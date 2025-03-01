Бійці 28 ОМБр ударом дрона-камікадзе знищили БТР 82А російських загарбників. ВIДЕО
Українські військові з 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового знищили БТР 82А російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі бригади.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар01.03.2025 14:04 Відповісти Мені подобається 3
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