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Оператори дронів знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Muramasa" 109-ої окремої бригади територіальної оборони на Покровському напрямку знищили сучасний комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів і транспортні засоби.

Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Р-340РП "Поле-21" - російська станція РЕБ, яка призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплексу на автомобільній базі. Постачається до армії РФ з 2016 року.

Дивіться: Тіло російського солдата злетіло високо угору та розлетілося у повітрі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) знищення (7149) Донецька область (8335) Покровський район (517)


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Оператори дронів знищили ******** комплекс РЕБ "Поле-21"
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02.03.2025 16:36 Відповісти
Слава ЗСУ ! Смерть москалям!
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02.03.2025 16:38 Відповісти
Сеппуку-сан)
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02.03.2025 16:57 Відповісти
 
 