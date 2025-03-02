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Прикордонники ліквідували чотирьох російських загарбників. ВIДЕО

Прикордонники уразили місце укриття ворога та ліквідували чотирьох російських загарбників за допомогою влучних скидів боєприпасів із дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Воїни Таврійської бригади зупинили ворожий штурм та знищили танки, мотоцикли окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) Держприкордонслужба ДПСУ (5936) знищення (7149)


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Оце називається "Горить земля під ногами...".
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02.03.2025 12:42 Відповісти
Смачно і точька...
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02.03.2025 13:16 Відповісти
Украденный в так называемой "Российской Федерации" McDonald's ворюги переименовали во "Вкусно и точка". Что переводится с мордорского на русский, как "Жри, что дают".
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02.03.2025 13:21 Відповісти
нехай щастить!
не#уй шастать!
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02.03.2025 13:56 Відповісти
эта наши мальчики, а вы, фажисты, их всех паубивали. низабудим нипрастим!!!!!!!!
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02.03.2025 14:30 Відповісти
 
 