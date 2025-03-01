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Новини Відео Візит Зеленського до США
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Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні: Дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США відвідав Український дім у Вашингтоні та зустрівся з українською громадою.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені.

Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу - не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця Трампа Левітт звинуватила Зеленського у грубості: Прийшов в Овальний кабінет, говорячи про гарантії безпеки

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545)


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Топ коментарі
+19
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01.03.2025 11:25
+15
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01.03.2025 11:19
+15
Якщо ви так закохані в Потужного то заберіть його собі! Те що воно начудило в Україні то жах починаючи від злиденних пенсіонерів до свободи слова і бусифікації !
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01.03.2025 11:26
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01.03.2025 11:19 Відповісти
Тигр - трамп, шакал - путін. Ну, а президента Зеленського на цьому зображенні мені не треба представляти. І так зрозуміло.
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01.03.2025 11:30 Відповісти
Маугли-это зеленский,а шакал потин.Ну тигр понятно кто,не видно друзей Маугли Багиры-Франция и Балу-Великобритания,но они на подходе.Главное на чей стороне будет Ка...
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01.03.2025 11:32 Відповісти
ну тут реально не в тему.
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01.03.2025 11:25 Відповісти
у нас з америкою конфлікт інтересів. у нас протилежні інтереси.
Україна хоче звільнити свої території, але у неї для цього немає зброї , тому вона просить зброю у США.
США бояться ,що, якщо Україна переможе, то Росія покладе відповідальність за це на США. Росія скаже , що Україна перемогла за рахунок американської зброї. США бояться що Росія може помститися за це. напасти на них , або запустити по ним ракету.

тому вони проти того, щоб Україна звільнила всі свої території.

проти цього був і байден. він давав рівно стільки зброї, щоб хватало тільки тримати фронт.

проти цього і Трамп, але він відверто про це говорить.

що байден не хотів запрошувати Україну в НАТО , що трамп говорить, що Україна не буде в НАТО.

і гарантії вони нам не хочуть надавати. американці не хочуть вступати в прямий конфлікт з Росією через якусь Україну.
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01.03.2025 11:21 Відповісти
А який інтерес США вступати в війну з орками через Україну? що вони отримають цією війною, втратять надійного постачальника ресурсів, отримають удар по їх економіці... які плюси від війни...

Якщо в Європі буде війна то вони отримують багато вигоди від цього як це було в першу та другу світову війну, коли їм економіка зросла в рази, хоча до воєн була в глибокій ж...пі...

