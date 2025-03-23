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Російський загарбник лежить серед поля та спокійно дивиться на дрон-камікадзе. ВIДЕО

На одному з фронтових напрямків стався курйозний випадок: український FPV-дрон летів до російського військового, а той просто лежав і спокійно спостерігав за ним.

Перед цим окупант злетів із мотоцикла, який видно позаду нього, і опинився на землі. Замість того щоб тікати або спробувати врятуватися, він обрав більш "філософський" підхід – прийняти неминуче, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський загарбник у переліску вистрелює з автомата собі в голову. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852)


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Топ коментарі
+42
Ви уявіть наскільки їм остогидло власне життя на Засрашці..... вони його не цінують зовсім.
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23.03.2025 10:36
+39
***** 'глазки строить'. *****
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23.03.2025 10:26
+24
Такий воэн достойний щоб його партрєт носили на палці разом з дідамі
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23.03.2025 10:35
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***** 'глазки строить'. *****
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23.03.2025 10:26 Відповісти
Ну, Боря, зачем вы так? Просто хороший, смышленный русский товарищ. "От судьбы (дрона) не уйдешь...побольше бы таких!
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23.03.2025 14:41 Відповісти
такі теж непогано, але ті що самовбиваються кращі, головне щоб з цим ділом не затягували.
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23.03.2025 15:25 Відповісти
Угашений.
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24.03.2025 12:56 Відповісти
Просто хотів померти не втомленим
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23.03.2025 15:47 Відповісти
Убивця з московії в Мирній Україні, в черзі, за 900.000 орками ******!
Такий він, отой план у їх ******!
Слава Україні!!
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23.03.2025 10:26 Відповісти
Прилёг отдохнул и ...в..... Рай ..как путен обесщался....
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23.03.2025 11:09 Відповісти
Такий воэн достойний щоб його партрєт носили на палці разом з дідамі
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23.03.2025 10:35 Відповісти
ділдостанов зробить пам'ятник невідомому мацациклісту
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23.03.2025 15:26 Відповісти
Ви уявіть наскільки їм остогидло власне життя на Засрашці..... вони його не цінують зовсім.
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23.03.2025 10:36 Відповісти
А у нас дофига есть в стране, чтоб ценить? Не ну может ты миллионер-коррупционер, награбил и хочешь пользоваться)))
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23.03.2025 14:12 Відповісти
InkYd Українці не лізуть подихати у чужу країну за сЦаря х7йла.
Маніпуляція не пройшла.
П. С. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
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23.03.2025 14:18 Відповісти
Если отодвинуть сам факт войны и ху*ла, то остаётся факт того, что и у нас желающих воевать - только та масса, которая "хорошо пожила".
А те, кто на пособиях и пенсиях по 1700грн в 2018-2021 были, а сейчас на 3000грн выживают - тем воевать за такое как то не хочется.
И сапог с бусиком появились именно из-за этого. Нету защиты прав граждан, социальной защищённости, вот и начали народ гнать насильно. Кто успел - уехал. Вы, например, успели )))
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23.03.2025 14:22 Відповісти
InkYd why you write to me russian language? Write normal language- English, Ukrainian or F*** off.
You wrong about me, don't write about people you don't know.
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23.03.2025 14:49 Відповісти
InkYd can you write - путин-*****? So people can see you not a Kacap.
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23.03.2025 14:50 Відповісти
Американцы на украинский и прочие языки говорят Speak human language.
Что значит "вронг"? Я в Украине, а ты в Великобритании. В чём я не прав?
Я могу много чего написать, но тебе проще глаза своей морды поднять выше и найти, где я написал ху*ло. Если для тебя это какой-то критерии оценки людей)))))
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23.03.2025 15:07 Відповісти
у тебе нік з кацапською "ы"
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23.03.2025 15:32 Відповісти
най буде, просто у того підгорає через це.
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23.03.2025 18:39 Відповісти
воно і є свиня
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23.03.2025 15:56 Відповісти
в Україні вати вистачає і впн ніхто не відміняв.
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23.03.2025 15:33 Відповісти
А если учесть, что во времена совка, все переезжали кто куда, то окажется, что росисян по национальности и предкам в Украине может и не половина, но очень много.
Но вата - это прогнившая душа. А украинец - это украинец. И не впн, не язык, на это никак не влияют.
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23.03.2025 15:39 Відповісти
я про вату писав, і що вони шифруються. і загалом, срузкогавагящій укгаінєц, таке собі, я таким не довіряю, щоб він не робив і не говорив.
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23.03.2025 18:40 Відповісти
А вивчити за 3 роки повномасштабки українську мову мізків не вистачило ? От через таких принципово кацапомовних х#йло і виправдовує свою війну проти нас. "Там русскіє люді, ми ідем іх асвабаждать ! " І усякі там віткофи цьому підгавкують.
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24.03.2025 08:33 Відповісти
їм 4 млн. пропонують, от вони і лізуть, а нам колишні беркутівці\мєнти і інші славні особи пропонують в тцк проїхатись разом з ними на "влк" 10-15хвилинне.
от і думайТЕ
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23.03.2025 14:42 Відповісти
Смерть за смерть!
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23.03.2025 10:36 Відповісти
Хаи лежить
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23.03.2025 10:48 Відповісти
прямо як ота мото харі
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23.03.2025 10:37 Відповісти
Чого тільки на війні не буває ... жах ... Сумно, але сюжетів буде для кіно на наступні 150 років.

