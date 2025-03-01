Сили оборони знищили 5 ворожих позицій, автівку та перешкодили запуску російського БпЛА на Харківщині. ВIДЕО

"Яструби" Харківського прикордонного загону FPV-дронами знищили 5 ворожих позицій, автівку загарбників та перешкодили запуску ворожого БпЛА на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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