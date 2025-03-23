УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8499 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 536 1

Сили оборони відбили штурм росіян і знищили танк, а також систему РЕБ, що прикривала бронемашину. ВIДЕО

На Донеччині ворог намагався прорватися до українських позицій під системою РЕБ Р-330 "Житель". Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили танк, і систему РЕБ, що його прикривала. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Дивіться: Бійці 60 ОМБр відбили російський штурм та ліквідували чимало окупантів. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17176) Держприкордонслужба ДПСУ (5922) знищення (7131)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фенікс вже 25/8!!!!!
показати весь коментар
23.03.2025 16:13 Відповісти
 
 