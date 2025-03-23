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Прикордонники знищили танк, бронемашину "Тигр", а також ворожі склади та укриття окупантів. ВIДЕО

В районі Кремінної та Серебрянського лісництва в Луганській області бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили танк, бронемашину "Тигр", а також ворожі склади та укриття окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Дивіться: Російський загарбник лежить серед поля та спокійно дивиться на дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5922) танк (2057) знищення (7131)


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Смерть окупантам!
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23.03.2025 13:04 Відповісти
Фенікси - 24/7!!!
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23.03.2025 13:18 Відповісти
 
 