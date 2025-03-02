Прикордонники ліквідували чотирьох російських загарбників. ВIДЕО

Прикордонники уразили місце укриття ворога та ліквідували чотирьох російських загарбників за допомогою влучних скидів боєприпасів із дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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