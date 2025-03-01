Бійці 28 ОМБр ударом дрона-камікадзе знищили БТР 82А російських загарбників. ВIДЕО

Українські військові з 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового знищили БТР 82А російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі бригади.

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