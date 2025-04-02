Дрон-камікадзе влітає у російських штурмовиків, які їдуть на броні. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 24-ї ОМБр імені короля Данила поцілив у окупантів, які їхали на броні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Один дрон - і одразу вісім білих "Лад". Український FPV влітає прямо в окупантів, які їдуть на бронемашині. Транспорт російських штурмовиків рідкісний - вироблена в СРСР рідкісна машина РХМ-4, призначена для розвідки зараженої місцевості. Враховуючи катастрофічний брак бронетехніки, російська армія кидає на поле бою штучні одиниці, адже ця машина зроблена на базі БТР-80. Робота операторів дронів батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

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