Відео кольорове.
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23.03.2025 10:38 Відповісти
Через 150 років якщо спаде радіація мутантам навряд буде цікаво знати, що це таке фільм.
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23.03.2025 11:33 Відповісти
Якщо ...
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23.03.2025 14:29 Відповісти
Явно обдовбаний якимось крутим хімікатом.
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23.03.2025 10:43 Відповісти
адреналін і хімка, він не такий багатий як тімашонка, кокс не може собі дозволити.
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23.03.2025 15:35 Відповісти
Та він від препаратами.
Он і моцик лежить. Місія в один кінець. От і накачують
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23.03.2025 10:44 Відповісти
Ні, йому просто вже все по фен-шую.
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23.03.2025 11:35 Відповісти
Зловив дзен
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23.03.2025 15:50 Відповісти
Сейчас вылетит птичка..
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23.03.2025 10:46 Відповісти
"Любовь с пєрвава взгляда с рамантічіскім путішествієм" до пекла.
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23.03.2025 10:48 Відповісти
Який то воїн, якийсь бомж задріпаний.
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23.03.2025 11:09 Відповісти
Серед кацапів теж вистачає мужніх бійців,не применшуйте таким чином звитягу наших
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23.03.2025 11:12 Відповісти
Його мотивів суїцидальної поведінки ми не знаємо. Йому може стало нестерпно жити, бо йоу сняться закатовані і розстріляні полонені українці, або затрахали кадирівці (в прямому або переносному сенсі).
Так що ліпити героя з кожного суїцидника не варто.
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23.03.2025 16:55 Відповісти
Суицидальность у них в крови.
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23.03.2025 11:20 Відповісти
Заград загони у них в крові...Бєй сваіх штоб чужіє баялісь...
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23.03.2025 11:35 Відповісти
Обкаканый кацап закрыл глаза, типо, дно пробило на пофилософствовать.
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23.03.2025 11:41 Відповісти
За..ало все похоже..
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23.03.2025 11:42 Відповісти
лишний раз подтверждает мои слова , что у ОРКОВ презрение к самой человеческой жизни с детства !!!
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23.03.2025 11:43 Відповісти
Та як би тільки до своєї жизні, то й наздоров'я.
Але вони чомусь вважать, що це дає їм право, так відноситись до чужого життя...
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23.03.2025 12:09 Відповісти
А якби ще ***** біля себе поклав - було-б супер!
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23.03.2025 12:21 Відповісти
Керівники жирують, бидло вмирає, як такі ролики стали нормою? Як їх нормально, адекватно може сприйняти людина? Його цинічно вбивають прямо у серце і це показують у прямому ефірі на всю країну… При всій огиді до рф й пуйла цей рф боєць заслуговує на повагу, він дуже мужньо сприйняв смерть, можливо й не хотів воювати, та хто його питав? Так само й наших хлопців не питають, а направляють до пекла дияволи при мандатах…
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23.03.2025 12:35 Відповісти
Так хороший кацап завжди мертвий кацап, а якщо він ще й окупант то тричі
горіти йому в пеклі ... Та й нема взагалі в паРаше нормальних кацапів раз вони
злочинно підтримують окупаційну війну і )(уйла. І здохли б вони всі до одного.
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23.03.2025 12:57 Відповісти
Якої-такої поваги? Кацап не мобілізований. Контрактник. Сам захотів приїхати та вбивати нас, українців.
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23.03.2025 12:59 Відповісти
Ага,не хотів! Як мільйони срубликів брати,то брав! А от і нагорода з 4 пропелерами прилетіла.І фсе,дід на паличці готовий!!!
