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Воїни Таврійської бригади зупинили ворожий штурм та знищили танки, мотоцикли окупантів. ВIДЕО

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Новопавлівському напрямку фронту, на Донеччині, зупинили ворожий штурм. 

На опублікованих кадрах — знищені ворожі танки, бронемашини, мотоцикли і ліквідовані російські загарбники, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБР зупинили прорив окупантів на Харківщині, застосовавши стрілецьку зброю та гранатомети. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) Донецька область (8335) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+7
Вибачте, але в тему.
Навіщо мені піздьож від "gr1959" від якого нічого не залежить?
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02.03.2025 12:28
+6
79-ка, Красені !!!
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02.03.2025 11:44
+4
Вибачте що не в тему. Курська область. Для чого сточувати найкращі підрозділи не на важливому напрямку ? кацапи дійсно перекинули сюди багато сил. І начебто вони зняті з донецького напрямку. НАЧЕБТО! ОК, а ті наші, що зараз в Курську хіба не будуть на Донеччині ? Міняється що ? Лише дислокація. Проте логістика в Україні для наших бригад краща ніж там на Курщині. Звісно менше втрат, зберігаємо техніку для майбутніх дій. Що змінилось за пів року ? Ворог вже стягнув все, щоб звільнити територію. І та легкість ведення боїв як у минулому втрачена. Висновок. То нам треба втратити ще й наших захисників ? Для чого ? Ні Трамп, ні ЄС не сприймають курщину як успіх на відміну від Лідора (вони взагалі не знають де це й що це). Хвалитись нічим зрештою. Треба ОПТИМІЗУВАТИ наші сили, як це зробили кацапи "тікаючи" з півдня. Ми не тікаємо. Ми закінчуємо операцію. ТРЕБА дивитись ПРАВДІ в очі!
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02.03.2025 09:47
Коментувати
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Вибачте що не в тему. Курська область. Для чого сточувати найкращі підрозділи не на важливому напрямку ? кацапи дійсно перекинули сюди багато сил. І начебто вони зняті з донецького напрямку. НАЧЕБТО! ОК, а ті наші, що зараз в Курську хіба не будуть на Донеччині ? Міняється що ? Лише дислокація. Проте логістика в Україні для наших бригад краща ніж там на Курщині. Звісно менше втрат, зберігаємо техніку для майбутніх дій. Що змінилось за пів року ? Ворог вже стягнув все, щоб звільнити територію. І та легкість ведення боїв як у минулому втрачена. Висновок. То нам треба втратити ще й наших захисників ? Для чого ? Ні Трамп, ні ЄС не сприймають курщину як успіх на відміну від Лідора (вони взагалі не знають де це й що це). Хвалитись нічим зрештою. Треба ОПТИМІЗУВАТИ наші сили, як це зробили кацапи "тікаючи" з півдня. Ми не тікаємо. Ми закінчуємо операцію. ТРЕБА дивитись ПРАВДІ в очі!
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02.03.2025 09:47 Відповісти
Вибачте, але в тему.
Навіщо мені піздьож від "gr1959" від якого нічого не залежить?
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02.03.2025 12:28 Відповісти
Я теж в тему. Це лише ком. Піздьож слухай або не слухай. Ніхто не примушує вас ! Можна навіть посміятись. Вголос. Саме для цього і вбудували функцію Коментувати. Звісно, не для поржать.
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02.03.2025 12:41 Відповісти
пук-пук-пук
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02.03.2025 13:11 Відповісти
Вибити ЗСУ з курвщини не вдається, залишається спробувати переконати цивільних, щоб вони переконали ЗСУ піти самим.
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02.03.2025 15:02 Відповісти
Відео, звичайно, гарне, але з монтажером треба щось робити. Намішав у купу відео різних епізодів, "смешались в кучу кони, люди"(с) Я ледь не вхопив епілептичний припадок від перегляду відео, так різко картинка змінюється
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02.03.2025 09:48 Відповісти
Ви це пишете від "сабачего" імені пуйла ???
чи від свого ?
Чоб знати, що читати - лайно ,чи диванні роздуми ....
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02.03.2025 13:36 Відповісти
79
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02.03.2025 10:06 Відповісти
Дуже й дуже втішають подібні кадри.
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02.03.2025 10:52 Відповісти
79-ка, Красені !!!
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02.03.2025 11:44 Відповісти
повно москальської битої техніки. Ось чому їм потрібно перемирʼя - щоб зализати рани
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02.03.2025 14:54 Відповісти
Хоть и скурвилась легенда мольфара, но под этот видос проканала.
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02.03.2025 19:14 Відповісти
 
 