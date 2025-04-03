Чоловік побив палицею коня біля готелю у Буковелі: поліціянти встановили особу зловмисника. ВIДЕО

На гірськолижному курорті Буковель поблизу готелю Mountain Residence Hotel чоловік палицею побив коня, якого використовували для перевезення колод. Правоохоронці встановили особу правопорушника.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals та поліція Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що напередодні в соцмережах зʼявився ролик із конем. На ньому видно, як тварина намагається тягнути колоди, але не може зрушити їх з місця, тоді чоловік починає бити її палицею, зокрема по ногах та шиї.

У мережі писали, що інцидент стався в одному з готелів у Буковелі.

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"Імовірно, тварину експлуатують і надміру навантажують під час будівельних робіт біля відпочинкового комплексу", - зазначили в UAnimals.

Юристи організації написали заяву до поліції щодо жорстокого поводження з тваринами за ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає покарання штрафом — від 3400 до 5100 гривень.

Реакція поліції

"2 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від туристів, які стали свідками жорстокого поводження з конем на території гірськолижного курорту. Невідомий чоловік палицею бив коня.

На місце події негайно скерували екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці оперативно відібрали заяви у свідків та зареєстрували інцидент. Завдяки злагодженій роботі патрульної поліції та місцевого поліцейського офіцера громади особу правопорушника оперативно встановлено. Ним виявився мешканець Закарпатської області, 1990 р. н.", - йдеться у повідомленні поліціянтів.

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Наразі розвʼязується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Реакція готелю

Представники готелю прокоментували виданню NV злочин, який стався поруч з Mountain Residence Hotel.

"Ми шоковані та обурені інформацією про випадок жорстокого поводження з конем. Для нас це неприйнятно, і ми засуджуємо будь-яку жорстокість до тварин. Одразу було розпочате внутрішнє розслідування разом із національною поліцією та міжнародними наглядачами, щоб встановити всі обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності. Ми не залишимо це без уваги й зробимо все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - зазначили представники готелю.

Також вони заявили, що планують та вже виконали певні дії, щоб викупити тварину та передати на реабілітацію одному з провідних центрів по догляду за конями, де про нього подбають належним чином.

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