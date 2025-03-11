Російський солдат застрелив свого поплічника із невідомих причин. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому військослужбовець армії РФ із невідомих причин застрелив свого спільника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, смертельний конфлікт між двома росіянами зафільмував український безпілотник.

"Нічого особливого, просто російський солдат стратив свого товариша по службі, вистріливши упритул з невідомої причини. Вчинок, гідний наслідування! Курська область, кадри аеророзвідки 61-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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