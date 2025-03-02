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Новини Відео Знищення російської техніки
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Тіло російського солдата злетіло високо угору та розлетілося у повітрі. ВIДЕО

Українські воїни із 37-ої окремої бригади морської піхоти на Донеччині знищили важку техніку окупантів та ліквідували чимало російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Українські бійці знешкодили одразу 5 розвідувальних російських БпЛА у небі на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) Донецька область (8335)


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Топ коментарі
+14
як тобі таке Ілона Маск?
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02.03.2025 15:33
+7
Ну. Во пєрвьіх ето красиво.
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02.03.2025 15:53
+5
"Немає тєла - немає дєла" - і лади білої не буде
Навіть "пельмєнєй" не буде сім"ї- фарш розлетівся по гілляках
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02.03.2025 15:35
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як тобі таке Ілона Маск?
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02.03.2025 15:33 Відповісти
Ну. Во пєрвьіх ето красиво.
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02.03.2025 15:53 Відповісти
"Немає тєла - немає дєла" - і лади білої не буде
Навіть "пельмєнєй" не буде сім"ї- фарш розлетівся по гілляках
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02.03.2025 15:35 Відповісти
"Сальто-мортале..." ("смертельний стрибок").
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02.03.2025 18:58 Відповісти
Разлєтєлісь в чєтирє сторони двє касічкі і два сапага. (с)
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02.03.2025 20:05 Відповісти
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02.03.2025 21:34 Відповісти
Угу..Навіть квитка в цирк не дадуть.
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02.03.2025 21:26 Відповісти
Хоть поржем чи шо???
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02.03.2025 15:36 Відповісти
Срочно переходимо на ШІ .
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02.03.2025 15:37 Відповісти
Хирург хреново сшил...
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02.03.2025 15:39 Відповісти
...а от якби було використано ще й зкріпну синю ізолєнту, то такого б не трапилося.
Во!
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02.03.2025 20:07 Відповісти
Рузьке демонструють у себе не менш криваві відосики у себе але це не є ознакою наближення перемоги. Скорше- некрофілія у спробі відволікти увагу від жахливих провалів фронту.
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02.03.2025 15:43 Відповісти
не бачив , покажи де ?
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02.03.2025 15:45 Відповісти
Перемога буде - ми йдемо до цього! Ти із нами?
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02.03.2025 15:47 Відповісти
Ні, я з Україною
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02.03.2025 15:52 Відповісти
тоді не звезди
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02.03.2025 15:51 Відповісти
на шматки, щоб свиням було краще їсти )))
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02.03.2025 15:44 Відповісти
вам ціліком чи нарізати
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02.03.2025 15:46 Відповісти
падало падло вже фрагментами, вірно
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02.03.2025 16:26 Відповісти
як то хатка на київьських пагорбах не злупилася...
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02.03.2025 15:45 Відповісти
як то хатка на київських пагорбах не вилупилася..
Ордер пуйло йому не встиг надати
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02.03.2025 15:49 Відповісти
Он улітель,но абіщаль вернуться..
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02.03.2025 15:52 Відповісти
"грунтовими водами"
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02.03.2025 15:55 Відповісти
копалинами для рудого
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02.03.2025 15:56 Відповісти
рідкоземельними масами....- перегноєм, одним словом....
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02.03.2025 15:58 Відповісти
Вот так выглядит фраза "одна нога тут, другая там"
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02.03.2025 16:00 Відповісти
Тіло російського солдата злетіло високо угору та розлетілося у повітрі

Ето рускій лічно салютуєт!
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02.03.2025 16:01 Відповісти
"И дорогая не узнает, какой у парня был конец.."
І дорогая не узнаєт, куда у парня улєтєл конец
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02.03.2025 16:13 Відповісти
а дарагой і не треба нічого знати - там не кожна дарагая знає хто в солдата папа,,,
їбучій інкубатор...
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02.03.2025 16:39 Відповісти
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02.03.2025 17:45 Відповісти
Мабуть це оператор ********* комплексу РЕБ "Поле-21" вирішив покраще роздивитися красу Українських ланів.
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02.03.2025 18:30 Відповісти
 
 