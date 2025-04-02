"Заберем много. Херсон, Запорожье, Донецк добить": полонений окупант після обміну хоче знову воювати проти України. ВIДЕО

Полонений російський військовий Ніколай Карташев, який зараз чекає на вирок суду у київському СІЗО за вбивство цивільного в Бучі, зізнався, що у разі обміну втретє піде воювати проти України, бо треба "добити Донецьк, Херсон і Запоріжжя".

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" "5 злочинів у Бучі: зізнання російського солдата", передає Цензор.НЕТ.

Ніколай Карташев — військовий 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, що дислокується у місті Псков. Через пів року після того, як Карташев прослужив за контрактом, його направили на навчання у Білорусь, а звідти — на війну проти України.

Зокрема, 27 лютого 2022 року псковські десантники, серед яких і Ніколай Карташев, захопили Бучу на Київщині. Військові з 76-ї дивізії скоїли десятки воєнних злочинів.

Після відходу з Київщини Карташев вирішив дезертирувати.

Проти нього у Росії порушили кримінальне провадження. Чоловік отримав рік випробувального терміну за залишення військової частини без відома. Проте невдовзі отримав повістку й знову потрапив у 234-й полк 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

6 лютого 2023 року поблизу Кремінної на Луганщині Карташев потрапив у полон до українських воїнів. Вже півтора року окупант сидить у СІЗО, де чекає на вирок суду за вбивство цивільного у Бучі.

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Попри скоєні та побачені звірства у Бучі, під час інтерв’ю з журналісткою "Слідства.Інфо" Карташев стверджує, що у разі обміну прагне знову піти воювати проти України:

— То яка ціль знову йти воювати?

— Помститися. Кому — не буду казати.

— Комусь конкретно чи загалом?

— Загалом.

— Кому? Україні?

— Якщо вийде.

— Якщо вийде, то це що має статися? Повна окупація України?

— Ну, повної окупації не буде, але заберемо багато.

— Багато — це скільки?

— Щонайменше, Херсон, Запоріжжя і Донецьк добити. Ну а там, не знаю.

— А ви не думаєте про те, що в цих містах цивільні можуть бути вам не раді? Вони вам там не раді. Це Україна.

— Нехай виїжджають.

— У сенсі нехай виїжджають? Це їхня земля, їхня Батьківщина.

— Тепер вони в Конституції Росії.

— Чому? На якій підставі?

— Ну захотілося так Росії... - стверджує окупант в інтерв'ю.

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За вбивство цивільного Ніколаю Карташеву загрожує до 12 років в’язниці. Окупант відбуватиме покарання в українській колонії, якщо не потрапить у списки на обмін полоненими.

Крім того, Карташев "здав" офіційному слідству своїх поплічників та командирів, які причетні до катувань, зґвалтувань та вбивств у місті.