Українські бійці знешкодили одразу 5 розвідувальних російських БпЛА у небі на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині пілоти Non-Stop Group у небі знешкодили одразу 5 розвідувальних російських БпЛА: 4 Zala та 1 "Орлан".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Luk Viktor
показати весь коментар02.03.2025 14:24 Відповісти Мені подобається 1
Amber
показати весь коментар02.03.2025 14:25 Відповісти Мені подобається 5
Ihor Ihor #577453
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