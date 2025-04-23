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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Український воїн із близької відстані шпигує окупанта свинцем. ВIДЕО

Боєць стрілецького батальйону поліції Донецької області із автомата ліквідував окупанта на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "гостинну" зустріч окупанту бійці влаштували за допомогою дрона-розвідника, оператор якого детально інформував про рух росіянина. У потрібну мить бійці вийшли зі сховку назустріч загарбнику і один із них майже впритул нашпигував зайду свинцем.

Також дивіться: Боєць ЗСУ із Бразилії знищує окупанта із близької відстані. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) Донецька область (8475) бій (165)


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Топ коментарі
+38
Краще і бути не може.
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23.04.2025 17:31
+14
Краще коли лупасять їх на дальніх подступах. Але хлопці молодці )
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23.04.2025 17:58
+14
Це найкращі мирні переговори із кацапськими свинособаками!
Слава Україні!
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23.04.2025 18:42
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Краще і бути не може.
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23.04.2025 17:31 Відповісти
Краще коли лупасять їх на дальніх подступах. Але хлопці молодці )
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23.04.2025 17:58 Відповісти
Хай так и лежит, дойдет до кондиции сам
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23.04.2025 17:31 Відповісти
Толку з того що в бронежилеті був.
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23.04.2025 17:35 Відповісти
немов як у компютерній грі . ти бачиш все поле бою і підгадавши момент із засідки двухсотиш юніта, а над тобою дружні "джмілі" гудуть
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23.04.2025 17:47 Відповісти
от тільки що це за атака така в одне рило?! в орді що вже практикується страта через атаку?
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23.04.2025 17:49 Відповісти
добре..
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23.04.2025 17:49 Відповісти
Так було ж довше відео, там ще двох підарів забаранили...
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23.04.2025 17:57 Відповісти
заиванили ивана....
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23.04.2025 18:30 Відповісти
Це найкращі мирні переговори із кацапськими свинособаками!
Слава Україні!
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23.04.2025 18:42 Відповісти
Переговори з кацапом повинн1 тривати не довше за автоматну чергу...
Роман Шухевич.
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23.04.2025 21:32 Відповісти
оце - чьотка взаемод1я!!))
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23.04.2025 18:58 Відповісти
Там дрони гудуть над головою ,як бджоли у вулику
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23.04.2025 19:03 Відповісти
Зараз накабздон пояснює мудмурту "Чєй Крым.."...
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23.04.2025 19:27 Відповісти
Це постанова. Тому типа "труп" замазали.
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23.04.2025 20:00 Відповісти
Якийсь заїда , де вони беруться падоюки
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23.04.2025 20:00 Відповісти
хлопец красава!СЛАВА ВСУ!
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23.04.2025 21:21 Відповісти
Не шпигує, а нашпиговує
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23.04.2025 21:43 Відповісти
Перевернув мерзоту ногою і сказав іди нак, некуй шастати тут...
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23.04.2025 22:49 Відповісти
А где все гамнометы здесь, которые с диванов требуют, что б полиция шла воевать? Позасували языки в сраку?
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23.04.2025 23:28 Відповісти
.
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23.04.2025 23:39 Відповісти
Благодатний вогонь, очистив Українську землю від московіта-убивці, що вдерся із зброєю в Україну!
Слава Україні!
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24.04.2025 07:23 Відповісти
Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги (Василь Кук, головнокомандувач УПА)
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24.04.2025 09:58 Відповісти
Запитання - патронів і людей хватить?
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24.04.2025 10:38 Відповісти
все норм. нормально воюєм. до такого відчаю як у чеченців з їх рейдами по тилам і акціями як в Біслані чи Норд Ості поки ще не дійшли.
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24.04.2025 16:08 Відповісти
 
 