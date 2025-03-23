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Бійці 60 ОМБр відбили російський штурм та ліквідували чимало окупантів. ВIДЕО 18+

Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади відбили російський штурм та ліквідували чимало окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-каналі бригади.

"Коли ворог накопичив величезну кількість штурмового м'яса - у роти розвідки 60 ОМБр завжди буде робота", - додали воїни.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Російський солдат вщент згорів після точного скиду боєприпасу бійців 30 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) 60 ОМБр (24)


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гарно.. Слава ЗСУ!
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23.03.2025 14:16 Відповісти
Бойцы скота)))
Честь Інгульцям!!!!
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23.03.2025 14:24 Відповісти
Отличная робота! Любо!
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23.03.2025 14:27 Відповісти
А Люба - эта кто?)))
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23.03.2025 17:22 Відповісти
одноразові гандони 3.14дараси
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23.03.2025 14:28 Відповісти
Чудовий результат без переплат
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23.03.2025 20:11 Відповісти
Знищення окупантів - свята справа!
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24.03.2025 06:51 Відповісти
 
 