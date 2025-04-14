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FPV-дрон ухилився від ракет та уразив російський ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО

Воїни 413 батальйону "Рейд" спільно зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили російський ЗРК "Стріла-10".

Відео оприлюднили Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти виявили у небі український розвідувальний БПЛА та вивели у поле "Стрілу", щоб збити його.

Проте пуск двох ракет не дав результату, оскільки пілоти дрона ухилилися від них.

"Після невдалого перехоплення ворог спробував відступити, але не встиг. Удар FPV-дрона влучив точно в ціль, завдавши зенітному комплексу серйозних пошкоджень", - додали там.

Дивіться: БМП із російськими штурмовиками вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО

Автор: 

fpv-дрон (112) Сили безпілотних систем (93)


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Топ коментарі
+12
молодці. але не знищили а пошкодили, правильно?
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14.04.2025 15:58
+11
Русня дві ракети просрала, і "Стрілу" ремонтувати доведеться.
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14.04.2025 15:59
+8
полювання на живця..., 2 фпв дрона краще ніж 1
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14.04.2025 15:55
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полювання на живця..., 2 фпв дрона краще ніж 1
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14.04.2025 15:55 Відповісти
Там ФПВ скоріш за все були ні до чого. Висів дрон-"ретранслятор", по ньому і намагалися нанести ураження. ФПВ, навряд чи можливо уразити ракетою, ціль занадто малого розміру,із малим ЕПР
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14.04.2025 19:08 Відповісти
Стріла-10 не має радара, тому на епр не орієнтується. А от розмір для неї таки має значення
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15.04.2025 12:10 Відповісти
молодці. але не знищили а пошкодили, правильно?
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14.04.2025 15:58 Відповісти
Нажаль так.
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14.04.2025 16:12 Відповісти
СТРІЛА це не танк. Ураження радару, чи механізмів управіння і керування- кранти для машини як системи ППО.
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14.04.2025 19:10 Відповісти
Навіть якщо ходова ціла, від пускової залишилося "шмаття"... А це - головне в ЗРК...
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14.04.2025 16:28 Відповісти
Русня дві ракети просрала, і "Стрілу" ремонтувати доведеться.
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14.04.2025 15:59 Відповісти
Розумні дрончики)))
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14.04.2025 16:08 Відповісти
таку приблуду непогано б і нам було зробити проти шахедів. а то 3 роки і жодної потидії, одні балачки, а шкоди вони приносять багато.
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14.04.2025 16:16 Відповісти
Какую "приблуду", которая сама себя защитить не может?
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14.04.2025 16:40 Відповісти
я написав - проти шахедів. в ФПВ вона і не попала б
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14.04.2025 16:57 Відповісти
Бред не пишите больше. Шахед инерциальной, то есть координатной схены наведения, заложеной в память заьлаговременно, а ФПВ дроны управляются непосредственно оператором.
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14.04.2025 17:08 Відповісти
іди опохмєлісь кацап.
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14.04.2025 17:10 Відповісти
Опудало, иди и воюй за Украину. И не кизди со своего удобного дивана, совок гребаный.
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14.04.2025 17:20 Відповісти
Що значить "зробити" ? Це що, вал для коробки передач? Ця "приблуда" виготовлялася (може і зараз виготовляють) у СРСР/Ерефії. Зараз багато хто починає розуміти, що таке популяризація технічних спеціальностей
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14.04.2025 17:03 Відповісти
ну ащо, дивитись? звісно блд зробити. можна хоч саму пускову установку на пікап та ракети. так можна дожуватись соплі поки й захищати вже нічого буде.
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14.04.2025 17:09 Відповісти
Ти про що саме пишеш ? Про Стрілу,бчи про ФПВ- ДРОН?
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14.04.2025 19:14 Відповісти
а шо це така за стріла з 2ма контейнерами?
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14.04.2025 16:19 Відповісти
\
Две пусковые установки по 2 ракеты.
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14.04.2025 16:38 Відповісти
а ви на відео подивіться. 42с.
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14.04.2025 16:50 Відповісти


Два спаренных контейнера
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14.04.2025 17:01 Відповісти
точно 2х2?
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14.04.2025 17:19 Відповісти
Что с глазами? Окулист нужен?
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14.04.2025 17:21 Відповісти
так, комусь точно потрібен окуліст
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14.04.2025 17:26 Відповісти
Основным элементом комплекса является боевая машина. БМ создана на базе МТ-ЛБ. Отличием по сравнению с ЗРК 9К31 «Стрела-1» является увеличенный боекомплект (4 ЗУР на пусковой установке и 4 дополнительных ракеты в боевом отделении машины), оснащение электроприводами механизмов наведения ПУ на цель, 7,62 пулемёт ПКТ для обороны[7].

Машина обладает низким удельным давлением на грунт, что позволяет ей двигаться по дорогам с низкой несущей способностью, по болотам, снежной целине, песчаной местности, кроме того машина может плавать. Ходовая часть имеет независимую торсионную подвеску, обладает хорошей манёвренностью и обеспечивает высокую плавность хода, благодаря этому увеличивается точность стрельбы и долговечность пусковой установки. Помимо 4 ЗУР, размещённых на пусковой установке, боевая машина позволяет перевозить дополнительно 4 ракеты в корпусе[8].
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14.04.2025 17:23 Відповісти
в "стреле" вроде наведение оптическое?
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14.04.2025 19:50 Відповісти
 
 