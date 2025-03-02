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"Слуга народу" Безугла заявила про загибель українських військових через російський удар під час шикування. ВIДЕО

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що під час шикування на військовому полігоні загинули українські військові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму телеграмі.

"Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний, Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій", - написала вона.

Цю інформацію також оприлюднив волонтер Сергій Стерненко.

Стерненко написав, що росіяни вдарили по полігону з нашими військовими на Дніпропетровщині за 100-130 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Коригування під російський розвід БПЛА. Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були — удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної. "Змінимось або загинемо" це не просто гасло. Це реальність. Ми платимо надто високу ціну за таку халатність", - наголосив волонтер.

Також читайте: Україна за час повномашстабної війни втратила понад 46 тисяч військових, - Зеленський

Автор: 

війна (1389) втрати (4385) Стерненко Сергій (384) Безугла Мар’яна (297) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+42
Нажаль багато недоумків та зрадників продовжують керувати військом-з самих верхів до низу...
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02.03.2025 23:21
+40
Просто слів немає, знову шикування!
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02.03.2025 23:18
+40
верховного гівнокомандуючого це не турбує

воно насолоджується своїм его в турне
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02.03.2025 23:19
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Удивил. Причем два раза. Знаешь что такое IQ и следуя из тобою написаного - у хлеба есть IQ. Или ты как Шариков: повторяешь то, что слышал на улице от прохожих?
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03.03.2025 16:33 Відповісти
Рука-лицо.Всё,согласен,я мудило-вы классный чел.
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03.03.2025 19:08 Відповісти
молодец. Возьми с полки пирожок.
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03.03.2025 19:24 Відповісти
Так а чому ти вирішив жалітися на це не хєрасімову, а на український сайт прибіг?
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02.03.2025 23:37 Відповісти
Так як ти можеш служити у ЗСУю коли ти мешкаєш у усть- зажопінь..ку алтайської губерії?
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02.03.2025 23:56 Відповісти
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0 Ольгіна хорошо служиться?)
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03.03.2025 00:19 Відповісти
підірви себе гранатою в радном г.Задрочінске,кацап!!
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03.03.2025 02:30 Відповісти
Ми тупі але навіщо підтверджувати ураження, якщо було. Ви просто дратуєте все що робите. Варіть так далеко щоб вас ніхто і ніколи не чув. Експерт диванний, просто бракує слів.....
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02.03.2025 23:35 Відповісти
Росіяні про цей удар вже написали раніше Безуглої, навіть фото виклали, так що вже все відомо, хочь підтверджуй, хоч ні.
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02.03.2025 23:43 Відповісти
Тому, що це ураження вже цілий день гуляє в інтернеті, розумне командування головнокомандувач, верховний головнокомандувач вже повинні були вибачитись за дії бовдурів командирів, цивільні з дбр ( в нас немає військово поліції, військової прокуратури) вже відкриту кримінальну справу...
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02.03.2025 23:44 Відповісти
Подайте на Безуглую в суд, за дискредитацию ЗСУ, ведь у нас "потерь нет"...
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02.03.2025 23:47 Відповісти
Не маніпулюй! Втрати Зеленський називав декілька разів.
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03.03.2025 13:32 Відповісти
Класне тверждення. Ми тупі, але давайте мовчати. Так будемо здаватися розумними.
Якщо ви не помітили, то саме так наше командування і робить.
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03.03.2025 00:04 Відповісти
Бусифікація...полігон... шикування...смерть. Оце перспективи.
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02.03.2025 23:43 Відповісти
Ну чому ти такий обмежений? Ти у матусі особливий? Ти ще можеш пійти і втопитися у Тисі, заблукати і здохнути у горах, у якості протесту повіситися у сортирі або дочекатися москалів і мовчки пійти воювати проти України, бо москалі тобі безкарно патякати проти рифи і армії ніхто не дасть.
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03.03.2025 03:42 Відповісти
Йди лісом.
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03.03.2025 08:37 Відповісти
ВІЙНА. Ти тільки прокинувся?
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03.03.2025 04:25 Відповісти
То що людей потрібно стирати,бо війна? І для кого війна,для тебе?
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03.03.2025 07:07 Відповісти
Ну то йди на полігон і за наказом тупого командира вишикуйся під удар балістики. Війна,хулє.
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03.03.2025 08:39 Відповісти
Ага, війна без шикування - не війна.
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03.03.2025 13:34 Відповісти
радянопітеки не закінчуються в армії, шикуйтеся в укриттях , або взагалі дистанційно по відеозвʼязку , забудьте про плац і масові скупчення , дибілоїди !
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02.03.2025 23:43 Відповісти
Це нових совкофонів училища-академії штампують.
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02.03.2025 23:50 Відповісти
То всьо фейка і рассєйськоє іпсо проти мобілізації, у нас же командири бережуть людей і не збирають особовий склад в одному місці, треба створити комісію і комітет і у всьому розібратись.
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02.03.2025 23:44 Відповісти
ОПа надає інфу, і текст.
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02.03.2025 23:51 Відповісти
https://t.me/serhii_flash Про зв'язок від Сергія Флеш

