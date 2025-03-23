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Прикордонники знищили танк, бронемашину "Тигр", а також ворожі склади та укриття окупантів. ВIДЕО
В районі Кремінної та Серебрянського лісництва в Луганській області бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили танк, бронемашину "Тигр", а також ворожі склади та укриття окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
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Олена Ткаченко
показати весь коментар23.03.2025 13:04 Відповісти Мені подобається 5
Владислав Сварчевський
показати весь коментар23.03.2025 13:18 Відповісти Мені подобається 3
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