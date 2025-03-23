Сили оборони відбили штурм росіян і знищили танк, а також систему РЕБ, що прикривала бронемашину. ВIДЕО

На Донеччині ворог намагався прорватися до українських позицій під системою РЕБ Р-330 "Житель". Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили танк, і систему РЕБ, що його прикривала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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