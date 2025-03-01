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Бійці 28 ОМБр ударом дрона-камікадзе знищили БТР 82А російських загарбників. ВIДЕО

Українські військові з 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового знищили БТР 82А російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Знищено танк, гармату, 16 вантажівок, ретранслятор та особовий склад противника на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) знищення (7149) БТР (279) 28 окрема механізована бригада (185)


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01.03.2025 14:04 Відповісти
 
 