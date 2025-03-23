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Бійці 60 ОМБр відбили російський штурм та ліквідували чимало окупантів. ВIДЕО 18+
Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади відбили російський штурм та ліквідували чимало окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-каналі бригади.
"Коли ворог накопичив величезну кількість штурмового м'яса - у роти розвідки 60 ОМБр завжди буде робота", - додали воїни.
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Честь Інгульцям!!!!
гандони3.14дараси