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Воїни 44-ї ОАБр за добу знищили гаубиці 2А36 та Д-30, точку старту БпЛА і два польові склади боєприпасів. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола за минулу добу було знищено гаубиці 2А36 і Д-30, точку старту БпЛА та 2 польові склади боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішна бойова робота українських артилеристів зафільмована камерами безпілотників.

Дивіться: Дрони-камікадзе 81-ї ОАеМБр нищать окупантів на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138) 44 артилерійська бригада (33)


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Знищення точки старту БПЛА - це цікаво. Але, коли читаю про загибель наших пілотів БПЛА, розумію, що наші не вміють ховатися. Треба бути хитрішими при налаштуванні схованок, розуміти, що за ними полюють. Розумію, що давати поради легко, але хочу щоб наші не втрачали пильності. Не треба зайвого хлопчакового героїзму.
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11.03.2025 11:23 Відповісти
Точка старту БПЛА - це місце, де працюе СВЧ передатчик. Саме його пеленгує ворог.
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11.03.2025 11:44 Відповісти
У разі пеленгу достатньо віддалити місце розташування СВЧ-передатчика від оператора метрів на 50. Пеленг не визначає чи є поряд оператор, чи ні. Навіть якщо попадуть в передатчик, оператор залишиться цілим. А я маю на увазі візуальне визначення розташування людини, яка запускає дрони. Скільки літає ворожих БПЛА, яка проглядають все у реальному режимі.
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11.03.2025 12:44 Відповісти
Дяка!!!!
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11.03.2025 12:49 Відповісти
Работа артиллерии отличная. Тот, кто монтировал видео, не в состоянии одну гаубицу("Мста-Б") от другой("Гиацинт-Б") отличить. Поворчать немного стоит).
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11.03.2025 13:03 Відповісти
 
 