше не Дєрьмачать?
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22.02.2025 13:09 Відповісти
 
 