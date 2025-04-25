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Внаслідок підриву авто у Брянську ліквідовано провідного конструктора систем РЕБ та РЕР для армії РФ Ритікова. ВIДЕО

У російському Брянську на днях підірвали автомобіль, у якому перебував керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу Євген Ритіков.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ритіков був провідним конструктором, який модернізував засоби РЕБ та РЕР для армії РФ. Він відповідав зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху автомобіля. У салоні авто перебував Ритіков та його колега - заступник чи помічник. Обоє ліквідовані. Вибух стався у ніч з 17 на 18 квітня.

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Автор: 

армія рф (17399) вибух (4461) ліквідація (3926) виробництво (1635) знищення (7251) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+30
Двіжуха продовжується.
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25.04.2025 13:47
+18
Ще два дохлих москалика. Дуже добре!
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25.04.2025 13:49
+15
Наслідки його РЕБ, і спрацювали!
Жило грішно, і здохло смішно, як і отой москалик…
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25.04.2025 13:48
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Двіжуха продовжується.
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25.04.2025 13:47 Відповісти
Наслідки його РЕБ, і спрацювали!
Жило грішно, і здохло смішно, як і отой москалик…
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25.04.2025 13:48 Відповісти
Ще два дохлих москалика. Дуже добре!
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25.04.2025 13:49 Відповісти
Це були не прості москалики, це були дуже важливі москалики.
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25.04.2025 13:56 Відповісти
Переставився в ліпші світи
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25.04.2025 13:49 Відповісти
Скоріше в пекло
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25.04.2025 13:52 Відповісти
Какое "жуткое" событие
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25.04.2025 13:49 Відповісти
А може це просте самогубство
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25.04.2025 13:54 Відповісти
Добра відповідь і путлеру і трампону!
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25.04.2025 13:49 Відповісти
НаРЕБнувся скотиняка!
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25.04.2025 13:49 Відповісти
От краснухи бывает не только бесплодие, но и безъяичие вместе с безголовием.
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25.04.2025 13:50 Відповісти
Хоч на кабздона білети отримує, краще ніж людям смерть нести. Хай земля тобі буде бетоном
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25.04.2025 13:51 Відповісти
ГОЙДА!!!
Полювання на свинопсів відкрито!
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25.04.2025 13:53 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
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25.04.2025 13:53 Відповісти
Ритікова ліквідував Москалик . Потім Volkswagen ліквідував Москалика . Шо кому не понятно ?
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25.04.2025 13:56 Відповісти
Приземлився клятий Ритіков до чорта у корзину, заребився в гробик із красухою у малині.
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25.04.2025 13:58 Відповісти
Карабаса у студію!
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25.04.2025 14:00 Відповісти
Треба свої здібності на щось корисне скеровувати. Наприклад, грав би у шахи, усі були б задоволені.
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25.04.2025 14:02 Відповісти
А в Аду инженеры нужны???
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25.04.2025 14:04 Відповісти
Може чорти замахались дрова підкидати, треба автоматизувати
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25.04.2025 14:11 Відповісти
сегодня просто праздник какой то!сначала рашистский генерал,затем конструктор кацапского оружия!браво ВСУ!
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25.04.2025 14:07 Відповісти
Зарывайте Рытикова!
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25.04.2025 14:09 Відповісти
Шо, апять?!!!
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25.04.2025 14:13 Відповісти
Агонь!
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25.04.2025 14:14 Відповісти
давай до свідання 🎳 !!!
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25.04.2025 14:44 Відповісти
Агентура/резидентура реалізує успішні диверсії, в т.ч. і з ліквідації ключових спеціалістів та вищого керівництва загарбника (генерала - командувача роду військ пам'ятаємо?) - тобто працює відмінно. І це добре.
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25.04.2025 14:48 Відповісти
 
 