Сили оборони знищили 5 ворожих позицій, автівку та перешкодили запуску російського БпЛА на Харківщині. ВIДЕО
"Яструби" Харківського прикордонного загону FPV-дронами знищили 5 ворожих позицій, автівку загарбників та перешкодили запуску ворожого БпЛА на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Серый Вовк
показати весь коментар01.03.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 0
Марина #584534
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Анатолий Козаков #584806
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