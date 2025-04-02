Дрон-камікадзе влітає у російських штурмовиків, які їдуть на броні. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 24-ї ОМБр імені короля Данила поцілив у окупантів, які їхали на броні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Один дрон - і одразу вісім білих "Лад". Український FPV влітає прямо в окупантів, які їдуть на бронемашині. Транспорт російських штурмовиків рідкісний - вироблена в СРСР рідкісна машина РХМ-4, призначена для розвідки зараженої місцевості. Враховуючи катастрофічний брак бронетехніки, російська армія кидає на поле бою штучні одиниці, адже ця машина зроблена на базі БТР-80. Робота операторів дронів батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.
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Вєсь размазанний по шинє. (с)
Та й митний контроль не пройшли....
Дрони? Ні, не чули!
Просимо ще партію таких. Щоб не ганятися за ними по одному
Обʼєктивно ваажаю що більш важливішого завдання для цивілізованого людства на найближчій час не існує
Єхал ванька на броне... А семєйка в это врємья мыла "Ладу" ва дваре...