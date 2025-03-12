Воїни 411 полку "Яструби" знищили у небі ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО
На одному з напрямків українські захисники з 2-го ББС "Щедрик" 411-го окремого полку "Яструби" знищили у небі російський розвідувальний дрон Zala. Безпілотник виявився особливо живучим – після першого влучання він ще продовжував працювати, але українські воїни довели справу до кінця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.03.2025 23:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль