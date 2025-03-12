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Новини Відео БпЛА атакують Росію
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Безпілотники атакували Ростовську та Воронезьку області РФ: палають промислові об’єкти. ВIДЕО

Під кінець доби середи, 12 березня, невідомі безпілотники атакували Ростовську та Воронезьку області РФ. На території низки промислових обʼєктів країни-агресора сталися пожежі.

Про це повідомляють російські губернатори та Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Виконувач обовʼязків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що через падіння одного безпілотника в хуторі Калінінський Шолохівського району сталася пожежа на території промислового обʼєкта.

Міноборони РФ заявляє, що протиповітряна оборона нібито знищила пʼять дронів.

Також про атаку БпЛА заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Там під обстрілом опинилися два об'єкти інфраструктури, на одному з яких виникла пожежа.

Telegram-канали пишуть, що дрони атакували газову інфраструктуру Воронезької області.

Дивіться також: Дрони вдарили по нафтобазі в російському Серпухові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4094) пожежа (4310) росія (64923)


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Топ коментарі
+23
Смерть кацапам!
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13.03.2025 00:07
+20
сподіваюсь розхєрачили компресорну станцію "Пісарєвка" газопроводу Южно-Європєйскій (Писарєвка - Анапа), який належить "газпрому".
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13.03.2025 01:09
+16
Непогана відповідь на "хотєлкі" кацапів ...
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13.03.2025 00:13
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Смерть кацапам!
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13.03.2025 00:07 Відповісти
Смерть кацапским вікнам!
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13.03.2025 07:18 Відповісти
То "локаційно втрачені"? До гніздечка повернулися?
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13.03.2025 00:08 Відповісти
Непогана відповідь на "хотєлкі" кацапів ...
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13.03.2025 00:13 Відповісти
По москві краще бийте.
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13.03.2025 00:27 Відповісти
MOLODCI! SLAVA UKRAINI!
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13.03.2025 00:44 Відповісти
сподіваюсь розхєрачили компресорну станцію "Пісарєвка" газопроводу Южно-Європєйскій (Писарєвка - Анапа), який належить "газпрому".
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13.03.2025 01:09 Відповісти
Журналісти такі журналісти. Ну не впав дрон на якійсь там сраний хутір Калінінський, а поцілив точно у https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B031'31.1%22N+42%C2%B002'48.6%22E/@49.5253091,42.044253,456m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d49.5253056!4d42.0468333?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D газокомпресорну станцію "Калінінська", яка насправді знаходиться за 15 км від того хутора.
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13.03.2025 09:42 Відповісти
Це, якісь безпілотники із Занзібару, зальотні!!?
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13.03.2025 01:48 Відповісти
апломкі...
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13.03.2025 05:14 Відповісти
Найкраще, що можна почути з ранку
Респект виконавцям.
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13.03.2025 05:53 Відповісти
На заїбуху
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13.03.2025 07:38 Відповісти
отріцатєльноє задимлєніє хлопкі
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13.03.2025 08:42 Відповісти
Как радуют такие ролики, так бы смотрел и смотрел, как горит этот вонючий быдлостан, верю, что однажды от него не останется даже пепла, всё развеет ветер перемен.
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13.03.2025 09:01 Відповісти
 
 