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Російський загарбник у переліску вистрелює з автомата собі в голову. ВIДЕО
Українські воїни із бригади Національної гвардії України "Рубіж" зафільмували самогубство окупанта. Росіянин застрелився з автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із самоліквідацією загарбника опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар22.03.2025 16:13
+3 Urs
показати весь коментар22.03.2025 16:19
+2 Алекс Скела
показати весь коментар22.03.2025 16:16
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так би всі орки вчинили такий поступок
з собою , які припхалися на нашу землю 🙁
Скотина смердюча!
якщо наші знатимуть що медевака не буде наші теж почнуть стрілятися.
і це не найгірше, найгірше це болючі страждання.
щодо способу - граната на яремну краще бо нуль шансів.
бо вже є відео як росіяни недострелені лежать і не можуть дострелитися бо рука не слухається а перший раз стрельнув незрозуміло як але живий і дихає.