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Російський солдат вщент згорів після точного скиду боєприпасу бійців 30 ОМБр. ВIДЕО

Оператор дрона групи ударної аеророзвідки "Aerobomber_UA" із 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ліквідував окупанта. Через влучання боєприпасу росіянин зайнявся та за лічені хвилини згорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу

Також дивіться: Прикордонники знищили танк, бронемашину "Тигр", а також ворожі склади та укриття окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) 30 окрема механізована бригада (154)


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Топ коментарі
+13
Вщент згорів кацап на нашій землі ,
щоби не смердів 😠
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23.03.2025 13:59
+13
Згорів за кремлівського вилупка і терориста 🙁
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23.03.2025 14:00
+11
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23.03.2025 14:42
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цікаво
за якого з братів Розенбергів згорів???
Чи може за дімонаалкаша??
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23.03.2025 13:58 Відповісти
Згорів за кремлівського вилупка і терориста 🙁
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23.03.2025 14:00 Відповісти
Вщент згорів кацап на нашій землі ,
щоби не смердів 😠
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23.03.2025 13:59 Відповісти
Я б сказав, згорів на роботі! 😁
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23.03.2025 14:21 Відповісти
Просто згорів тому що там спирт замість води в організмі
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23.03.2025 15:44 Відповісти
То з московита, вийшов, отой, дим атєчіства…
Тому московитів, і не поважають у світі, бо смердючі!
Трамп, після спілкування з московитом, аж жовтий, геть став!
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23.03.2025 14:04 Відповісти
а помолился ли за него путлер, напишет ли картину ? ..... Нет, потому как по....... Х.....уй
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23.03.2025 14:05 Відповісти
Прожарка "too well done, overcooked"
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23.03.2025 14:16 Відповісти
Мабуть був добре проспиртований.
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23.03.2025 14:23 Відповісти
Over well done!💀
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23.03.2025 14:27 Відповісти
Любимое блюдо накабздона
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23.03.2025 14:27 Відповісти
Згорів на роботі - навіть крематорій не знадобився....
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23.03.2025 14:29 Відповісти
вата вона така ,горить добре
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23.03.2025 14:36 Відповісти
В кінці відео - так має виглядати , нормальний россіянин,,, очищений від злих думок та намірів,,, Слава Україньським Екзорцистам !!! (ЗСУ).
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23.03.2025 14:40 Відповісти
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23.03.2025 14:42 Відповісти
зажигательнийкацап…
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23.03.2025 14:44 Відповісти
Вживання "бояришника" із дитинства дає свої результати перед концертом кабздона....
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23.03.2025 15:14 Відповісти
Какая же фсе таки чудесная форма у кацапов.Прям как рукав для запекания.Такое впечатление,что даже каска сгорела.Антипригарная.Аналагав нет,хуле.
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23.03.2025 15:38 Відповісти
теж помітив, що хворма гарно горить і плавиться
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23.03.2025 15:42 Відповісти
Бляха, яка гарнюня. Ото вовченятам, песикам та кабанчикам олл інклзів .
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23.03.2025 15:44 Відповісти
вони розбалувались - сире не їдать, чекають або вишукують well done.
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23.03.2025 16:45 Відповісти
Може ще штучним диханням можна спасти?
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23.03.2025 15:49 Відповісти
це був російський Бікфорд.
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23.03.2025 16:41 Відповісти
Это тот который Уильям-изобретатель одноименного шнура?Угу...Карл на руцкий манер.
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23.03.2025 18:29 Відповісти
Поза боксера називається в судмедекспертизі....готується на паралімпійські ігри
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23.03.2025 17:30 Відповісти
Покурив так покурив.
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23.03.2025 17:35 Відповісти
Що згорить то не зогниє !
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23.03.2025 17:58 Відповісти
как на Мальдивах пабывал
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23.03.2025 18:23 Відповісти
завбачливо автомата відклав в сторону,. щоб не пошкодило, але краще б воно згоріло десь на болотах
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23.03.2025 18:48 Відповісти
Горіти АК вже не обов'язково. У нас присутні дрони для збору трофейної легкої зброї
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23.03.2025 19:17 Відповісти
Згорів за ***** путіна...
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23.03.2025 20:42 Відповісти
Що в нього на 0.15 сек на броніку чи якась його шашка так загорілось ..?
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23.03.2025 22:22 Відповісти
Хороший рузкє 👍
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24.03.2025 07:29 Відповісти
 
 