Але от що зробили ми за 3 роки, це ж давно було зрозуміло ще з першого кроку Байдена коли він заборонив передачу мігів...? що реально крім "освоєння" західних грошей та мрією, що такі потоки будуть вічні...
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01.03.2025 11:38 Відповісти
ОК, а як кацапи й чим будуть мститися ? Америці. Арєшніком чи Т-54 ? Зеками чи знову корейцями ? Чекаю відповіді.
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01.03.2025 16:06 Відповісти
ядерними ракетами. або нападом на Європу
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01.03.2025 20:11 Відповісти
Тобто Арєшніком. І у Європи та США немає нічого, щоб захиститись. Та відповісти кращим .... Арєшніком ? Після фіаско з бліц-кригом у ***** немає жодного шансу на війну. Навіть з Естонією.
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01.03.2025 20:45 Відповісти
Молодець. Чудодійна трансформація людини. У 2019 році я був у шоці від того, хто очолив Україну. Сьогодні пишаюся президентом Зеленським, як колись пишався Порошенком.
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01.03.2025 11:22 Відповісти
Було б ким гордитися.
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01.03.2025 11:29 Відповісти
на жаль я за Зеленського голосував тільки в другому турі.
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01.03.2025 12:00 Відповісти
Ти їбанько?
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01.03.2025 12:05 Відповісти
З такими "виборцями" як ти нам пи..да
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01.03.2025 12:16 Відповісти
Надо отдать Зеле должное в данном случае и его таланту всех раздражать. Он реально всколыхнул все западное гнилое болото. Про нас быстро не забудут, и это хорошо.
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01.03.2025 11:23 Відповісти
аристович щось мовчить проблеми , чи що не може зібратись с милями чи може жде проплату.
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01.03.2025 11:24 Відповісти
аБрестович мандричку ще не отримав із рашки!
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01.03.2025 11:26 Відповісти
Нещодавно у Яценюка запитав Гордон, як він ставиться до Арестовича. Яценюк як завди усміхнувся і каже. Дмитро Ільїч, як я можу ставитись до пройдисвітів та шахраїв?
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01.03.2025 11:29 Відповісти
І Гордон почервонів...
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01.03.2025 11:59 Відповісти
Розвиток самокатних технологій занурив його у роздуми і тишу.
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01.03.2025 11:33 Відповісти
Да уж Арестович на раша тудей больше не лякае людей..
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01.03.2025 11:37 Відповісти
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01.03.2025 11:25 Відповісти
Якщо ви так закохані в Потужного то заберіть його собі! Те що воно начудило в Україні то жах починаючи від злиденних пенсіонерів до свободи слова і бусифікації !
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01.03.2025 11:26 Відповісти
Гарна думка. Можна якось не пускати цього потужного дипломата в Україну? Нехай їздить по світу з цими своїми концертами.
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01.03.2025 11:32 Відповісти
Про злиденних пенсіонерів ми від Зубожінки 20 років слухали, нічого не змінилось.
Бусифікації? То може тому що ти сидиш і среш в коментах замість того, щоб захищати країну?
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01.03.2025 12:32 Відповісти
БУНТ ПРОТИВ ТРАМПА! Сенаторы вышли с ЭКСТРЕННЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ после перепалки Зеленского и Трампа https://www.youtube.com/watch?v=yOMh3aqeedU
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01.03.2025 11:27 Відповісти
24 канал. Ні дякую. Гімна не їм а вам не рекомендую.
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01.03.2025 11:58 Відповісти
Україна всі вибори звучала корупційними скандалами, там ніхто не забуває...
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01.03.2025 11:30 Відповісти
Після того, як папаня Зелі приніс йому диплом юриста, він вважає, що дипломатія це вийти, і на камеру обісрати опонента.
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01.03.2025 11:31 Відповісти
з вчорашнього вечора всі опоненти мають свою червону лінію. всі, хто проти Зеленського, всі до одного - за пуйла.
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01.03.2025 12:03 Відповісти
Що з того,що приїхав,коли результат призду у США-ноль. Треба гнати такого з самого порогу.
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01.03.2025 11:32 Відповісти
Якби ж то ноль.
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01.03.2025 11:59 Відповісти
ну то ти будеш міркувати в кремлі та надавати пораду пуйлу
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01.03.2025 12:04 Відповісти
ну там є люди буданофа,як він сам розказував: поради вони дають.
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01.03.2025 12:19 Відповісти
Трамп звинуватив Зеленського що той посмів требувати гарантії підписаної угоди. Це збісило Тампакса який не пам'ятає що ще вчора говорив. До сих пір аферисту Тампаксу вірили на слово. Особливо коли в Тампакса такий же чесний поручитель ***** який зуб дає.
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01.03.2025 11:34 Відповісти
А меня бесят гарантии Будапештского меморандума,дальше что?
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01.03.2025 11:40 Відповісти
"Русские не нападут,они тоже люди","армии денег не давать,это популистское требование","жуйте шашлык,американская разведка бреше,войны не будет" - это слышал весь мир,кому теперь хочется слышать слова из этого рта и из этой страны.
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01.03.2025 11:35 Відповісти
"Даже если Великобритания - единственная страна в мире, поддерживающая Украину, она должна продолжать ее поддерживать, написал в соцсетях глава МИД королевства Джеймс Клеверли.



«Начинать переговоры с определения того, от чего одна сторона должна отказаться - не сильный ход. Создавать впечатление, что агрессия окупается - не сильный ход. Режимы внимательно за этим следят.

Они (украинцы) находятся на передовой линии нашей обороны. Их сыновья и дочери борются и умирают за нашу свободу. Мы должны быть им благодарны», - написал Клеверли в соцсети Х.

