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Новини Відео Війна
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Росіянин стріляє із автомата у голову свого пораненого спільника і йде геть. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади зафільмував момент, як росіянин стріляє у голову свого пораненого спільника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із двох росіян наступив на міну і зазнав поранення, через яке втратив здатність самостійно рухатися. Його поплічник після короткого огляду тіла, взяв до рук зброю та вистрілив кілька разів у голову пораненого. Опісля пішов геть.

"Русскіє своіх нє бросают, вони своїх добивають. Доведено операторами БПЛА 56 ОМпБр", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Російський солдат застрелив свого поплічника із невідомих причин. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)


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Топ коментарі
+50
добре хоч люди не пострадали
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11.03.2025 12:52
+29
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11.03.2025 12:58
+20
Нарешті нацисти россії зайнялись хоч якимось добрим ділом. Це позитивна новина.
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11.03.2025 12:53
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М - милосердя.
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11.03.2025 12:48 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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11.03.2025 12:52 Відповісти
Е - евтаназія.
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11.03.2025 12:58 Відповісти
Це новий застосунок у Дії!
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11.03.2025 13:05 Відповісти
це застосунок "Личный кабинет военнослужащего рф".
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11.03.2025 13:53 Відповісти
"Личный кабинет военнослужащего рф".
Доступен на любой территории 24/7. Интернет - независим.
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11.03.2025 15:22 Відповісти
своїх нє бросаєм , своїх просто розстрілюєм .
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11.03.2025 12:51 Відповісти
Нарешті нацисти россії зайнялись хоч якимось добрим ділом. Це позитивна новина.
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11.03.2025 12:53 Відповісти
П - "первая помощь"
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11.03.2025 12:55 Відповісти
"доврачєбная"
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11.03.2025 13:07 Відповісти
Доволі позитивне відео ... рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою та - 18 - ...
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11.03.2025 12:55 Відповісти
Медицина по розійські.
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11.03.2025 12:56 Відповісти
Це скрєпи рузької душі
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11.03.2025 12:56 Відповісти
Так не доставайся же ты никому.
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11.03.2025 12:57 Відповісти
Тебе ніхто не заставляє дивитися. Перейди в розділ спорт або культура.
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11.03.2025 13:04 Відповісти
А тут дитячий кінозал?
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11.03.2025 13:05 Відповісти
российские дети пусть смотрят в назидание
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11.03.2025 13:07 Відповісти
По-перше відколи Цензор став дитячим сайтом ? По-друге з назви "Росіянин стріляє із автомата у голову свого пораненого спільника і йде геть. ВIДЕО" важко здогадатися що буде у новині ? Хіба хто примушує заходити та передивлятися ?
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11.03.2025 13:40 Відповісти
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11.03.2025 12:58 Відповісти
на московії так було завжди
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11.03.2025 13:00 Відповісти
Хороший русский - мёртвый русский.
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11.03.2025 13:04 Відповісти
Памаґі мнє брат!
Та запраста!
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11.03.2025 13:09 Відповісти
скрєпно..
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11.03.2025 13:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NP_BgNR6Gy8
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11.03.2025 13:12 Відповісти
Нова "скрепа "у кацапів -рускіє сваіх нє брасают, рускіє сваіх убівают.
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11.03.2025 13:13 Відповісти
если посмотреть внимательно-раненый, похоже,сам попросил его добить.
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11.03.2025 13:17 Відповісти
