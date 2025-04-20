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У рові на Бєлгородщині валяються тіла ліквідованих російських штурмовиків. ВIДЕО

На території Бєлгородської області внаслідок контратак українських сил залишився рів, заповнений тілами ліквідованих російських штурмовиків.

Аеророзвідка 225-го окремого штурмового полку зафіксувала наслідки спроб ворога прорватися на наші позиції. Багато окупантів не видно — дехто з них розірвані на частини або засипані землею, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр вдарили по ТОС та знищили ворожі ЛАТи, ВАТи і танки російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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Топ коментарі
+19
Силосують
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20.04.2025 08:39
+18
А могли б Маньку за цицьку тримати та бражку пити.
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20.04.2025 08:35
+10
У селі знають. Але краще назвати це перетворення кацапів у гній.
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20.04.2025 09:16
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А могли б Маньку за цицьку тримати та бражку пити.
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20.04.2025 08:35 Відповісти
Маньку Захерову?
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20.04.2025 12:26 Відповісти
Силосують
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20.04.2025 08:39 Відповісти
Гарне порівняння! Але мало хто знає, що таке силос.
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20.04.2025 08:52 Відповісти
У селі знають. Але краще назвати це перетворення кацапів у гній.
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20.04.2025 09:16 Відповісти
Вірно, бо такий силос українська корова не буде їсти.
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20.04.2025 09:20 Відповісти
Точно, ківи вже давно немає, а його силосна яма пригодилась...
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20.04.2025 09:21 Відповісти
- Какая героическая смерть! - Сказал бы Наполеон (сарказм)
- Да не, ведь без знамени в руках и смердят , - подумал Паффнутий
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20.04.2025 09:31 Відповісти
Дякуємо Захисникам України !
Слава Україні!
З Великоднем Вас!
Христос Воскрес!
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20.04.2025 09:48 Відповісти
Це ті кому уготовлена участь "прапавшіє бєзвєсті" , бульдозером нагребуть землі і "нєту тєла -нєту дєла".
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20.04.2025 09:49 Відповісти
Мабуть, на Берлін, за немкамі, бігли московіти.???
Такого лайна прутін набадяжив уже більше 930.000 орків!!
Дякуємо Захисникам України !
Слава Україні!
З Великоднем Вас!
Христос Воскрес!
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20.04.2025 09:51 Відповісти
"... залишився рів, заповнений тілами ліквідованих російських штурмовиків."

Очікував побачити рів заповнений до країв, але і так нормально. Дякую нашим хлопцям!
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20.04.2025 10:07 Відповісти
Трахалиб своих вонючих самок..,а так сдохли как сабаки бездомные!
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20.04.2025 10:14 Відповісти
Кацапи- дегенерати, дохнуть щоб х7йло та його банда жили. Міліони дегенератів-нелюдей кацапськіх по сусідству - не пощастило Україні.
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20.04.2025 10:35 Відповісти
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20.04.2025 10:54 Відповісти
здохли за золотой унитазный ёршик.
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20.04.2025 10:55 Відповісти
здоровья всем кацапсинским жмурам! и всяческих творчиских узбеков!
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20.04.2025 11:39 Відповісти
Вони й своїм бєлгородцям не потрібні. Сміття і є сміття.
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20.04.2025 11:41 Відповісти
залишилось тільки бульдозерами загорнуть.
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20.04.2025 19:10 Відповісти
Та вже після Паски.Хай ще собачки та лисички посмакують,бо без холодильника скоро херої начнуть смердіти.Себто - пахнуть "рускім міром".
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20.04.2025 19:21 Відповісти
ну так, бо покинутих собак там повно, та і кабанчиків не підгодовують, бо лісників вже не залишилось.
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20.04.2025 19:27 Відповісти
 
 