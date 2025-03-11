Оператор ворожого дрона фільмує знищене армією РФ російське місто Суджа. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищене армією РФ російське місто Суджа на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нових краєвидів Суджі зробив оператор російського дрона.

"Суджа, Курська область - ймовірно, перше практично повністю знищене місто на території Росії. Війна повертається туди, звідки прийшла: місто було здане практично без бою та руйнувань, а тепер знищується російськими ж військами. Кадри з оптоволоконного дрона супротивника", - зазначає у коментарі автор публікації.

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