Мої співчуття всім, хто втратив близьких і друзів у Черкаському.

На жаль російський Орлан над «полігоном» не викликав у відповідальних осіб потрібних заходів безпеки.

Як і позавчорашній аналогічний у Запоріжжі, як і ...
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02.03.2025 23:53 Відповісти
кацап від тебе кислими щямі смердить і лампас видно,йди вже на йух!
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03.03.2025 02:32 Відповісти
Ничего непонятно на видео..какая то муть..вроде как кто то бегает.какие то ямы..дым..
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03.03.2025 00:09 Відповісти
на відео підрозділ до взводу. Особисто знаючи лінивість, тупість, зухвалість, самовпевненість і покуїзм мобілізованих українських військових до особистої безпеки - не здивований. Кожен мобілізований (95%)вважає, що хтось йому повинен копати укриття, кожного повинні возити в окремих автівках, кожен вважає, що від нього кулі відскакують та КАБи пролітають мимо, ножен вважає що він людина - невидимка, кожний вважає що можна фільмувати і викладати у соцмережу тактику бойових дій і розклад занять. Нажаль такі гинуть самі і за собою тягнуть інших. Десь 80% таких втрат із-зі них. І да, є проблема з деякими ********* командирами, у яких совок у макітрі і яких призначили на посади після зняття Залужного не по розуму, а по погонам і відданості слугам народу. Особисто знаю одного комбрига, який нехтує життям підлеглих, приймає дивовижні рішення і на їх основі надає накази. Ще більше дивує безумовне виконання цих наказів підлеглими.
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03.03.2025 03:32 Відповісти
Тобто солдат має переміщатися на своїх двох. Без автівок. А кразами? Чи переміщення мають організовувати шмаркачі майори хоча б. Чому кожен задріпанець офіцер не переміщається в кузові краза наприклад? Чому гіанюки майори вигадують постійні зв'язки по бескінечним мітам і з вимогами відеофіксацій того що відбувається? Чому солдат має звітувати з фотками і відео, а потім їх не викладати? Може тому що оте гівно офіцер має бути скрізь присутнім і як свідок доповідати далі, а не просити там когось щоб переслали якусь фотку. Може офіцер також має сам собі копати укриття, а не уматати на квартири і думати який віскарь пробахнути і яку каву заварити? Ха ха ха.
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03.03.2025 06:26 Відповісти
Лінивий солдат у лінивого командира і ніяк інакше. У нас був колись начальник штаба, який разом з солдатами їв тушняк і допомагав лагодити двигун бтра. Який був на кожному місці в бойових чергуваннях ногами. Щоб самому впевнитись що за місця він нам вибирав і організовував. Тобто йому фоток про маскування і особливості місцевості не треба. А теперішній командир все отримує по фото і відео і встановлює конкурси хто як на фото організував сам собі робоче місце. Чим більше гаджетів тим в тебе більше перше місце. Про компактність і мобільність воно і не чуло. Про час згортання і розгортання роботи також для нього напевно щось дивне. Воно навіть не уявляє які можуть бути наслідки якщо один з мільйона планшетів дістанеться ворогу. Там закачена робота усієї бригади. Ха ха ха.
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03.03.2025 06:43 Відповісти
Дуже дивно, що москалі витратили іскандер на взвод. Це на них не схоже. Хоча наші бовдури витрачають Хаймарс на зупинившийся БТР, але чомусь місяцями не вражають КСП батальйонів і рот.
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03.03.2025 03:58 Відповісти
Різниця в балах і в розцінках. Напевно техніку простіше оформити на премію ніж там якесь ксп. Ксп можна за день нове зробити. Командир тепер вже на ксп може ві не перебувати. Ха ха ха.
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03.03.2025 06:31 Відповісти
Добре, що подібні безвідповідальні накази командування отримують публічний розголос. Це дає надію на те, що таке безвідповідальне "керування" колись, можливо, зникне.

