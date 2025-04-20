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У рові на Бєлгородщині валяються тіла ліквідованих російських штурмовиків. ВIДЕО
На території Бєлгородської області внаслідок контратак українських сил залишився рів, заповнений тілами ліквідованих російських штурмовиків.
Аеророзвідка 225-го окремого штурмового полку зафіксувала наслідки спроб ворога прорватися на наші позиції. Багато окупантів не видно — дехто з них розірвані на частини або засипані землею, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.04.2025 08:39
+18 krot_lub
показати весь коментар20.04.2025 08:35
+10 GICKO_ BANAN
показати весь коментар20.04.2025 09:16
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- Да не, ведь без знамени в руках и смердят , - подумал Паффнутий
Слава Україні!
З Великоднем Вас!
Христос Воскрес!
Такого лайна прутін набадяжив уже більше 930.000 орків!!
Дякуємо Захисникам України !
Слава Україні!
З Великоднем Вас!
Христос Воскрес!
Очікував побачити рів заповнений до країв, але і так нормально. Дякую нашим хлопцям!