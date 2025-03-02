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Воїни 54 ОМБр атакували ворога з артилерії, стрілецького вогню та дронів на межі Донеччини та Луганщини. ВIДЕО

Бійці Батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади продовжують стримувати атаки ворога поблизу села Верхньокам'янське, на межі Донеччини та Луганщини. 

Окупанти намагаються вигадувати все нові й нові маневри, щоб пробити нашу оборону. Цього разу лише одну роту батальйону атакували з чотирьох напрямків повідомляє Цензор.НЕТ.

"Та ворог відчув на собі справжній шквал з дронів, арти та стрілецького вогню від нашої піхоти", - написали бійці.

Також дивіться: Сили оборони знищили 5 ворожих позицій, автівку та перешкодили запуску російського БпЛА на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) штурм (225) 54 окрема бригада (178)


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На трандулєті доїхали до позицій... Щось не дуже надихає!
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02.03.2025 13:59 Відповісти
Молодці наші воїни , респект 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.03.2025 14:21 Відповісти
Наскільки я зрозумів, К-2 уже не піхотний, а підрозділ БПЛА і Кирило Кириловичу стало в бригаді тісно....
Виходять ВиходИть на оперативно- тактичний рівень!!!
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02.03.2025 14:53 Відповісти
 
 