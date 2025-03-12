Мінус танк, дві БМП, вантажівка, САУ "Нона": оператори дронів 3-ї ОШБр нищать окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 3-ї ОШБр знищили ворожий танк, дві БМП, вантажівку, самохідну артилерійську установку "Нона" та антидронову антену.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Дрони Третьої штурмової перетворюють п#дарів та їх бойові одиниці на жменю попелу. Мінус танк, дві БМП, вантажівка, самохідна артилерійська установка "Нона" та антидронова антена. Кришать та знищують - оператори "Primus" із 1-го штурмового бату", - йдеться у коментарі до відео.

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