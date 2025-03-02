9 080 13
Воїни Таврійської бригади зупинили ворожий штурм та знищили танки, мотоцикли окупантів. ВIДЕО
Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Новопавлівському напрямку фронту, на Донеччині, зупинили ворожий штурм.
На опублікованих кадрах — знищені ворожі танки, бронемашини, мотоцикли і ліквідовані російські загарбники, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Stas Volkov
показати весь коментар02.03.2025 12:28
+6 Олег Жуковский #455621
показати весь коментар02.03.2025 11:44
+4 gr1959
показати весь коментар02.03.2025 09:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіщо мені піздьож від "gr1959" від якого нічого не залежить?
чи від свого ?
Чоб знати, що читати - лайно ,чи диванні роздуми ....