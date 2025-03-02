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Бійці Патрульної поліції за лютий знищили близько роти окупантів у Торецьку. ВIДЕО
Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції у Торецьку за місяць ліквідували 125 російських солдатів: 27 вбитими та 98 пораненими.
Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.03.2025 17:15
+7 stathunt80 777
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+7 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар02.03.2025 18:17
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Рально там відсотків 30 бачили "кацапа в
лицехарю "
Багато вбитих.
і ганьба засранцям які сховалися за боневтікову бронь!!!
98 ліквідованих поранених, це хтось через колоду наїпнувся, хтось пальця поцарапав, комусь в глаз щепка залетіла?