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На Лиманщині завівся пес, який їсть тіла окупантів, що розкидані на різних позиціях. ВIДЕО

У соцмережі українські воїни жартують, що на Лиманщині завівся пес, який їсть тіла окупантів.

Спершу собаку помітили поблизу 52-го батальйону, а потім і біля позицій 106-го батальйону 63-ої окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники ліквідували чотирьох російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

тварини (459) захист тварин (84) 63 ОМБр (98)


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Топ коментарі
+27
Собаку жалко, может травануться …🤪
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02.03.2025 14:08
+17
Бідна тваринка мусить лайно жерти
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02.03.2025 14:10
+14
Маскаль?
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02.03.2025 14:09
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Маскаль?
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02.03.2025 14:09 Відповісти
А ти воюєш? ти бачив наші лінії оборони і що там коїться? якщо ні то закрий верхню сраку і не смерди.
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02.03.2025 14:25 Відповісти
А що не так. Ну шматує пес ворога і смачного йому. Це вороги. А ти що за "хлопчиків у трусиках", чи сам із них?
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02.03.2025 14:48 Відповісти
Не репетуй, мокша. Типова кацапська поведінка, нема що додати то одразу на гімно. То скажи, кого тобі шкода? Песиків або рашистів? Та хто такий В.В.Х. є? Ось і подивимось хто кацап, а хто українец
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02.03.2025 15:11 Відповісти
Нічого там хорошого немає... Бо після війни, коли закінчаться трупи, цей "песик" та його діти, будуть "шматувать" НАШИХ людей... В першу чергу, дітей, жінок та старих... Бо для них різниці немає - чи кацап, чи наша людина... На місці хлопців - я-б його пристрелив - щоб не розмножувався...
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02.03.2025 16:20 Відповісти
Після війни, це коли? І ці песики, що будуть самою великою проблемою післявоєнної країгн?
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02.03.2025 16:41 Відповісти
Ці "песики" будуть доволі великою проблемою... Просто ти з цим ніколи не стикався... В Росії й без війни ВЖЕ є випадки людоїдства, з боку здичавілих собак, які збиваються в зграї...
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02.03.2025 16:52 Відповісти
ти просто,як маленька дитина...знайшов проблем...,собак людоїдів... якщо доживем до кінця війни,проблемою будуть укушені рюсскім міром люди на ТОТ,у Криму,донбассіти,і взагалі..от що з ними робити,проблема...а сердешний Яр вже сьогодні собаками,котами,свиньми та воронами стурбований...
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02.03.2025 17:16 Відповісти
Куди "іти" - знаєш... ..............................
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02.03.2025 18:46 Відповісти
ні, мілок,не знаю! але це,мабуть,якісь не хороші місця,якщо ти там з народження сидиш...
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02.03.2025 20:27 Відповісти
малко... Ти ж прекрасно знаєш, що я з тобою не спілкуюсь - з-за двоєї ТУПОСТІ... От чого ти до мене лізеш? ТОбі подобається, коли тебе виставляють дурнем? Питання: "А для чого?". Ти у нас "моральний мазохіст?"
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02.03.2025 20:58 Відповісти
байдуже,не спілкуйся...але це не означає,що я не повинен тебе,старого телепня,періодично вчити уму-разуму. і я до тебе не лізу,ти не зобов"язаний мені відповідати,вважай що це вищий розум перідично тикає тебе писком у твою ж недалекість.
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02.03.2025 22:54 Відповісти
Малко! Тобі не тільки я один на твою тупість вказую... Два роки сидиш на "Цензорі" - а не тебе увагу звертають лише, щоб тебе носом у твою власну дурість ткнуть..
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03.03.2025 10:18 Відповісти
??? стільки бути товченим писком у своє ж лайно і вилаяним за тупість і недалекість як ти,тут не примудрився більше ніхто...
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03.03.2025 17:37 Відповісти
Юро! Отямся... "Писком в лайні" товчешся саме ТИ..
Юра Малко

