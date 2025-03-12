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Новини Відео Війна Дрони проти окупантів
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Оператор дрона двома скидами знищує окупанта, який повзе полем, заховавшись під "плащем-невидимкою". ВIДЕО 18+

Оператор дрона із підрозділу "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта, який повз полем, накрившись, ймовірно, антитепловізорною накидкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікуваний у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої колони із чотирьох танків-"сараїв" на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) знищення (7138) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) дрони (4624)


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Топ коментарі
+16
Таке враження що ці дегенерати досі не зрозуміли що вони потрапили на справжню війну а не на "Зарніцу " .
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12.03.2025 15:06
+14
Потерял человеческий облик, какая-то рванина!
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12.03.2025 15:04
+10
добре хоч люди не пострадали
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12.03.2025 16:16
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Потерял человеческий облик, какая-то рванина!
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12.03.2025 15:04 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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12.03.2025 16:16 Відповісти
Какая отвратітєльная рожа
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12.03.2025 16:17 Відповісти
Таке враження що ці дегенерати досі не зрозуміли що вони потрапили на справжню війну а не на "Зарніцу " .
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12.03.2025 15:06 Відповісти
Розляглася, скотиняка московська!
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12.03.2025 15:09 Відповісти
Он решил, что и один в поле воин и кацапы не сдаются
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12.03.2025 15:10 Відповісти
А шо воно одне серед поля робило? Перевіряв вислів: І один в полі воїн, чи що? 😁
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12.03.2025 15:12 Відповісти
Хотів "прікінуться вєтошью"!
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12.03.2025 15:20 Відповісти
А що з ковдрою???? Трєвожна, однако...
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12.03.2025 15:25 Відповісти
Можуть повторити, тільки цього й очікуємо.
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12.03.2025 15:42 Відповісти
Музична заставка до фільму "Кацап почті нє відєн".
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12.03.2025 15:52 Відповісти
после распетушения **** стал похож на типичного единоросса
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12.03.2025 15:57 Відповісти
РОЗКРЫВАШКА
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12.03.2025 16:12 Відповісти
был невидимым стал видимым
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12.03.2025 16:17 Відповісти
Лицо какое-то недовоьное. Что опять не так?
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12.03.2025 16:41 Відповісти
і приорать зразу
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12.03.2025 18:14 Відповісти
Железний витязь, железний витязь!!! Раз-маз-ня..
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12.03.2025 19:09 Відповісти
не просто хороший, - вродливий..))
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Агент 007
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12.03.2025 20:50 Відповісти
Game Over
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13.03.2025 06:07 Відповісти
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14.03.2025 11:23 Відповісти
 
 