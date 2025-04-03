Двоє ліквідованих окупантів вмостились під берізками. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла двох ліквідованих окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були ліквідовані у переліску із висаджених беріз. Один із росіян застиг сидячи під деревом, інший - без ніг, лежить упоперек стежки.
"Тихе місце. Російські солдати закріплюються на вигідних рубежах просто під берізками", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+21 Серый Вовк
показати весь коментар03.04.2025 15:29
+13 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+8 Порохобандерівець
показати весь коментар03.04.2025 15:28
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Бо в масковії всі берёзы москолота позрубувала собі на хрести!
- Ти куди? Ти ж дрова учора всі дорубав!...
- Зрубаю березу у дворі... Навесні посадимо калину... Чи грушу...
- Навіщо? Вона така гарна...
- Саме з-за того... Якщо прийдуть кацапи - не будуть казать - ""Какой прекрасный русский пейзаж...".