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Українські бійці знешкодили одразу 5 розвідувальних російських БпЛА у небі на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині пілоти Non-Stop Group у небі знешкодили одразу 5 розвідувальних російських БпЛА: 4 Zala та 1 "Орлан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17228) безпілотник (4105) знищення (7149)


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0:24 і далі - хороший маневр, так як при такій кутовій швидкості навкруг цілі відслідкувати відеокамерою із розвідувального БПЛА загрозу не можливо....
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02.03.2025 14:24 Відповісти
Нашим бійцям щира подяка , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.03.2025 14:25 Відповісти
Виправте. Кацапоріз.
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02.03.2025 14:27 Відповісти
 
 