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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
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Ворог не використовує броньовану техніку для штурмів на Покровському напрямку, - 38 ОБрМП. ВIДЕО

Ворог на Покровському напрямку намагається підвозити свій особовий склад та боєкомплект на безпечну відстань і ховатися. Також ховає і броньовану техніку і не використовує її для штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповіла речниця 38 окремої бригади морської піхоти Олена Солонина.

Вона наголосила, що наразі росіяни використовують броньовані машини як таксі. До лінії бойового зіткнення намагаються ними не наближатись, адже техніку вони цінують більше, аніж особовий склад, який для них "просто м’ясо". Проте й у глибоко ворожому тилу дронарі бригади знаходять броню противника.

"Вороже БМП-2 ми виявили ближче до тилів. Ми контролюємо наше українське небо, і якщо споглядаємо рухи, то не минає якоїсь великої кількості часу - знищуємо. Це була не одна БМП, друга БМП-2 також була успішно знищена. Також ми тоді знайшли ворожий танк Т-72, який знищили", - розповіла Солонина.

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Автор: 

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Відправте туди Насірова, нехай все замінує.
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25.04.2025 10:39 Відповісти
Не можливо, бо як йому про це скажуть, він мінувати зразу почне
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25.04.2025 10:50 Відповісти
Такі персонажі в тилу потрібніші .
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25.04.2025 10:46 Відповісти
Бидло в ху... лостані багато, а заліза мало, на ньому ще заробити треба. А на вмерлих ху...ловцях заробляють і родини і керівництво
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25.04.2025 10:48 Відповісти
По шахтних виробітках лізуть? Замінувати нахрєн,і хоронити не треба. З тої глибини до пекла ближче
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25.04.2025 13:15 Відповісти
*****, накопичує «броню», для удару по країні НАТО…
Там, не зможуть, так протистояти йому, як це зробили Захисники України, у супереч, злочинних дій посадових осіб в органах державної влади з 2019 року!
Потікавші за кордон керівні особи з ГПУ можуть це засвідвідчити, поки, як СВІДКИ… (ст 28 ККУ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Кримінальний ...)
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25.04.2025 17:50 Відповісти
 
 