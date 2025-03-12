Оператор дрона двома скидами знищує окупанта, який повзе полем, заховавшись під "плащем-невидимкою". ВIДЕО 18+

Оператор дрона із підрозділу "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта, який повз полем, накрившись, ймовірно, антитепловізорною накидкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікуваний у соцмережах.

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