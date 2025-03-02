Оператори дронів знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Muramasa" 109-ої окремої бригади територіальної оборони на Покровському напрямку знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів і транспортні засоби.

Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Р-340РП "Поле-21" - російська станція РЕБ, яка призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплексу на автомобільній базі. Постачається до армії РФ з 2016 року.

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