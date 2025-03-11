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Новини Відео Війна Дрони проти окупантів
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Окупант на полі бою спускає духа із задраним догори голим задом. ВIДЕО

Оператор українського дрона завдав поранення російському штурмовику, скинувши боєприпас із безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після скиду з окупанта злізли до колін штани. Він відповзає від місця скиду і застигає із задраним догори голим задом.

Також дивіться: Троє окупантів ґвалтують свого поплічника: "Подожди, я трусы сниму". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138) дрони (4624)


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Топ коментарі
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https://www.dialog.ua/ukr/world/310712_1741688006 Експрезидента Філіппін Родріго Дутерте заарештовано у Манілі після прильоту з Гонконгу за ордером Міжнародного кримінального суду у Гаазі, який звинувачує його у масових вбивствах людей. ***** приготуватись?!
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11.03.2025 15:12
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11.03.2025 15:44
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Ракурси віини
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11.03.2025 15:11
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11.03.2025 15:11 Відповісти
Ракомсi
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11.03.2025 15:49 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukr/world/310712_1741688006 Експрезидента Філіппін Родріго Дутерте заарештовано у Манілі після прильоту з Гонконгу за ордером Міжнародного кримінального суду у Гаазі, який звинувачує його у масових вбивствах людей. ***** приготуватись?!
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11.03.2025 15:12 Відповісти
так ты дальше пиши:
"які розповсюджували наркотики"
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11.03.2025 15:26 Відповісти
ну там ще пишуть, нібити незаконних страт, якщо по вироках суду, то ніби порушення немає, а якщо це було просто так, по підозрі, то це неправильно, хоча наркомафію по іншому не переможеш.
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11.03.2025 18:22 Відповісти
А мальчік виявився без трусиків але дух пустив смердючий.
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11.03.2025 15:22 Відповісти
Це якийсь пасивний гомік !
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11.03.2025 15:24 Відповісти
Гоморосс.
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11.03.2025 15:27 Відповісти
То він за старою звичкою, набутою на строковій службі від кавказців, хотів так задобрити нападника
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11.03.2025 15:27 Відповісти
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11.03.2025 15:44 Відповісти
Так він джґута Есмарха наклав?
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11.03.2025 15:31 Відповісти
оригінальний спосіб пересування Україною
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11.03.2025 15:40 Відповісти
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11.03.2025 15:41 Відповісти
то він просить : Дайте жару! ))))
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11.03.2025 16:04 Відповісти
Так, а второй где?
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11.03.2025 16:12 Відповісти
"Мальчік бєз трусікав"
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11.03.2025 17:02 Відповісти
в світі тварин
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11.03.2025 18:19 Відповісти
 
 