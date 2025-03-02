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На Лиманщині завівся пес, який їсть тіла окупантів, що розкидані на різних позиціях. ВIДЕО
У соцмережі українські воїни жартують, що на Лиманщині завівся пес, який їсть тіла окупантів.
Спершу собаку помітили поблизу 52-го батальйону, а потім і біля позицій 106-го батальйону 63-ої окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 Зая
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+17 Alex Ander #487302
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Юра Малко
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Реєстрація: 25.08.2022
Слухай ти вилупок. З тобою розмовляли вічливо, хоч ти йолопе на це не заслуговуєш. Ти, даун, пропонуєш відстрілюватисобак заміст рашистів? Тоді ти ще й зрадник. Пішов ти на . Да...Тебе тут всі круто мутузять...Схоже,ти кожного разу приходиш на форум за черговою порцією підзатильників та підсрачників...
Тепер можеш продовжувать писать свій ідіотизм...
They're eaten by dogs
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Russians are eaten by pets
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