Ворог не використовує броньовану техніку для штурмів на Покровському напрямку, - 38 ОБрМП. ВIДЕО

Ворог на Покровському напрямку намагається підвозити свій особовий склад та боєкомплект на безпечну відстань і ховатися. Також ховає і броньовану техніку і не використовує її для штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповіла речниця 38 окремої бригади морської піхоти Олена Солонина.

Вона наголосила, що наразі росіяни використовують броньовані машини як таксі. До лінії бойового зіткнення намагаються ними не наближатись, адже техніку вони цінують більше, аніж особовий склад, який для них "просто м’ясо". Проте й у глибоко ворожому тилу дронарі бригади знаходять броню противника.

"Вороже БМП-2 ми виявили ближче до тилів. Ми контролюємо наше українське небо, і якщо споглядаємо рухи, то не минає якоїсь великої кількості часу - знищуємо. Це була не одна БМП, друга БМП-2 також була успішно знищена. Також ми тоді знайшли ворожий танк Т-72, який знищили", - розповіла Солонина.

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