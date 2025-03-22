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Російський загарбник у переліску вистрелює з автомата собі в голову. ВIДЕО

Українські воїни із бригади Національної гвардії України "Рубіж" зафільмували самогубство окупанта. Росіянин застрелився з автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із самоліквідацією загарбника опублікований у соцмережах.

Дивіться: Наш дрон зафільмував самогубство російського солдата на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) самогубство (627) Національна гвардія (1517)


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Топ коментарі
+8
Вірне рішення прийняв кацап ,
так би всі орки вчинили такий поступок
з собою , які припхалися на нашу землю 🙁
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22.03.2025 16:13
+3
от нашо їм видають автомати? ПМ у виробництві значно дешевші. та і вижившим ПМ простіше привезти додому.
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22.03.2025 16:19
+2
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22.03.2025 16:16
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Вірне рішення прийняв кацап ,
так би всі орки вчинили такий поступок
з собою , які припхалися на нашу землю 🙁
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22.03.2025 16:13 Відповісти
вірне, тіко запізніле, але виправився
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22.03.2025 21:26 Відповісти
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22.03.2025 16:16 Відповісти
Може є якийсь пігулки, чи поприскати чимось - щоб ці лаптєноїди разом так?
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22.03.2025 16:17 Відповісти
от нашо їм видають автомати? ПМ у виробництві значно дешевші. та і вижившим ПМ простіше привезти додому.
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22.03.2025 16:19 Відповісти
Виживших не повинно залишатись.З точки зору економії-могли б просто у комір зашивати ампулу з ціаністим калієм.Ну як в шпигунських романах.Заліз у чорний пакет,розкусив ампулу і профіт-додому їдеш красивий, без відірваних кінцівок і з посмішкою на обличчі.Але це не точно-про посмішку.
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22.03.2025 16:53 Відповісти
ну так, цианід калію дешевше, та і додому знов таки простіше привезти, але є недолік - його не можно застосувати у конфлікті на вулиці.
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22.03.2025 17:02 Відповісти
Ха...Але його можна підсипати в бухло собутильнику,який тебе "нє уважаєт".
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22.03.2025 18:29 Відповісти
можно, але все одно це досить вузький сектор застосування. а я жєлаю чтоби всє
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22.03.2025 18:45 Відповісти
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22.03.2025 20:20 Відповісти
Караткаствол(, прамахнётся криварукий...
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22.03.2025 17:26 Відповісти
вони не повинні вижити,, вони повинні стрілятись, ще до приїзду в Україну.
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22.03.2025 18:21 Відповісти
Якби не був атеїстом, то знав би, що там його чекає пекло. І здавався б у полон. Читаймо Біблію
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22.03.2025 16:31 Відповісти
самогубство великій гріх
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22.03.2025 16:35 Відповісти
после члено-вредительства
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22.03.2025 19:55 Відповісти
йому стіралка не дісталась
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22.03.2025 16:33 Відповісти
Дарма.Мамі влада подарує утєшитєльний пріз-м'ясорубку.
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22.03.2025 16:56 Відповісти
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22.03.2025 16:59 Відповісти
Став, ще один СРУСЬКАЙ, просто «хорошим»…, на додаток до отих, 900.000 орків з 2022 року!!
Скотина смердюча!
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22.03.2025 17:05 Відповісти
причина самогубств - розуміння відсутности медеваків.
якщо наші знатимуть що медевака не буде наші теж почнуть стрілятися.
і це не найгірше, найгірше це болючі страждання.
щодо способу - граната на яремну краще бо нуль шансів.
бо вже є відео як росіяни недострелені лежать і не можуть дострелитися бо рука не слухається а перший раз стрельнув незрозуміло як але живий і дихає.
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22.03.2025 17:09 Відповісти
Рамантична так... Вот бы истчё и в берёзках...
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22.03.2025 17:28 Відповісти
и не со второго раза
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22.03.2025 20:16 Відповісти
виявляється що і серед орків є розумні особі!!!
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22.03.2025 17:30 Відповісти
Підписав сам собі мирну угоду
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22.03.2025 18:05 Відповісти
Я не садист, но такие ролики смотрел бы и смотрел, пока все рашисты не перестрелялись!
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22.03.2025 18:46 Відповісти
со чады и домочадцы, как говорять самі кацапи
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23.03.2025 10:25 Відповісти
 
 