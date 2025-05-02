В окупованому Криму вночі пролунали вибухи: мешканці заявили про масовану атаку. ВIДЕО

Вночі 2 травня у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За свідченням місцевих мешканців гучно було поблизу аеродрому "Саки", що в Новофедорівці перебувають під атакою дронів. Тамтешня влада заявляє, що сили ППО успішно збивають дрони.

Та місцеві публікують відео, на яких видно, як в небо підіймається стовп диму та розгоряється полум'я.

Телеграм-канал "Кримській вітер" повідомив про атаку на аеродроми "Кача" та "Бельбек", що розташовані під Севастополем. А також про можливі удари по мису Тарханкут та Євпаторії

Також повідомляється про атаку БпЛА на ракетну базу в районі Гвардійського.

"В останні 15 хвилин було кілька вибухів з боку села Красне, видно спалахи та звук через 20 секунд у Гвардійському", - йдеться у повідомленні.

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот у взаємодії з силами ППО відбиває масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.

За його словами, над морем уже збили понад 10 БПЛА.

Згодом у міноборони РФ заявили, що збили 89 БПЛА над територією окупованого півострова та 23 дрони над акваторією Чорного моря;

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