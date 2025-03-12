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Новини Відео Війна Знищення російських окупантів
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Окупант яскраво спалахнув на полі бою через детонацію власного РПГ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант яскраво вибухає, повзучи між кущів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, феєрверк від окупанта зафільмував український безпілотник.

"У ході проведення щоденної аеророзвідки на Лиманському напрямку воїни 3 мехбату 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго  виявили пересування росіянина. Разом з побратимами зі 126 батальйону ТрО для непроханого гостя "запалили прощальний салют". За іронією долі, у злий жарт з росіянином зіграв його власний РПГ, який окупант планував використовувати проти українських оборонців". - йдеться у коментарі до запису.

Також читайте: В Україні набрав чинності закон про заборону використання салютів та феєрверків

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) феєрверк (33) знищення (7138) бойові дії (3689)


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Топ коментарі
+8
І не холодно, та й срака суха та в теплі! 😁
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12.03.2025 11:53
+7
яке прикре самогубство ...
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12.03.2025 11:42
+6
За чим вдерся, московіт-убивця в Мирну Україну, те і отримав!
Дякуємо Захисникам України!
Слава Україні!
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12.03.2025 11:49
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яке прикре самогубство ...
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12.03.2025 11:42 Відповісти
рпг мен! повзе на допомогу.
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12.03.2025 11:46 Відповісти
За чим вдерся, московіт-убивця в Мирну Україну, те і отримав!
Дякуємо Захисникам України!
Слава Україні!
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12.03.2025 11:49 Відповісти
Героям слава !!
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12.03.2025 12:29 Відповісти
Феєрично)
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12.03.2025 11:49 Відповісти
І не холодно, та й срака суха та в теплі! 😁
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12.03.2025 11:53 Відповісти
Тятенька наш детка , царствие ему небесное..... геройски . от запора помер
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12.03.2025 12:01 Відповісти
Підсмаженний центр прийняття рішень, як далі москалик буде жити, дайте трахтомата хай застрелиця.
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12.03.2025 12:10 Відповісти
гарний бенгальський вогник)
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12.03.2025 12:11 Відповісти
Тепер я побачив, як в кацапа горить пердак, а то раніше тільки чув про це.
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12.03.2025 12:25 Відповісти
ПАЛАЄ ПЕРДАК
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12.03.2025 12:33 Відповісти
Ти дивись! Кацапів стали оснащати ракетними прискорювачами! Це щоб корейців обганяти ідучи на штурм!
Включив трохи зарано...
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12.03.2025 12:40 Відповісти
Хто до нас з РПГ прийде, той від нього і згорить!
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12.03.2025 13:36 Відповісти
This is ground control to major Tom
You've really made the grade
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12.03.2025 14:04 Відповісти
Карлсон - реактивна версія...
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12.03.2025 14:05 Відповісти
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12.03.2025 14:52 Відповісти
очень красиво!
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12.03.2025 15:08 Відповісти
пердак підгорів 🤣👍
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12.03.2025 16:45 Відповісти
Мабуть горох на вечерю давали.
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12.03.2025 16:47 Відповісти
Ета Ікар, он палєтєл на солнце !!!
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12.03.2025 21:26 Відповісти
 
 