А коли український тяжкопоранений воїн каже побратиму "кинь мене, спасай себе", то той його не кидає і не добиває, а намагається витягнути. А в кацапів усе просто-"-Моя послєдняя просьба, добєй мєня, брат. - Уважаю твою последнюю просьбу, брат." Бабах. Совєсть чіста.
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11.03.2025 13:51 Відповісти
це в них ординські інстинкти
що ще раз доказує їхнє походження не від слов"ян
там народжували багато і дохло їх багато,
як собак
Ото й вивели це ординське плем"я.
Як тільки ми дозволили їм жити в Україні
В Криму, на Сході, Півдні?
Коли їх потрібно було на вході вбивати?
Хіба не знали про цю патологічну генетику?
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11.03.2025 14:37 Відповісти
С - сдєлка.
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11.03.2025 13:25 Відповісти
это разве люди ???((( а мы еще удивляемся ,что они наших расстреливают !!!(( это ОРКИ !!! они с рождения ПРЕЗИРАЮТ жизнь !!!(((
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11.03.2025 13:48 Відповісти
Ой , а шо такоє ...Нікада такова нє біло и вот апять ...
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11.03.2025 13:48 Відповісти
Пограбував пораненого подільника, потім застрелив в головешку, як це мило по-маскальськи))))
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11.03.2025 13:53 Відповісти
як воно, тварина, свого бойового товариша
вбило, то чому росіяни так впевнені,
що воно повернеться додому і буде нормально жити?
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11.03.2025 14:24 Відповісти
якщо там з народження совісті не було, то буде жити, ну тобто існувати, ця свинособака пречудово
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11.03.2025 14:26 Відповісти
я маю на увазі, воно всіх буде розстрілювати
ходити тупо по вулицях і стріляти
Чи вони думають всіх, хто живий залишиться
Теж утилізувати?
Схоже на те.
Всі ці ідіоти заключили контракт зі смертю
але цього поки не знають
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11.03.2025 14:33 Відповісти
Поранений сподівався, що український дрон врятує. Організує евакуацію у полон. Навіть помахав вцілілою рукою. Проте спільник мав іншу думку. "нє даставайся ти нікаму".
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11.03.2025 14:41 Відповісти
Дома, на росие, нельзя было это сделать? Обязательно было переться в чужую страну?
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11.03.2025 15:06 Відповісти
не розумію радости.
це звичайна вояцька робота.
той що цілий оцінив ситуацію, сказав що поранений не виживе бо в росіян з НАСТУПУ НЕМАЄ МЕДЕВАКІВ і запропонував дострелити.
поранений знав що важкий триста це вибір - стати статистом для українського ролика про роботу дрона з добивання чи самовипилятися.
ба більше скажу - при деяких пораненнях рішення себе вбити якнайшвидше в інтересах всіх бо поранений гальмує групу і наражає на ризик якщо мова про приховане пересування.
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11.03.2025 15:10 Відповісти
Я чуть замешкался, и не вступая в спор,
Чинарик выплюнул - и выстрелил в упор.(с)
Кароч-санітарниє патєрі.
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11.03.2025 15:25 Відповісти
а шо там від нього відлетіло?
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11.03.2025 15:39 Відповісти
Стреляя, прокричал "Слава Украине!" 👌
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11.03.2025 15:54 Відповісти
"Брат Митька помирает, ухи просит" (с) "Чапаев" - кули.
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11.03.2025 16:08 Відповісти
Це страшно дивитися на це вбивство і аморально ,
замість того , щоби допомогти своєму земляку ,
він його просто вбиває , пі....ець 🤬
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11.03.2025 16:41 Відповісти
руССкие своих не бросают, они их добивают
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11.03.2025 18:49 Відповісти
Фобос и Деймос.
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11.03.2025 21:14 Відповісти
Ху-у... зараз наберу купу "негативу", але постараюся пояснить тим, хто війну бачив тільки по телевізору і не чув запаху рваних кишок... Хлопчики, коли біль такий нестерпний, і людина розуміє, що їй "піздєц", вона вважає за "щастя", коли припиняються її муки...
Вибачайте, шановні, але багато хто, з вас, не чув "запаху рваних кишок"... А я - чув... Тому це і пишу...
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11.03.2025 22:52 Відповісти
Типова поведінка, московських істот, на окупованій території!!
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12.03.2025 12:51 Відповісти
 
 