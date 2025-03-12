Окупант яскраво спалахнув на полі бою через детонацію власного РПГ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант яскраво вибухає, повзучи між кущів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, феєрверк від окупанта зафільмував український безпілотник.

"У ході проведення щоденної аеророзвідки на Лиманському напрямку воїни 3 мехбату 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго виявили пересування росіянина. Разом з побратимами зі 126 батальйону ТрО для непроханого гостя "запалили прощальний салют". За іронією долі, у злий жарт з росіянином зіграв його власний РПГ, який окупант планував використовувати проти українських оборонців". - йдеться у коментарі до запису.

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