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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Двоє ліквідованих окупантів вмостились під берізками. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла двох ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були ліквідовані у переліску із висаджених беріз. Один із росіян застиг сидячи під деревом, інший - без ніг, лежить упоперек стежки.

"Тихе місце. Російські солдати закріплюються на вигідних рубежах просто під берізками", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194)


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Топ коментарі
+21
Непонятно, на моЦковии что все берёзы повырубали и нема где подохнуть...
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03.04.2025 15:29
+13
добре хоч люди не пострадали
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03.04.2025 15:58
+8
Скрєпно.
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03.04.2025 15:28
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Скрєпно.
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03.04.2025 15:28 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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03.04.2025 15:58 Відповісти
100%.
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03.04.2025 16:25 Відповісти
Непонятно, на моЦковии что все берёзы повырубали и нема где подохнуть...
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03.04.2025 15:29 Відповісти
Певно, сік українських берез колом в горлянці став.
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03.04.2025 15:31 Відповісти
Щоб всі кацапи так !!!
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03.04.2025 15:51 Відповісти
не два, а півтора
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03.04.2025 16:04 Відповісти
Мабуть за честь, здохнути як остання наволоч під березою!
Бо в масковії всі берёзы москолота позрубувала собі на хрести!
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03.04.2025 16:05 Відповісти
Мої ви красивчікі.Хочу,щоб усі кацапи так виглядали!Слава ЗСУ,смерть ворогам!
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03.04.2025 16:23 Відповісти
Козломорді уклали мирну угоду а тепер відпочивають
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03.04.2025 16:28 Відповісти
Сидить Микола у світлиці, телевізор дивиться. Сидів, дивився, потім зривається з місця, одягає бурки, кептар, бере сокиру і йде з хати. Жінка вслід:
- Ти куди? Ти ж дрова учора всі дорубав!...
- Зрубаю березу у дворі... Навесні посадимо калину... Чи грушу...
- Навіщо? Вона така гарна...
- Саме з-за того... Якщо прийдуть кацапи - не будуть казать - ""Какой прекрасный русский пейзаж...".
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03.04.2025 17:05 Відповісти
Астанави тесь! Кабздох уже охрип по 3 концерта в сутки давать.
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03.04.2025 18:39 Відповісти
То московіти, пішли за березовим соком, у землю України!
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03.04.2025 18:44 Відповісти
 
 