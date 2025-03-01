Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні: Дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США відвідав Український дім у Вашингтоні та зустрівся з українською громадою.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені.
Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу - не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+19 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар01.03.2025 11:25
+15 YU ST
показати весь коментар01.03.2025 11:19
+15 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар01.03.2025 11:26
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Україна хоче звільнити свої території, але у неї для цього немає зброї , тому вона просить зброю у США.
США бояться ,що, якщо Україна переможе, то Росія покладе відповідальність за це на США. Росія скаже , що Україна перемогла за рахунок американської зброї. США бояться що Росія може помститися за це. напасти на них , або запустити по ним ракету.
тому вони проти того, щоб Україна звільнила всі свої території.
проти цього був і байден. він давав рівно стільки зброї, щоб хватало тільки тримати фронт.
проти цього і Трамп, але він відверто про це говорить.
що байден не хотів запрошувати Україну в НАТО , що трамп говорить, що Україна не буде в НАТО.
і гарантії вони нам не хочуть надавати. американці не хочуть вступати в прямий конфлікт з Росією через якусь Україну.
Якщо в Європі буде війна то вони отримують багато вигоди від цього як це було в першу та другу світову війну, коли їм економіка зросла в рази, хоча до воєн була в глибокій ж...пі...
Але от що зробили ми за 3 роки, це ж давно було зрозуміло ще з першого кроку Байдена коли він заборонив передачу мігів...? що реально крім "освоєння" західних грошей та мрією, що такі потоки будуть вічні...
Бусифікації? То може тому що ти сидиш і среш в коментах замість того, щоб захищати країну?
«Начинать переговоры с определения того, от чего одна сторона должна отказаться - не сильный ход. Создавать впечатление, что агрессия окупается - не сильный ход. Режимы внимательно за этим следят.
Они (украинцы) находятся на передовой линии нашей обороны. Их сыновья и дочери борются и умирают за нашу свободу. Мы должны быть им благодарны», - написал Клеверли в соцсети Х.
Ранее Клеверли сообщил, что власти Великобритании приняли решение выслать российского военного атташе и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости. Он объяснил этот шаг ответом на вредоносную деятельность России в королевстве. Российского военного атташе Клеверли назвал «необъявленным офицером военной разведки».