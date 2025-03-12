8 775 21
Оператор дрона двома скидами знищує окупанта, який повзе полем, заховавшись під "плащем-невидимкою". ВIДЕО 18+
Оператор дрона із підрозділу "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади ліквідував окупанта, який повз полем, накрившись, ймовірно, антитепловізорною накидкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікуваний у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+16 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар12.03.2025 15:06
+14 Дмитрий Мацнев #570611
показати весь коментар12.03.2025 15:04
+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар12.03.2025 16:16
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Мацнев #570611
показати весь коментар12.03.2025 15:04 Відповісти Мені подобається 14
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар12.03.2025 16:16 Відповісти Мені подобається 10
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар12.03.2025 16:17 Відповісти Мені подобається 5
Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар12.03.2025 15:06 Відповісти Мені подобається 16
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар12.03.2025 15:09 Відповісти Мені подобається 7
Soto
показати весь коментар12.03.2025 15:10 Відповісти Мені подобається 4
igor shmatko
показати весь коментар12.03.2025 15:12 Відповісти Мені подобається 2
Алекс Скела
показати весь коментар12.03.2025 15:20 Відповісти Мені подобається 2
Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.03.2025 15:25 Відповісти Мені подобається 2
Александр Иванов #442761
показати весь коментар12.03.2025 15:42 Відповісти Мені подобається 2
віктор федорович #394174
показати весь коментар12.03.2025 15:52 Відповісти Мені подобається 2
ватникобой
показати весь коментар12.03.2025 15:57 Відповісти Мені подобається 4
Аркадий Станкович
показати весь коментар12.03.2025 16:12 Відповісти Мені подобається 3
Saulius R
показати весь коментар12.03.2025 16:17 Відповісти Мені подобається 3
Александр Кудренко #438142
показати весь коментар12.03.2025 16:41 Відповісти Мені подобається 6
Григорій Григорович
показати весь коментар12.03.2025 18:14 Відповісти Мені подобається 1
Ватник Дзедываевалов
показати весь коментар12.03.2025 19:09 Відповісти Мені подобається 2
stranger stranger
показати весь коментар12.03.2025 20:50 Відповісти Мені подобається 0
Олександр #601523
показати весь коментар12.03.2025 20:50 Відповісти Мені подобається 0
Микола Водяний #601219
показати весь коментар13.03.2025 06:07 Відповісти Мені подобається 0
Валерий К #448385
показати весь коментар14.03.2025 11:23 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль