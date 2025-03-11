Окупант на полі бою спускає духа із задраним догори голим задом. ВIДЕО

Оператор українського дрона завдав поранення російському штурмовику, скинувши боєприпас із безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після скиду з окупанта злізли до колін штани. Він відповзає від місця скиду і застигає із задраним догори голим задом.

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