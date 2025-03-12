Безпілотники атакували Ростовську та Воронезьку області РФ: палають промислові об’єкти. ВIДЕО

Під кінець доби середи, 12 березня, невідомі безпілотники атакували Ростовську та Воронезьку області РФ. На території низки промислових обʼєктів країни-агресора сталися пожежі.

Про це повідомляють російські губернатори та Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Виконувач обовʼязків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що через падіння одного безпілотника в хуторі Калінінський Шолохівського району сталася пожежа на території промислового обʼєкта.

Міноборони РФ заявляє, що протиповітряна оборона нібито знищила пʼять дронів.

Також про атаку БпЛА заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Там під обстрілом опинилися два об'єкти інфраструктури, на одному з яких виникла пожежа.

Telegram-канали пишуть, що дрони атакували газову інфраструктуру Воронезької області.

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