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Російський солдат застрелив свого поплічника із невідомих причин. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому військослужбовець армії РФ із невідомих причин застрелив свого спільника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, смертельний конфлікт між двома росіянами зафільмував український безпілотник.

"Нічого особливого, просто російський солдат стратив свого товариша по службі, вистріливши упритул з невідомої причини. Вчинок, гідний наслідування! Курська область, кадри аеророзвідки 61-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138)


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Топ коментарі
+17
Не застрелив, а уклав з ним мирну угоду. Ну що вас постійно виправляти потрібно. Ніяк до соврємьонного тренду ви не привикните
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11.03.2025 12:07
+15
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11.03.2025 12:00
+10
Это Лермонтов с Пушкиным бабу не поделили...
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11.03.2025 12:01
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11.03.2025 12:00 Відповісти
все із за унітаза
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11.03.2025 12:00 Відповісти
Это Лермонтов с Пушкиным бабу не поделили...
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11.03.2025 12:01 Відповісти
Віслюка
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11.03.2025 12:38 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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11.03.2025 12:58 Відповісти
Пайок замалий на двох, кабан так вирішив і завалив поплічника.
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11.03.2025 12:04 Відповісти
Віслючка не поділили
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11.03.2025 12:06 Відповісти
Той того, той того... бурят - кацапа, чи наоборот
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11.03.2025 12:07 Відповісти
Не застрелив, а уклав з ним мирну угоду. Ну що вас постійно виправляти потрібно. Ніяк до соврємьонного тренду ви не привикните
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11.03.2025 12:07 Відповісти
Як це з невідомих? А якщо подумати? Ви знаєте як їх називають у ЗСУ? (на букву "п"). Не поділили когось з інших поплічників.
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11.03.2025 12:10 Відповісти
Та і йух з ними, з кацапами! Було б добре якби вони всі один одного знищили!
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11.03.2025 12:10 Відповісти
Я розумію що нам весело, і ми сприймаємо орків як ідіотів, але що такого веселого в цьому відео? Ми взагалі не знаємо кого він застрелив. Зважаючи що свинособаки підтерлись всіма конвенціями вже давно, це міг бути хто завгодно, наш полонений наприклад, якого орки вдягли в свою форму і хотіли змусити імітувати розвідника, задля виявлення наших позицій. І це була би вірна смерть для нього, і як наслідок тих хто його вбили би по незнанню.
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11.03.2025 12:12 Відповісти
Це з цими Трампон змушує Україну укласти "мирну угоду".....
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11.03.2025 12:12 Відповісти
А чого невідомі причини? Бо кацапи!
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11.03.2025 12:13 Відповісти
Мовою оригінала:милые бранятся - только тешатся!
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11.03.2025 12:15 Відповісти
Дебілізм ворога -- наш союзник.
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11.03.2025 12:32 Відповісти
якось вбитий дуже пошарпано виглядає, щось це мені схоже на страту полоненого
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11.03.2025 12:34 Відповісти
Харэ ржать, петросяны. Хз кого он застрелил, может и нашего бойца(
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11.03.2025 12:40 Відповісти
А дома на якцапії цим не можна займатись? Навіщо до нас їхати?
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11.03.2025 12:49 Відповісти
скрепный мобильный вытрезвитель..
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11.03.2025 13:22 Відповісти
набрид
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11.03.2025 13:29 Відповісти
Чому не відомо? Відомо. Бо він кацап!
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11.03.2025 13:39 Відповісти
 
 