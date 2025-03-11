Росіянин стріляє із автомата у голову свого пораненого спільника і йде геть. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади зафільмував момент, як росіянин стріляє у голову свого пораненого спільника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із двох росіян наступив на міну і зазнав поранення, через яке втратив здатність самостійно рухатися. Його поплічник після короткого огляду тіла, взяв до рук зброю та вистрілив кілька разів у голову пораненого. Опісля пішов геть.
"Русскіє своіх нє бросают, вони своїх добивають. Доведено операторами БПЛА 56 ОМпБр", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+50 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар11.03.2025 12:52
+29 Прощай немытая раССея
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+20 Jolli Rabbit
показати весь коментар11.03.2025 12:53
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Та запраста!
що ще раз доказує їхнє походження не від слов"ян
там народжували багато і дохло їх багато,
як собак
Ото й вивели це ординське плем"я.
Як тільки ми дозволили їм жити в Україні
В Криму, на Сході, Півдні?
Коли їх потрібно було на вході вбивати?
Хіба не знали про цю патологічну генетику?
вбило, то чому росіяни так впевнені,
що воно повернеться додому і буде нормально жити?
ходити тупо по вулицях і стріляти
Чи вони думають всіх, хто живий залишиться
Теж утилізувати?
Схоже на те.
Всі ці ідіоти заключили контракт зі смертю
але цього поки не знають
це звичайна вояцька робота.
той що цілий оцінив ситуацію, сказав що поранений не виживе бо в росіян з НАСТУПУ НЕМАЄ МЕДЕВАКІВ і запропонував дострелити.
поранений знав що важкий триста це вибір - стати статистом для українського ролика про роботу дрона з добивання чи самовипилятися.
ба більше скажу - при деяких пораненнях рішення себе вбити якнайшвидше в інтересах всіх бо поранений гальмує групу і наражає на ризик якщо мова про приховане пересування.
Чинарик выплюнул - и выстрелил в упор.(с)
Кароч-санітарниє патєрі.
замість того , щоби допомогти своєму земляку ,
він його просто вбиває , пі....ець 🤬
Вибачайте, шановні, але багато хто, з вас, не чув "запаху рваних кишок"... А я - чув... Тому це і пишу...