FPV-дрон ухилився від ракет та уразив російський ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО
Воїни 413 батальйону "Рейд" спільно зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили російський ЗРК "Стріла-10".
Відео оприлюднили Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.
Окупанти виявили у небі український розвідувальний БПЛА та вивели у поле "Стрілу", щоб збити його.
Проте пуск двох ракет не дав результату, оскільки пілоти дрона ухилилися від них.
"Після невдалого перехоплення ворог спробував відступити, але не встиг. Удар FPV-дрона влучив точно в ціль, завдавши зенітному комплексу серйозних пошкоджень", - додали там.
Топ коментарі
+12 Diesel_Sasha
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+11 Деніс Войцеховський
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+8 Hanka Panyanka
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Две пусковые установки по 2 ракеты.
Два спаренных контейнера
Машина обладает низким удельным давлением на грунт, что позволяет ей двигаться по дорогам с низкой несущей способностью, по болотам, снежной целине, песчаной местности, кроме того машина может плавать. Ходовая часть имеет независимую торсионную подвеску, обладает хорошей манёвренностью и обеспечивает высокую плавность хода, благодаря этому увеличивается точность стрельбы и долговечность пусковой установки. Помимо 4 ЗУР, размещённых на пусковой установке, боевая машина позволяет перевозить дополнительно 4 ракеты в корпусе[8].