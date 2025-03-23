Російський загарбник лежить серед поля та спокійно дивиться на дрон-камікадзе. ВIДЕО

На одному з фронтових напрямків стався курйозний випадок: український FPV-дрон летів до російського військового, а той просто лежав і спокійно спостерігав за ним.

Перед цим окупант злетів із мотоцикла, який видно позаду нього, і опинився на землі. Замість того щоб тікати або спробувати врятуватися, він обрав більш "філософський" підхід – прийняти неминуче, інформує Цензор.НЕТ.

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