"Слуга народу" Безугла заявила про загибель українських військових через російський удар під час шикування. ВIДЕО

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що під час шикування на військовому полігоні загинули українські військові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму телеграмі.

"Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний, Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій", - написала вона.

Цю інформацію також оприлюднив волонтер Сергій Стерненко.

Стерненко написав, що росіяни вдарили по полігону з нашими військовими на Дніпропетровщині за 100-130 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Коригування під російський розвід БПЛА. Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були — удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної. "Змінимось або загинемо" це не просто гасло. Це реальність. Ми платимо надто високу ціну за таку халатність", - наголосив волонтер.

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