Ранее Клеверли сообщил, что власти Великобритании приняли решение выслать российского военного атташе и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости. Он объяснил этот шаг ответом на вредоносную деятельность России в королевстве. Российского военного атташе Клеверли назвал «необъявленным офицером военной разведки».
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01.03.2025 11:38 Відповісти
Схоже,Зеля вилетів з США до Лондона. Його літак йде цим курсом...
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01.03.2025 11:41 Відповісти
Що буде з нами важко сказати,але нічого хорошого. Не здивуюся якщо хтось організує гнилих ухилянтів і ждунів на акції "за мір с Рассіющкой ібо Америка нас бросіла". А ом Америка втратила свій статус лідера вільного світу,тепер вона в одному ряду з Рахою,КНДР,Китаєм,Бразилією,Нігерією...
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01.03.2025 11:43 Відповісти
буде як на початку війни. щури втечуть в Карпати та ховатимуться в лісах. Маю на увазі заможних щурів, які не кидатимуть автівки аби пішки йти через Тису. сцикуни чекатимуть на путінське військо. а інші аби не здаватись в полон підуть захищатись
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01.03.2025 12:07 Відповісти
А ти у нас до яких належиш? Вже в зсу?
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01.03.2025 12:19 Відповісти
я належу до ветеранів часів срср, а наразі пенсіонер. не переймайся, не забув як нажимати гачок в акмс
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01.03.2025 12:23 Відповісти
Ви маєте в виду мусорів вони ж головні ухилянти
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01.03.2025 12:20 Відповісти
Дивись далі. Українці ***** не потрібні. Крім Сибіру. Або у могилах. Яка б не була Америка.
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01.03.2025 16:19 Відповісти
Невірна думка! Вони русні дуже навіть потрібні,як солдати передових підрозділів,які Путін пожене на штурм Варшави,Кишинева,Астани,Вільнюса тощо...Так завжди було
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01.03.2025 19:39 Відповісти
Поженуть українських гнид на штурм. Інших в Сибір. Проте й там буде небезпечно. А раптом бунт чи ще щось.
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01.03.2025 20:46 Відповісти
Демократія допомогла Трампу стати президентом. Вона ж і заставить його піти Розуміючи це, Трамп(як і Путін) визначив особистим ворогом саме демократію Україна, в свою чергу, бʼється і за себе і за демократію. Тому, розраховувати на підтримку Трампа не варто Тепер це очевидно
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01.03.2025 11:44 Відповісти
ну такий вчорашній перформанс точно ніхто не забуде. В негативному контексті.
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01.03.2025 11:46 Відповісти
Іди у відставку,ідіот. Рятуй положення.
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01.03.2025 12:01 Відповісти
Він туди також с тцк приїхав для бусифікації
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01.03.2025 12:18 Відповісти
Все вірно Зе зробив. Трампель став давно на сторону параши. Уявлю як зараз почувається Південна Корея, Японія, Тайвань де американці теж гарантії захисту давали. Китай потирає руки, а Америка стає диктатурою на підтанцьовці в параши.
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01.03.2025 12:22 Відповісти
Не треба бути категоричним. Люди не вічні. Історія переживала ще гірші часи. Не даю оцінки Зеленському. З зустрічі. Вважаю лише одне правильним - Зеленський, якщо він любить свою Батьківщину, має піти у відставку за власним бажанням. Чому ? Результат його діяльності - поразка у всьому, куди він тикає свій ніс. Розумна людина оцінює це як сигнал залишити цю діяльність. ЩОБ НЕ БУЛО ГІРШЕ. Бо куди вже гірше ! ???
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01.03.2025 16:13 Відповісти
Те , як наша діаспора зустрічала Президента - однозначно підтверджує , що він все зробив правильно !
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01.03.2025 14:08 Відповісти
НАВПАКИ. Де була надія - отримали безнадію. Де була ОСЬ-ОСЬ перемога й вихід на кордони отримали здачу Донеччини. Де було життя отримали могили.
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01.03.2025 16:15 Відповісти
 
 