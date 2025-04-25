Внаслідок підриву авто у Брянську ліквідовано провідного конструктора систем РЕБ та РЕР для армії РФ Ритікова. ВIДЕО
У російському Брянську на днях підірвали автомобіль, у якому перебував керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу Євген Ритіков.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ритіков був провідним конструктором, який модернізував засоби РЕБ та РЕР для армії РФ. Він відповідав зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху автомобіля. У салоні авто перебував Ритіков та його колега - заступник чи помічник. Обоє ліквідовані. Вибух стався у ніч з 17 на 18 квітня.
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