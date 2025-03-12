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Воїни 411 полку "Яструби" знищили у небі ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО

На одному з напрямків українські захисники з 2-го ББС "Щедрик" 411-го окремого полку "Яструби" знищили у небі російський розвідувальний дрон Zala. Безпілотник виявився особливо живучим – після першого влучання він ще продовжував працювати, але українські воїни довели справу до кінця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

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Автор: 

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12.03.2025 23:55 Відповісти
 
 