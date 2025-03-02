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Бійці Патрульної поліції за лютий знищили близько роти окупантів у Торецьку. ВIДЕО

Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції у Торецьку за місяць ліквідували 125 російських солдатів: 27 вбитими та 98 пораненими.

Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: На Лиманщині завівся пес, який їсть тіла окупантів, що розкидані на різних позиціях. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) Нацполіція (15136) знищення (7149)


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Топ коментарі
+8
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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02.03.2025 17:15
+7
Я оце дивлюсь на поток автомобілів на дорозі ..Кожен 5 автомобіль це авто поліції ,а навіть по дві машини їздять разом
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02.03.2025 17:17
+7
повага до тих поліцейських які плічопліч з народом б,ють орків!!!!
і ганьба засранцям які сховалися за боневтікову бронь!!!
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02.03.2025 18:17
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4 на добу уся бригада.
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02.03.2025 17:11 Відповісти
Один на добу.
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02.03.2025 17:17 Відповісти
Дронами
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02.03.2025 18:19 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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02.03.2025 17:15 Відповісти
Я оце дивлюсь на поток автомобілів на дорозі ..Кожен 5 автомобіль це авто поліції ,а навіть по дві машини їздять разом
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02.03.2025 17:17 Відповісти
Якби ж вони виконували свою роботу, а не просто їздили і спалювали бензин ...
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02.03.2025 17:19 Відповісти
ну я їзжу на такому, і у справах. поїздки та витрати перевіряють. перевіряють навіть ремонти авто, знімають агрегати та дивляться, щоб вони дійсно були нові.
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02.03.2025 18:27 Відповісти
Ну т що ти брешеш !!! Я загалі рідко їх бачу
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02.03.2025 17:34 Відповісти
уявляю, скільки поліцаїв пройшли "віртуально" через Хижак і отримали УБД!!!
Рально там відсотків 30 бачили "кацапа в лице харю "
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02.03.2025 18:04 Відповісти
Це паразити на тілі народу, броньовані від мобілізації (захисту Батьківщини). Сотні тисяч здоровецьких биків і кнурів, спеціально відгодовуються для пресування народу, як у народу урветься терпець. А урветься уже швидко...
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02.03.2025 18:39 Відповісти
Пишуть що кацапи оприлюднили відео атаки нашого полігону в Дніпропетровській області.
Багато вбитих.
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02.03.2025 17:32 Відповісти
Від Торецька там вже мало що залишилось, але більше ніж від Бахмута
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02.03.2025 18:09 Відповісти
повага до тих поліцейських які плічопліч з народом б,ють орків!!!!
і ганьба засранцям які сховалися за боневтікову бронь!!!
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02.03.2025 18:17 Відповісти
Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції у Торецьку за місяць ліквідували 125 російських солдатів: 27 вбитими та 98 пораненими, (це як ліквідували?). Джерело: https://censor.net/ua/v3538776
98 ліквідованих поранених, це хтось через колоду наїпнувся, хтось пальця поцарапав, комусь в глаз щепка залетіла?
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02.03.2025 18:19 Відповісти
Ну ти ж можеш піти хлопцям допомогти, показати, як підарів знищувати, підняти результативність, а не умнічать з дивана...
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02.03.2025 21:06 Відповісти
Поранений, це що вже вважається ліквідованим?
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02.03.2025 23:12 Відповісти
Я тебе не про це запитав...
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03.03.2025 09:27 Відповісти
Ти читати здатний, Я про текст у статті написав а не про хлопців, ще раз 98 поранених, це ліквідовані?
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03.03.2025 15:43 Відповісти
ну да, я бачу, як вони у херсоні воюють, збиваються у зграї попід кав,ярнями штук по десять-п,ятнадцять і нищать, нищать, нищать..., а вже як геть нудьга заїдає, то чіпляються до перехожих з "законними" вимогами поліції, краще би патрулювали вулиці з дробовиками, то може менше було б над херсоном кацапських коптерів, дармоїди кончені
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02.03.2025 18:54 Відповісти
Невже тут не розуміють,що поранені-це не ліквідовані.Серед поранених є важкі,які не повернуться вже,але 60-70% з поранених знову зʼявиться на фронті
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02.03.2025 21:07 Відповісти
 
 