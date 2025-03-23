Бійці 60 ОМБр відбили російський штурм та ліквідували чимало окупантів. ВIДЕО 18+

Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади відбили російський штурм та ліквідували чимало окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-каналі бригади.

"Коли ворог накопичив величезну кількість штурмового м'яса - у роти розвідки 60 ОМБр завжди буде робота", - додали воїни.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Російський солдат вщент згорів після точного скиду боєприпасу бійців 30 ОМБр. ВIДЕО