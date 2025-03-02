Воїни 54 ОМБр атакували ворога з артилерії, стрілецького вогню та дронів на межі Донеччини та Луганщини. ВIДЕО
Бійці Батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади продовжують стримувати атаки ворога поблизу села Верхньокам'янське, на межі Донеччини та Луганщини.
Окупанти намагаються вигадувати все нові й нові маневри, щоб пробити нашу оборону. Цього разу лише одну роту батальйону атакували з чотирьох напрямків повідомляє Цензор.НЕТ.
"Та ворог відчув на собі справжній шквал з дронів, арти та стрілецького вогню від нашої піхоти", - написали бійці.
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