Стерненко правий: нам необхідно змінюватись!
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03.03.2025 04:56 Відповісти
А людей не повернуть.
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03.03.2025 06:57 Відповісти
якщо "більше двох не збиратися", то як тоді взагалі проводити навчання підрозділів?
здається, головна проблема не у "шикуванні на полігоні", а у неспроможності виявлення та знищення розвідувальних БПЛА хоча б на час тренувань..
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03.03.2025 06:04 Відповісти
Верните Залужнего!
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03.03.2025 06:42 Відповісти
Для чого військовому вміти шикуватися, ходити строєвим кроком, гарненько заправляти ліжечко коли в окопі цього нікому не потрібно.
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03.03.2025 07:09 Відповісти
Ну скільки можна підставляти наших воїнів під ракети ворога7 - суки, перестріляти вас.
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03.03.2025 07:14 Відповісти
Знову загибель великої кількості військових і жодної відповідальності найвищого керівництва ,це вже було і не один раз і жодних висновків.
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03.03.2025 07:33 Відповісти
Дебіли в командуванні ЗСУ не вчаться на помилках - вони їх замовчують. Аж на третій день починають говорити що кацапи вдарили по полігону. Навіть арахамії з подоляком не треба для коригування.
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03.03.2025 07:40 Відповісти
Та нема там бовдурів. Це цілеспрямована робота на ворога.
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03.03.2025 18:30 Відповісти
В мене знайомий в перший день попав в учебку у Харкові ..Туди прилетіло і його служба закінчилась в перший же день ..Він живий але виключений з військового обліку
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03.03.2025 07:47 Відповісти
Літав Орлан і це нікого не насторожило - зовсім нюх загубили
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03.03.2025 08:11 Відповісти
Дивують коментарі, ви всі хочь читайте Ц.Н. Нижче "Війна без Трампа" Бутусов розповідає про цей випадок (з 30 хвилини), де на сьогодні загинуло (померло) вже 50 чоловік и 135 поранено, в тому числі і тяжкі. Він готує відео матеріал, де більш детально розповість про це.
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03.03.2025 08:41 Відповісти
шикування під час війни - це злочин
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03.03.2025 09:26 Відповісти
як надєну портупею так тупєю і тупєю...
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03.03.2025 09:57 Відповісти
****** совєтські кірзаки замість мозку командирів
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03.03.2025 11:08 Відповісти
Покарання не буде, як показує практика
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03.03.2025 15:16 Відповісти
Та нема там бовдурів. Це цілеспрямована робота на ворога. З усіма цими шикуваннями. Хтось і якось повідомив, що людей зібрали, вишикували і передав точні координати.
Удар був нанесений з високою точністю за місцем і часом.
Тобто - шукайте крота !
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03.03.2025 18:28 Відповісти
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