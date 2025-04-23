Український воїн із близької відстані шпигує окупанта свинцем. ВIДЕО

Боєць стрілецького батальйону поліції Донецької області із автомата ліквідував окупанта на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "гостинну" зустріч окупанту бійці влаштували за допомогою дрона-розвідника, оператор якого детально інформував про рух росіянина. У потрібну мить бійці вийшли зі сховку назустріч загарбнику і один із них майже впритул нашпигував зайду свинцем.

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