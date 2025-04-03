Двоє ліквідованих окупантів вмостились під берізками. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла двох ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були ліквідовані у переліску із висаджених беріз. Один із росіян застиг сидячи під деревом, інший - без ніг, лежить упоперек стежки.

"Тихе місце. Російські солдати закріплюються на вигідних рубежах просто під берізками", - зазначає у коментарі автор публікації.

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