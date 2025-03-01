УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11735 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 075 3

Сили оборони знищили 5 ворожих позицій, автівку та перешкодили запуску російського БпЛА на Харківщині. ВIДЕО

"Яструби" Харківського прикордонного загону FPV-дронами знищили 5 ворожих позицій, автівку загарбників та перешкодили запуску ворожого БпЛА на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Бійці 28 ОМБр ударом дрона-камікадзе знищили БТР 82А російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) Держприкордонслужба ДПСУ (5936) знищення (7149) Харківська область (702)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень хорошо. Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
01.03.2025 15:29 Відповісти
Вчі українську, кацапе.
показати весь коментар
01.03.2025 15:59 Відповісти
Москали не остановятся,пока не захватят большую часть Украины.
показати весь коментар
01.03.2025 16:54 Відповісти
 
 