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Реєстрація: 25.08.2022
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03.03.2025 19:12 Відповісти
от уже оці провінційні аналітики,з дітьми біженцями-ухилянтами....я тут сиджу з 2014. просто мене у 2022 адміни забанили за мої нешляхетні характеристики різноманітних волонтерів-збирачів грошей,тому я тут перереєструвався у серпні 2022 року з новим ніком...
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03.03.2025 19:59 Відповісти
Юрку! Від того, що ти "перерєструвався", дурнем ти буть не перестав...
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03.03.2025 20:03 Відповісти
ХАХА! Ладно....Даю тобі можливість трошки відігратися за багаторазове макання мною твого писку в твою недалекість...
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03.03.2025 20:14 Відповісти
....................................
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03.03.2025 21:24 Відповісти
👉🖕 більшого не заслуговуєш....
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03.03.2025 21:50 Відповісти
А на більше ти і не здатен - тільки шматком лайна кидаться...
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04.03.2025 05:56 Відповісти
Frol Fedoroff

Слухай ти вилупок. З тобою розмовляли вічливо, хоч ти йолопе на це не заслуговуєш. Ти, даун, пропонуєш відстрілюватисобак заміст рашистів? Тоді ти ще й зрадник. Пішов ти на . Да...Тебе тут всі круто мутузять...Схоже,ти кожного разу приходиш на форум за черговою порцією підзатильників та підсрачників...
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03.03.2025 21:56 Відповісти
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04.03.2025 00:15 Відповісти
"Укушені" руссскім міром не матимуть українського громадянства, бо взяли російський паспорт. Вони, частково (хто здійснив злочини), втечуть у немиту, частково (хто виявиться недостатньо спритним) підуть у тюрму, а переважна більшість, просто, доживатимуть без громадянських прав і права працювати на державних посадах, в органах освіти і виховання дітей.
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03.03.2025 11:32 Відповісти
Людожерство на параші існувало завжди. За андрофагів чув? А те що їх жруть власні собаки - це чудово. Так після війни, здичали пси - це головна проблема?
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02.03.2025 17:19 Відповісти
М-да... Співчуваю... Коли твою внучку порвуть такі собаки - ти згадаєш мої слова...
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02.03.2025 18:48 Відповісти
Твою онучку вже порвали? Ні? Ну тоді із рота да у пазуху
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02.03.2025 19:08 Відповісти
Ідіоте! Я таке бачив! З чужою дитиною... Не призведи господь тобі таке побачить!... Що дитину, що матір, яка її втратила...
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02.03.2025 21:00 Відповісти
Слухай ти вилупок. З тобою розмовляли вічливо, хоч ти йолопе на це не заслуговуєш. Ти, даун, пропонуєш відстрілюватисобак заміст рашистів? Тоді ти ще й зрадник. Пішов ти на ...
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02.03.2025 21:07 Відповісти
"Фроле"... Я з тобою теж старався говорить нормально... Але з ІДІОТОМ, який не розуміє, яку загрозу створює тварина, що спробувала людського м"яса, говорить марно... Ти - як Трамп, що не вміє прораховувать наслідки... Тобі хочеться лише порадіть тому, що ти бачиш ЗАРАЗ, не думаючи про те, що буде ПОТІМ... Тому іди туди сам...
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02.03.2025 21:14 Відповісти
Що буде потім побачимо, якщо доживем. Головне зараз рашистів перемогти. Може ти ще воїнам ЗСУ запропонуєш і собак стріляти і дохлих орків під обстрілати ховати? Ну і хто тут ідіот???
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02.03.2025 21:19 Відповісти
Що - "морду набить" не вдалося - хоч "насеру на килимок під дверима"? Розумна людина тим від ідіота і відрізняється - бо уміє прораховувать наслідки своїх та чужих вчинків... І не приписуй мені того, що сам придумав... І запам"ятай, дурню - ці собаки так само гризуть і тіла наших солдат... Бо вони різниці не знають... Спитай хлопців на "передку"...
Тепер можеш продовжувать писать свій ідіотизм...
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02.03.2025 21:28 Відповісти
Для "особливо розумних"нагадую. Новина звучить так - "На Лиманщині завівся пес, який їсть тіла окупантів, що розкидані на різних позиціях. Ти розумна людина? То прорахуй коли закінчеться війна і хто переможе. Чекаю відповіді
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02.03.2025 21:39 Відповісти
А я для "суперрозумних" пояснюю, що цій собаці однаково, тіла КОГО їсти... Це - СОБАКА-ЛЮДОЖЕР, яка сьогодні "їсть тіла окупантів", завтра їстиме тіло нашого солдата, а через тиждень нападе і загризе мирну людину... Оце РЕАЛЬНІСТЬ, про яку я вам, ідіотам, пишу...
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02.03.2025 21:45 Відповісти
Та похрен, что там в твоей раше. Собаку жалко, не факт, что выживет, я б свою не оставила, а там кто его знает, как у людей получилось, хоть не на цепи оставили.
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02.03.2025 18:01 Відповісти
цього після війни ще треба дочекатися...собаки так довго не живуть...
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02.03.2025 17:11 Відповісти
Так, з тими тваринами буде біда, це ж тіко собаки і дикі тварини і здичавілі
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03.03.2025 08:53 Відповісти
Торік лісник розказував - навіть дикі кабани перестали людей бояться - уже деякі в людях бачать "харч"... Казав - один раз години дві сидів на дубі, поки свині під деревами жолудями ласували - бо у 2022-му закопував рештки кацапа в лісі... Кабани з"їли...
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03.03.2025 09:22 Відповісти
ну так !!! песика шкода - отруїтися маже цим кацапським окупаційним лайном, біонепотребом !!!
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02.03.2025 14:19 Відповісти
Собаку жалко, может травануться …🤪
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02.03.2025 14:08 Відповісти
♪♪♪

