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Новини Відео Жорстоке поводження з тваринами
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Чоловік побив палицею коня біля готелю у Буковелі: поліціянти встановили особу зловмисника. ВIДЕО

На гірськолижному курорті Буковель поблизу готелю Mountain Residence Hotel чоловік палицею побив коня, якого використовували для перевезення колод. Правоохоронці встановили особу правопорушника. 

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals та поліція Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що напередодні в соцмережах зʼявився ролик із конем. На ньому видно, як тварина намагається тягнути колоди, але не може зрушити їх з місця, тоді чоловік починає бити її палицею, зокрема по ногах та шиї.

У мережі писали, що інцидент стався в одному з готелів у Буковелі.

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"Імовірно, тварину експлуатують і надміру навантажують під час будівельних робіт біля відпочинкового комплексу", - зазначили в UAnimals.

Юристи організації написали заяву до поліції щодо жорстокого поводження з тваринами за ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає покарання штрафом — від 3400 до 5100 гривень.

Реакція поліції

"2 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від туристів, які стали свідками жорстокого поводження з конем на території гірськолижного курорту. Невідомий чоловік палицею бив коня.

На місце події негайно скерували екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці оперативно відібрали заяви у свідків та зареєстрували інцидент. Завдяки злагодженій роботі патрульної поліції та місцевого поліцейського офіцера громади особу правопорушника оперативно встановлено. Ним виявився мешканець Закарпатської області, 1990 р. н.", - йдеться у повідомленні поліціянтів. 

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Наразі розвʼязується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Реакція готелю

Представники готелю прокоментували виданню NV злочин, який стався поруч з Mountain Residence Hotel.

"Ми шоковані та обурені інформацією про випадок жорстокого поводження з конем. Для нас це неприйнятно, і ми засуджуємо будь-яку жорстокість до тварин. Одразу було розпочате внутрішнє розслідування разом із національною поліцією та міжнародними наглядачами, щоб встановити всі обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності. Ми не залишимо це без уваги й зробимо все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - зазначили представники готелю.

Також вони заявили, що планують та вже виконали певні дії, щоб викупити тварину та передати на реабілітацію одному з провідних центрів по догляду за конями, де про нього подбають належним чином.

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Автор: 

Буковель (73) тварини (459) коні (19) жорстокість (18)


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Топ коментарі
+26
було б правильно істоту-"чоловіка" запрягти ..та бити - нехай тягне колоди
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03.04.2025 19:06
+21
Напомни, який зараз тариф на вкид про " тцк", " і "ухилянт", ?
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03.04.2025 19:16
+18
Яка паскуда! Чому його суку кінь не лигнув, що б у падлюки і очі повилазили.
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03.04.2025 19:08
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було б правильно істоту-"чоловіка" запрягти ..та бити - нехай тягне колоди
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03.04.2025 19:06 Відповісти
Чоловіку потрібно було б заявити ,що кінь -"ухилянт " і його вели в ТЦК. І тоді б не було б жодних проблем з поліцією
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03.04.2025 19:06 Відповісти
Напомни, який зараз тариф на вкид про " тцк", " і "ухилянт", ?
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03.04.2025 19:16 Відповісти
Це абсолютно безкоштовний тролінг та сарказм стосовно тупої совкової пропаганди ,покривання та вигороджування ТЦк та поліції навіть при наявності очевидного кримінального правопорушення .
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03.04.2025 19:59 Відповісти
1 шт. (Один Штундер)
"Реєстрація: 20.02.2025"
Єтот іспортілся. Нєсітє слєдующєго ©
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04.04.2025 04:46 Відповісти
В тебе з головою все добре? 🤯🤬
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03.04.2025 20:14 Відповісти
В мене так - навідміну від ти хворих ,які підтримують сралінсько-совкові методи відносно власного народу
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03.04.2025 20:30 Відповісти
Так а чому ти вирішив на вашого гєрасімова на українському сайті жалітися?
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03.04.2025 22:06 Відповісти
Ви думаєте ,якщо ви зебот подоляцької ферми за гроші працюєте - то і всі інші теж?)))
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03.04.2025 23:00 Відповісти
Тобто ти там один за " ідєю" працюєш?
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03.04.2025 23:02 Відповісти
Я пишу правду безкоштовно ,а ви покриваєте брехню за гроші )
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04.04.2025 00:00 Відповісти
Не треба валити все до купи. Не можна порівнювати Україну зі сталінськими репресіями
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04.04.2025 09:37 Відповісти
Все відбувається покроково - "коли сталінсько-зеленські репресії " будуть йти на повну буде вже пізно . Пуйло теж був вибраний народом на демократичних виборах і починав як демократ
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04.04.2025 09:51 Відповісти
Яка паскуда! Чому його суку кінь не лигнув, що б у падлюки і очі повилазили.
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03.04.2025 19:08 Відповісти
нічого старшного, піде в ТЦК робить, там якраз такі треба.
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03.04.2025 19:17 Відповісти
Він може виправдатися тільки сказавши, що переплутав коня з Лавровим.

