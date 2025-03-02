Українські бійці знешкодили одразу 5 розвідувальних російських БпЛА у небі на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині пілоти Non-Stop Group у небі знешкодили одразу 5 розвідувальних російських БпЛА: 4 Zala та 1 "Орлан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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