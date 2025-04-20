У рові на Бєлгородщині валяються тіла ліквідованих російських штурмовиків. ВIДЕО

На території Бєлгородської області внаслідок контратак українських сил залишився рів, заповнений тілами ліквідованих російських штурмовиків.

Аеророзвідка 225-го окремого штурмового полку зафіксувала наслідки спроб ворога прорватися на наші позиції. Багато окупантів не видно — дехто з них розірвані на частини або засипані землею, інформує Цензор.НЕТ.

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