They're eaten by dogs

wow-wou-u-wow

They're eaten by cats

meow-meow-meow-meow

Russians are eaten by pets

trump-pam-pam-pam-pa-a-a...

♪♪

♪♪♪
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02.03.2025 22:21 Відповісти
Муха ніколи не помиляється
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02.03.2025 15:15 Відповісти
Той момент коли чекаєш що собаку спробують спасти, накормити, а замість цього бачиш цей крінж.
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02.03.2025 14:09 Відповісти
Ну любить він делікатес - яйці, мабуть, вишукує ...
Але буває і не знаходить - на гіллі дістати важко!
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02.03.2025 14:09 Відповісти
Бідна тваринка мусить лайно жерти
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02.03.2025 14:10 Відповісти
Пес - санітар, він знає що робить, перетравлює лайно на родючий гумус.
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02.03.2025 15:42 Відповісти
Якби ще й недобитих "контролив", взагалі був би наш "слоняра"!
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02.03.2025 14:11 Відповісти
О російськофашистські боти як возбудилися, видно задів цей песик їх за живе😅
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02.03.2025 14:13 Відповісти
То Welcome іn Ukrain. Може і ти на корм згодишся. Тільки чорний пакет не забудь, буде куди кістки покласти
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02.03.2025 15:19 Відповісти
****** на сво і тобою поласує пес або дика свиня
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02.03.2025 15:20 Відповісти
Пес Снаряд. Треба йому песицю Бомбу...
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02.03.2025 14:18 Відповісти
Здичавілий степовий пес - нова порода. Після війни його у зоопарку доведеться тільки кацапами годувати. Сафарі нашим мисливцям із ССО забезпечене на довгі роки.
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02.03.2025 14:20 Відповісти
Його треба в лагерь до пленних кацапів, охороняти. Щоб вони не скаржились що їм вітамінки та салат олив'є не дають .
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02.03.2025 16:27 Відповісти
Видимо этот пёс охранял биолабораторию в которой выращивали боевых гусей...
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02.03.2025 14:27 Відповісти
Сер Баскервиль?
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02.03.2025 14:36 Відповісти
Пан Донбаскервіль.
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02.03.2025 14:40 Відповісти
Десь, дон, напружився кадиров...
Дон...
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02.03.2025 15:06 Відповісти
Якщо ***** хоче миру то чому його солдати валяються в українських полях замість того щоб їхати додому жерти своє щі і запивати боярою?
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02.03.2025 14:46 Відповісти
Приберіть. Може комусь це видається прикольним, але європейці чи американці такого не зрозуміють. Потім будуть казати про бездушних та жорстоких українців.
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02.03.2025 14:47 Відповісти
Яка бездушність??? Ми тваринам допомагаємо.
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02.03.2025 14:51 Відповісти
Пропонуєте під ворожим обстрілом збирати ворожі ж трупи? Цікава у вас позиція.
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02.03.2025 15:08 Відповісти
До чого тут це??? Невже незрозуміло, що я пропонував прибрати ВІДЕО???
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02.03.2025 16:22 Відповісти
