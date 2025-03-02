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Тіло російського солдата злетіло високо угору та розлетілося у повітрі. ВIДЕО
Українські воїни із 37-ої окремої бригади морської піхоти на Донеччині знищили важку техніку окупантів та ліквідували чимало російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+14 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар02.03.2025 15:33
+7 Aleksander Lukashenko
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+5 Luk Viktor
показати весь коментар02.03.2025 15:35
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Навіть "пельмєнєй" не буде сім"ї- фарш розлетівся по гілляках
Во!
Ордер пуйло йому не встиг надати
Ето рускій лічно салютуєт!
"И дорогая не узнает, какой у парня был конец.."І дорогая не узнаєт, куда у парня улєтєл конец
їбучій інкубатор...