"Заберем много. Херсон, Запорожье, Донецк добить": полонений окупант після обміну хоче знову воювати проти України. ВIДЕО
Полонений російський військовий Ніколай Карташев, який зараз чекає на вирок суду у київському СІЗО за вбивство цивільного в Бучі, зізнався, що у разі обміну втретє піде воювати проти України, бо треба "добити Донецьк, Херсон і Запоріжжя".
Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" "5 злочинів у Бучі: зізнання російського солдата", передає Цензор.НЕТ.
Ніколай Карташев — військовий 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, що дислокується у місті Псков. Через пів року після того, як Карташев прослужив за контрактом, його направили на навчання у Білорусь, а звідти — на війну проти України.
Зокрема, 27 лютого 2022 року псковські десантники, серед яких і Ніколай Карташев, захопили Бучу на Київщині. Військові з 76-ї дивізії скоїли десятки воєнних злочинів.
Після відходу з Київщини Карташев вирішив дезертирувати.
Проти нього у Росії порушили кримінальне провадження. Чоловік отримав рік випробувального терміну за залишення військової частини без відома. Проте невдовзі отримав повістку й знову потрапив у 234-й полк 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.
6 лютого 2023 року поблизу Кремінної на Луганщині Карташев потрапив у полон до українських воїнів. Вже півтора року окупант сидить у СІЗО, де чекає на вирок суду за вбивство цивільного у Бучі.
Попри скоєні та побачені звірства у Бучі, під час інтерв’ю з журналісткою "Слідства.Інфо" Карташев стверджує, що у разі обміну прагне знову піти воювати проти України:
— То яка ціль знову йти воювати?
— Помститися. Кому — не буду казати.
— Комусь конкретно чи загалом?
— Загалом.
— Кому? Україні?
— Якщо вийде.
— Якщо вийде, то це що має статися? Повна окупація України?
— Ну, повної окупації не буде, але заберемо багато.
— Багато — це скільки?
— Щонайменше, Херсон, Запоріжжя і Донецьк добити. Ну а там, не знаю.
— А ви не думаєте про те, що в цих містах цивільні можуть бути вам не раді? Вони вам там не раді. Це Україна.
— Нехай виїжджають.
— У сенсі нехай виїжджають? Це їхня земля, їхня Батьківщина.
— Тепер вони в Конституції Росії.
— Чому? На якій підставі?
— Ну захотілося так Росії... - стверджує окупант в інтерв'ю.
За вбивство цивільного Ніколаю Карташеву загрожує до 12 років в’язниці. Окупант відбуватиме покарання в українській колонії, якщо не потрапить у списки на обмін полоненими.
Крім того, Карташев "здав" офіційному слідству своїх поплічників та командирів, які причетні до катувань, зґвалтувань та вбивств у місті.
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"За вбивство цивільного Ніколаю Карташеву загрожує до 12 років в'язниці".
Оскільки війна не оголошена, він є не просто вбивця, а терорист у складі озброєної банди. І за це до 12 років? Щось у нас із законами не так.
-я впевнений - згідно його логіки він не в праві опиратись! -
Спеціально таке заявив, бо нічого йому не загрожує. Хоче бути хероєм, щоб поміняли
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