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03.04.2025 19:23 Відповісти
Буковель точно український курорт?
На відео якийсь москаль краде ліс та знущається з тварини, бо лісу нарубав багато і треба втекти перш ніж поліцаї зреагують і коментує усе це якась москалиха...
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03.04.2025 19:36 Відповісти
який там москаль, це місцеві! будь-якого москаля, тим більш якщо він полізе без них ліс пиляти, прикопають негайно.
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03.04.2025 20:50 Відповісти
А оце вже бреееехня!!
Контрабандисьи і пройдисвіти будуть лизати чобот буряту, щоб втримати /отримати вигідне діло
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03.04.2025 20:56 Відповісти
Скільки в нього люті - такі (не)люди дуже потрібні в ТЦК. Буде там дуже цінний кадр.
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03.04.2025 19:36 Відповісти
Він певно вже там. Вчора прийняли служити. А сьогодні склав присягу.
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04.04.2025 04:51 Відповісти
я не розумію одного, чому викупити? вилучити та допобачення.
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03.04.2025 19:58 Відповісти
Він кацап !
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03.04.2025 20:13 Відповісти


Вже всі "пожартували" про ТЦК? 🤬
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03.04.2025 20:18 Відповісти
В цій країні кінь має більше прав, ніж людина. За побиття коня - штраф, за побиття чоловіка 18 - 60 років - абсолютно нічого. Це вже не жарти. Це дно. Повна деградація.
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03.04.2025 20:30 Відповісти
От жеж п№;%:р хворий
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03.04.2025 20:18 Відповісти
Циган?
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03.04.2025 20:22 Відповісти
Вот садист😡
Кстати, а почему они используют лошадь, а не какой-нибудь мини-трактор? Ее же тоже кормить надо. Или выгоднее получается?
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03.04.2025 20:48 Відповісти
Так це там звичайна справа.. коли в 21му ходили по Карпатах - навколо Довбушанки та біля них по водоспадах.. бачив таке не раз. Там місцеві ліс пиляють щодня - і кіньми тягають. І б'ють їх, звичайно.
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03.04.2025 20:48 Відповісти
Сажати треба або в штрафбат! Садизм не лікується звичайними методами
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03.04.2025 20:55 Відповісти
то не садизм.то робота у лісі коня і лісорубів. були батоги колись. у цього немає то взяв палицю.чи ви думаєте що кінь у лісі то лише краса і захоплення
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03.04.2025 21:18 Відповісти
Ліпше б він дочекався візиту та побив ( не було б великого гріха як і би забив) ішака замість коня.
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03.04.2025 21:25 Відповісти
Дикунство якесь доісторичне. Бідна тварина. І з тої мразоти лише 5 тис. за знущання? Жах!
Як тепер заснути?
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03.04.2025 23:42 Відповісти
Таких пидо...ов нужно сажать на зону
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04.04.2025 00:22 Відповісти
Убогий і немічний, військовозобов'язаний, крадій лісу з України!?!?
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04.04.2025 10:29 Відповісти
Нелюда окопи копати, видно сила є , ВЛК можна не проходити.
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04.04.2025 11:16 Відповісти
Колись я чув що коні мають гарну пам'ять і потім можуть такого господаря і копитом вбити навіть через роки
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04.04.2025 14:30 Відповісти
Карпати вирізали місцева жлоботня, а місцеві мен..и в долі вмісті з лісниками. В Канаді два хитрожопих українця наловили рибки, думали купили талони і ловить можно багажниками, поліція зупинила, зафіксувала, і на суд, суд цих нових канадців на 8000 доларів чі більше, подякував, так і в нас повинно, б'єшь коня штраф не 100 доларів, а хоть 1000 а то 3000, крадешь ліс, ще 3000, нема грошей., арест майна, поки не віддаси, або конфіскація коня.
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04.04.2025 18:42 Відповісти
Краще б його мати зробила аборт
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04.04.2025 22:51 Відповісти
 
 