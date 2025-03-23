Російський солдат вщент згорів після точного скиду боєприпасу бійців 30 ОМБр. ВIДЕО

Оператор дрона групи ударної аеророзвідки "Aerobomber_UA" із 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ліквідував окупанта. Через влучання боєприпасу росіянин зайнявся та за лічені хвилини згорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.

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