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Оператор ворожого дрона фільмує знищене армією РФ російське місто Суджа. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищене армією РФ російське місто Суджа на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис нових краєвидів Суджі зробив оператор російського дрона.

"Суджа, Курська область - ймовірно, перше практично повністю знищене місто на території Росії. Війна повертається туди, звідки прийшла: місто було здане практично без бою та руйнувань, а тепер знищується російськими ж військами. Кадри з оптоволоконного дрона супротивника", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти за два місяці ущент зруйнували Вовчанськ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138) Курськ (1085) Вовчанськ (413) Харківська область (690) Суджа (45)


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Топ коментарі
+14
верещання зачтнєно
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11.03.2025 10:19
+8
Тривожно
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11.03.2025 10:16
+8
На кацапів пох..., разом з їх **********.
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11.03.2025 10:19
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11.03.2025 10:16 Відповісти
верещання зачтнєно
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11.03.2025 10:19 Відповісти
Что, лапоть, играет очко? Небось, когда по Харькову, Одессе, Мариуполю долбили своими сраными ракетами, про наш мирняк не вспоминал? Готовься, лапоть, далі буде (для дебилов - продолжение следует).
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11.03.2025 10:36 Відповісти
На кацапів пох..., разом з їх **********.
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11.03.2025 10:19 Відповісти
так должны выглядеть большинство городов расеи
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11.03.2025 10:20 Відповісти
Херня, москальня на цілий світ розтрубить, що то українці знищили. Ця супербрехачка це уміє.
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11.03.2025 10:22 Відповісти
пох
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11.03.2025 10:32 Відповісти
І не шкода зовсім.
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11.03.2025 11:00 Відповісти
Видео обрезанное, в рашистских пабликах есть полное видео, где этот дрон на оптоволокне (отсюда и качество видео) находит в сквере замаскированный БТР и атакует его. Это я чтоб лучше представляли обстановку там.
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11.03.2025 11:41 Відповісти
Тоже его видел. Да оно и так понятно по картинке, что это не разведчик, а камикадзе
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11.03.2025 12:02 Відповісти
воно таке й було
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11.03.2025 12:48 Відповісти
Сирський! Чому досі не знищені газо та нафтоперекачувальні станції у Суджі та Унечі? Що, баригі досі торгують з рашею та сидять на трубі, а ти їх охоронець? Вже час вийти з той Суджі та знищити там все, що тільки можна, та розпочати наступ в іншому місці.
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11.03.2025 13:45 Відповісти
 
 