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23.03.2025 15:53 Відповісти
знищення ворога є правильною справою, і це повинно бути нормою життя. Тому всі корисні ідіоти, ворожі агенти і вороги сміливо йдуть на хєр за курсом рузкє ваєннана *******
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23.03.2025 16:14 Відповісти
все вірно ворог повинен бути знищений , а наш ворог це московит
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23.03.2025 12:39 Відповісти
Гра в глядєлкі.
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23.03.2025 12:42 Відповісти
Прийшов звіздець кошеняті більше срати не буде!
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23.03.2025 12:44 Відповісти
Дроновод молодець. Спочатку нерви полоскотав кацапу, а потім... щось інше.
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23.03.2025 12:46 Відповісти
жив як скотина, зато помер як людина. Респект.
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23.03.2025 13:28 Відповісти
От і зустрілися два камікадзе.... Нічия?)
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23.03.2025 13:30 Відповісти
За те здох неуставшім
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23.03.2025 14:24 Відповісти
Лежит и смотрит смерти в глаза
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23.03.2025 15:52 Відповісти
-1 москальський окупант
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23.03.2025 16:11 Відповісти
На миру́ и смерть красна (с)
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23.03.2025 16:30 Відповісти
Он в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, проживает на триллионах и триллионах таких же планет. Планет, как эта Земля. Ему этот мир уже во многом понятен, и и он ищет в Украине только одного - покоя, умиротворения, и вот этой гармонии от слияния с бесконечно-вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия, и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно-вечного, и куда ни посмотри: хоть вглубь - в бесконечно малое, хоть ввысь - в бесконечно большое, все одно увидишь только семидюймовый fpv.
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23.03.2025 17:22 Відповісти
Видать не все поняли, что это отсылка к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5 мему 😁
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24.03.2025 04:46 Відповісти
тут вже я нічого не можу зробити, бо саме безнадійне діло на форумі - пояснювати іронію чи сарказм тим, для кого це неосяжно.
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24.03.2025 15:06 Відповісти
Как в старом анекдоте про савок - чем так жить, то лучше сдохнуть.
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23.03.2025 17:24 Відповісти
Він перший кліпнув очіма - то ж програв.
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23.03.2025 18:09 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Він косплеїв ділдов воєвали
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23.03.2025 19:32 Відповісти
От же ж люті звіри ви ...

Хіба вам нашого дроника не жалко ?!

Хіба один дрон на всього одного орка це не люта невдача ?!

Думаю , що коношенков дивлячись на це дописав йще одни збити БПЛА й він буде абсолютно правий !!!
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23.03.2025 19:55 Відповісти
Щось дядьку не те ви несете...
Дроніка жалко?
А те що ця істота вбивала наших хлопціа і потенційно вбила б ще.
Їх життів вам не жаль?
І от стоп- машина.
Ті кого він ще б вбив будуть жити.
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23.03.2025 20:42 Відповісти
Він ворог, який достойно приймає смерть. Не більше не меньше. Наші хлопці якісно виконали бойову роботу.
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23.03.2025 21:05 Відповісти
Там не без психотропів. Згадайте штурмові накати пригожинських...
Або що витворюють під речовинами...
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23.03.2025 21:09 Відповісти
Никакой пощады фашистам кацапским!
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24.03.2025 00:09 Відповісти
 
 