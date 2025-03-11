8 464 18
Окупант на полі бою спускає духа із задраним догори голим задом. ВIДЕО
Оператор українського дрона завдав поранення російському штурмовику, скинувши боєприпас із безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після скиду з окупанта злізли до колін штани. Він відповзає від місця скиду і застигає із задраним догори голим задом.
Також дивіться: Троє окупантів ґвалтують свого поплічника: "Подожди, я трусы сниму". ВIДЕО 18+
Топ коментарі
+9 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар11.03.2025 15:12
+6 олег иванов #434516
показати весь коментар11.03.2025 15:44
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар11.03.2025 15:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"які розповсюджували наркотики"