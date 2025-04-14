FPV-дрон ухилився від ракет та уразив російський ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО

Воїни 413 батальйону "Рейд" спільно зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили російський ЗРК "Стріла-10".

Відео оприлюднили Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти виявили у небі український розвідувальний БПЛА та вивели у поле "Стрілу", щоб збити його.

Проте пуск двох ракет не дав результату, оскільки пілоти дрона ухилилися від них.

"Після невдалого перехоплення ворог спробував відступити, але не встиг. Удар FPV-дрона влучив точно в ціль, завдавши зенітному комплексу серйозних пошкоджень", - додали там.

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