Оператор ворожого дрона фільмує знищене армією РФ російське місто Суджа. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищене армією РФ російське місто Суджа на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нових краєвидів Суджі зробив оператор російського дрона.
"Суджа, Курська область - ймовірно, перше практично повністю знищене місто на території Росії. Війна повертається туди, звідки прийшла: місто було здане практично без бою та руйнувань, а тепер знищується російськими ж військами. Кадри з оптоволоконного дрона супротивника", - зазначає у коментарі автор публікації.
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