Це сайт для дорослих, ласкаво просимо до реальності.
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02.03.2025 16:59 Відповісти
Дякую зі цінну інфу, кеп. І знов, як то кажуть, МИМО. На пальяцях пояснюю: зараз цей відос рознесуть по всім інтернет-помийкам їхнім кацапам, а потім його подивляться європейці та американці. І потім, навіть у тих, хто нас підтримує, виникнуть сумніви що доцільності надання нам подальшої допомоги. От тоді їм і пояснюйте, що ви вже доросіл і можете дивитися такі фільми...
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02.03.2025 17:07 Відповісти
не сміявся так з часів коли твої свинособакорилі брати висерали анекдоти типу "хахли познімали плитку на Майдані -це некультурно, їх тепер в Європу не візьмуть".
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02.03.2025 17:44 Відповісти
Бугагага! Ну ще порегочи...
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02.03.2025 18:24 Відповісти
ну як там, вже рознесли відос? ))
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31.03.2025 13:34 Відповісти
кацап,ти так стурбоване емоціями амерів? а Бучею,розстрілами укрполонених тощо ти не стурбоване? йдеш на ЙУХ,кацап!
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02.03.2025 17:17 Відповісти
Так будуть ще сотні буч, якщо тобі і таким як ти упоротим зброю та гроші ніхто не даватиме. Бо будуть казати, що тут одні нацисти, садисти та маніяки, яким подобається ось такі ролики знімати. Ось тоді і будете амерів та європейці кацапами обзивати. Це єдине, що ви тоді зможете робити...
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02.03.2025 18:28 Відповісти
Ухилянтська шкура,не треба тут смердіти! Всі й так знають ціну таких битих міллю шкур...
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02.03.2025 18:36 Відповісти
Окрім безсилих прокльонів, обзивань та бризкання слиною ще щось можеш сказати? Якщо ні, то попий водички та охолонь. Тебе ніхто не ображав. Ти перший почав. І ти отакими діями лише посилюєш розбрат всередині країни.
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02.03.2025 18:38 Відповісти
Звір на форму не дивиться, і бігає та їсть все що бачить
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02.03.2025 14:56 Відповісти
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02.03.2025 15:11 Відповісти
Тра перекинути цього песика або через лінію зіткнення, або взагалі на територію раші!
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02.03.2025 16:13 Відповісти
Точно, в курвську губернію. Нехай корейцями поласує тваринка.
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02.03.2025 16:23 Відповісти
Біологія. Точніше - її розділ - екологія, яку невірно трактують як захист природи. Вона про стосунки організмів між собою та середовищем. Трофічний ланцюг, стільки білка в природі пропасти не МОЖЕ апріорі... красиво, чи ні... це життя. А дивитися.. можна не дивитися, але це нічого не змінить. Факт того, що падло приперлося убивати нас, а його тепер їсть пес - неоспорний. Цього достатньо
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02.03.2025 16:30 Відповісти
Я переживаю, аби цей пес з отими свинями непобився за цю кормову базу...
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02.03.2025 16:42 Відповісти
Як тут жалібно заскиглили кацапи та ждуни... Навіть Європу згадали,мовляв,Європі таке не сподобається....
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02.03.2025 17:19 Відповісти
дебелий
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02.03.2025 20:38 Відповісти
 
 