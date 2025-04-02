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Новини Відео Дрони проти окупантів
8 750 17

Дрон-камікадзе влітає у російських штурмовиків, які їдуть на броні. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 24-ї ОМБр імені короля Данила поцілив у окупантів, які їхали на броні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах

"Один дрон - і одразу вісім білих "Лад". Український FPV влітає прямо в окупантів, які їдуть на бронемашині. Транспорт російських штурмовиків рідкісний - вироблена в СРСР рідкісна машина РХМ-4, призначена для розвідки зараженої місцевості. Враховуючи катастрофічний брак бронетехніки, російська армія кидає на поле бою штучні одиниці, адже ця машина зроблена на базі БТР-80. Робота операторів дронів батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Оператори дронів із 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у березні уразили понад 5000 цілей та ліквідували щонайменше 1700 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) 24 омб імені князя Данила Галицького (252)


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Топ коментарі
+9
Єдєт Ваня на машинє,
Вєсь размазанний по шинє. (с)
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02.04.2025 12:33
+7
Підари сиділи на жопі рівно - заощадили всім час і гроші.
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02.04.2025 12:40
+5
В будь якій армії світу такі відео виклаки б паніку.В мордорі пофіг,ще більше записуються щоб отримувати статус 200-й
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02.04.2025 12:46
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Єдєт Ваня на машинє,
Вєсь размазанний по шинє. (с)
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02.04.2025 12:33 Відповісти
Не оформили 3.14дараси автоцивілку - і були зупинені пілотом БпЛА!!!
Та й митний контроль не пройшли....
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02.04.2025 12:33 Відповісти
Влучно,а про слідуючу за ними,там же не похоронна команда
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02.04.2025 12:37 Відповісти
Підари сиділи на жопі рівно - заощадили всім час і гроші.
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02.04.2025 12:40 Відповісти
В будь якій армії світу такі відео виклаки б паніку.В мордорі пофіг,ще більше записуються щоб отримувати статус 200-й
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02.04.2025 12:46 Відповісти
надивилися 3.14дараси фільмів про Чечню і Афганістан - а тактика то змінилася....
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02.04.2025 13:02 Відповісти
гарне відео...
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02.04.2025 12:46 Відповісти
"Страна непуганых идиотов"
Дрони? Ні, не чули!
Просимо ще партію таких. Щоб не ганятися за ними по одному
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02.04.2025 12:50 Відповісти
А що якщо цивілізований світ створить коаліцію ( дронову армію) в 10 млн осіб , і просто винищити всю московію дронами начисто , а піхота потім витягне ***** з підземелля і військовий суд стратить його методом двох берез . І на тому закінчити з цією смердючою клоакою на завжди

Обʼєктивно ваажаю що більш важливішого завдання для цивілізованого людства на найближчій час не існує
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02.04.2025 13:01 Відповісти
То у кацпів нова фішка - замість РЕБа садити на броню вісім доvбо#обіv...
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02.04.2025 13:13 Відповісти
це замість мангала
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02.04.2025 21:05 Відповісти
Шедевр від королів Данила!!!
Єхал ванька на броне... А семєйка в это врємья мыла "Ладу" ва дваре...
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02.04.2025 13:31 Відповісти
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02.04.2025 13:41 Відповісти
Там тільки одна лада, сиділа обпершись об колесо. Інші, сподіваюся, інвалідки.
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02.04.2025 14:50 Відповісти
гражданє ************ !!! зупинка кінцева . далі зустріч з кобздоном і жиріком уря
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02.04.2025 17:15 Відповісти
 
 