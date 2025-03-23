25 172 85
Російський загарбник лежить серед поля та спокійно дивиться на дрон-камікадзе. ВIДЕО
На одному з фронтових напрямків стався курйозний випадок: український FPV-дрон летів до російського військового, а той просто лежав і спокійно спостерігав за ним.
Перед цим окупант злетів із мотоцикла, який видно позаду нього, і опинився на землі. Замість того щоб тікати або спробувати врятуватися, він обрав більш "філософський" підхід – прийняти неминуче, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+42 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар23.03.2025 10:36
+39 Boris Areshenkov
показати весь коментар23.03.2025 10:26
+24 zakvova
показати весь коментар23.03.2025 10:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такий він, отой план у їх ******!
Слава Україні!!
Маніпуляція не пройшла.
П. С. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
А те, кто на пособиях и пенсиях по 1700грн в 2018-2021 были, а сейчас на 3000грн выживают - тем воевать за такое как то не хочется.
И сапог с бусиком появились именно из-за этого. Нету защиты прав граждан, социальной защищённости, вот и начали народ гнать насильно. Кто успел - уехал. Вы, например, успели )))
You wrong about me, don't write about people you don't know.
Что значит "вронг"? Я в Украине, а ты в Великобритании. В чём я не прав?
Я могу много чего написать, но тебе проще глаза своей морды поднять выше и найти, где я написал ху*ло. Если для тебя это какой-то критерии оценки людей)))))
Но вата - это прогнившая душа. А украинец - это украинец. И не впн, не язык, на это никак не влияют.
от і думайТЕ
Відео кольорове.
Он і моцик лежить. Місія в один кінець. От і накачують
Так що ліпити героя з кожного суїцидника не варто.
Але вони чомусь вважать, що це дає їм право, так відноситись до чужого життя...
горіти йому в пеклі ... Та й нема взагалі в паРаше нормальних кацапів раз вони
злочинно підтримують окупаційну війну і )(уйла. І здохли б вони всі до одного.
Хіба вам нашого дроника не жалко ?!
Хіба один дрон на всього одного орка це не люта невдача ?!
Думаю , що коношенков дивлячись на це дописав йще одни збити БПЛА й він буде абсолютно правий !!!
Дроніка жалко?
А те що ця істота вбивала наших хлопціа і потенційно вбила б ще.
Їх життів вам не жаль?
І от стоп- машина.
Ті кого він ще б вбив будуть жити.
Або що витворюють під речовинами...