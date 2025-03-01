Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні: Дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США відвідав Український дім у Вашингтоні та зустрівся з українською громадою.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені.



Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу - не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну", - йдеться у повідомленні.

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