Росіянин стріляє із автомата у голову свого пораненого спільника і йде геть. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади зафільмував момент, як росіянин стріляє у голову свого пораненого спільника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із двох росіян наступив на міну і зазнав поранення, через яке втратив здатність самостійно рухатися. Його поплічник після короткого огляду тіла, взяв до рук зброю та вистрілив кілька разів у голову пораненого. Опісля пішов геть.

"Русскіє своіх нє бросают, вони своїх добивають. Доведено операторами БПЛА 56 ОМпБр", - зазначається у коментарі до відео.

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