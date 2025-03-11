Воїни 44-ї ОАБр за добу знищили гаубиці 2А36 та Д-30, точку старту БпЛА і два польові склади боєприпасів. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола за минулу добу було знищено гаубиці 2А36 і Д-30, точку старту БпЛА та 2 польові склади боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішна бойова робота українських артилеристів зафільмована камерами безпілотників.
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