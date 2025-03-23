7 016 33
Російський солдат вщент згорів після точного скиду боєприпасу бійців 30 ОМБр. ВIДЕО
Оператор дрона групи ударної аеророзвідки "Aerobomber_UA" із 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ліквідував окупанта. Через влучання боєприпасу росіянин зайнявся та за лічені хвилини згорів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.
Топ коментарі
+13 Amber
показати весь коментар23.03.2025 13:59
+13 Amber
показати весь коментар23.03.2025 14:00
+11 Алекс Скела
показати весь коментар23.03.2025 14:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за якого з братів Розенбергів згорів???
Чи може за дімонаалкаша??
щоби не смердів 😠
Тому московитів, і не поважають у світі, бо смердючі!
Трамп, після спілкування з московитом, аж жовтий, геть став!