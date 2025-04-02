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Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
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"Заберем много. Херсон, Запорожье, Донецк добить": полонений окупант після обміну хоче знову воювати проти України. ВIДЕО

Полонений російський військовий Ніколай Карташев, який зараз чекає на вирок суду у київському СІЗО за вбивство цивільного в Бучі, зізнався, що у разі обміну втретє піде воювати проти України, бо треба "добити Донецьк, Херсон і Запоріжжя".

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" "5 злочинів у Бучі: зізнання російського солдата", передає Цензор.НЕТ.

Ніколай Карташев — військовий 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, що дислокується у місті Псков. Через пів року після того, як Карташев прослужив за контрактом, його направили на навчання у Білорусь, а звідти — на війну проти України.

Зокрема, 27 лютого 2022 року псковські десантники, серед яких і Ніколай Карташев, захопили Бучу на Київщині. Військові з 76-ї дивізії скоїли десятки воєнних злочинів.

Після відходу з Київщини Карташев вирішив дезертирувати.

Проти нього у Росії порушили кримінальне провадження. Чоловік отримав рік випробувального терміну за залишення військової частини без відома. Проте невдовзі отримав повістку й знову потрапив у 234-й полк 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

6 лютого 2023 року поблизу Кремінної на Луганщині Карташев потрапив у полон до українських воїнів. Вже півтора року окупант сидить у СІЗО, де чекає на вирок суду за вбивство цивільного у Бучі.

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Попри скоєні та побачені звірства у Бучі, під час інтерв’ю з журналісткою "Слідства.Інфо" Карташев стверджує, що у разі обміну прагне знову піти воювати проти України:

— То яка ціль знову йти воювати?

— Помститися. Кому — не буду казати.

— Комусь конкретно чи загалом?

— Загалом.

— Кому? Україні?

— Якщо вийде.

— Якщо вийде, то це що має статися? Повна окупація України?

— Ну, повної окупації не буде, але заберемо багато.

— Багато — це скільки?

— Щонайменше, Херсон, Запоріжжя і Донецьк добити. Ну а там, не знаю.

— А ви не думаєте про те, що в цих містах цивільні можуть бути вам не раді? Вони вам там не раді. Це Україна.

— Нехай виїжджають.

— У сенсі нехай виїжджають? Це їхня земля, їхня Батьківщина.

— Тепер вони в Конституції Росії.

— Чому? На якій підставі?

— Ну захотілося так Росії... - стверджує окупант в інтерв'ю.

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За вбивство цивільного Ніколаю Карташеву загрожує до 12 років в’язниці. Окупант відбуватиме покарання в українській колонії, якщо не потрапить у списки на обмін полоненими.

Крім того, Карташев "здав" офіційному слідству своїх поплічників та командирів, які причетні до катувань, зґвалтувань та вбивств у місті.

Автор: 

армія рф (17302) Донецьк (946) Запоріжжя (2263) Херсон (3344) воєнні злочини (1857) Слідство.Інфо (41) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+59
Це, мабуть, перший чесний п#дар за всю історію. Всі хто вооють так само думають, але бояться казати. Це показує також наше ставлення до полонених. Сказав би таке наш полонений в росії, його би спочатку катували, а потім вбили без всяких судів.

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02.04.2025 16:15
+50
А можно перед обміном шось касабам у їже додавати, шоб вони згодом дохли? Хтось би здох за тиждень, хтось за місяць, хтось за квартал тощо?
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02.04.2025 16:14
+43
І от навіщо ОЦЕ брати в полон???? Щоб воно віджерлося, полікувалося, обмінялося, а потім знов сюди полізло?
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02.04.2025 16:17
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Треба щоб над цими підарами ,що у нас в полоні, наглядали хлопці і дівчата що були у кацапському полоні.Думаю ситість морд цик покидьків спаде як і оптимістичний блиск в зеньках.
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02.04.2025 20:15 Відповісти
А мені найбільше сподобалося оце:

"За вбивство цивільного Ніколаю Карташеву загрожує до 12 років в'язниці".

Оскільки війна не оголошена, він є не просто вбивця, а терорист у складі озброєної банди. І за це до 12 років? Щось у нас із законами не так.
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02.04.2025 21:22 Відповісти
Донецк добить... в следующий раз его добьют
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02.04.2025 21:36 Відповісти
Цікаво, а от "чисто теоретично" з ним же в СІЗО може якийсь нещасний випадок статися?
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02.04.2025 21:49 Відповісти
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02.04.2025 21:53 Відповісти
таких вертати не можна. нехай тварина відбудовуєть Україну..
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02.04.2025 21:57 Відповісти
хай би краще угноював
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03.04.2025 22:48 Відповісти
кому захотілось цього покидька власними руками придушити?
-я впевнений - згідно його логіки він не в праві опиратись! -
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02.04.2025 22:01 Відповісти
чому їх досі не розчленовують на органи??
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02.04.2025 22:03 Відповісти
Неужели всем им свежий О'Ливьє подают? Может убежевших штей им скармливать?
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02.04.2025 23:32 Відповісти
В сюжеті були головні слова про нього: він хитрий
Спеціально таке заявив, бо нічого йому не загрожує. Хоче бути хероєм, щоб поміняли
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03.04.2025 01:04 Відповісти
Ну, так і Америку з Канадою в конституцію впиши. Йо"нути люди...
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03.04.2025 13:03 Відповісти
Так делайте так, чтоб они после обмена были "непригодны для службы". Давно уже писал об этом.
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03.04.2025 09:38 Відповісти
Пів року, суддівські мусолять, як і беркутню!!
Повіситься самостійно!
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03.04.2025 11:56 Відповісти
Бо добре йому сидиться
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03.04.2025 12:14 Відповісти
Парубок... Грає на публіку. Дівча - то симпатичне.
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03.04.2025 13:24 Відповісти
Ледь видавлює з себе завчені фрази.
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03.04.2025 22:24 Відповісти
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