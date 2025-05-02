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Новини Відео Удари по Криму
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В окупованому Криму вночі пролунали вибухи: мешканці заявили про масовану атаку. ВIДЕО

Вночі  2 травня   у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За свідченням місцевих мешканців гучно було  поблизу аеродрому "Саки", що в Новофедорівці перебувають під атакою дронів. Тамтешня влада заявляє, що сили ППО успішно збивають дрони.

Та місцеві публікують відео, на яких видно, як в небо підіймається стовп диму та розгоряється полум'я.

Телеграм-канал "Кримській вітер" повідомив про атаку на аеродроми "Кача" та "Бельбек", що розташовані під Севастополем. А також про можливі удари по мису Тарханкут та Євпаторії

Також повідомляється про атаку БпЛА на ракетну базу в районі Гвардійського.

"В останні 15 хвилин було кілька вибухів з боку села Красне, видно спалахи та звук через 20 секунд у Гвардійському", - йдеться у повідомленні.

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот у взаємодії з силами ППО відбиває масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави.

За його словами, над морем уже збили понад 10 БПЛА.

Згодом у міноборони РФ заявили, що збили 89 БПЛА над територією окупованого півострова та 23 дрони над акваторією Чорного моря;

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Автор: 

безпілотник (4195) Крим (14170) обстріл (28613) окупація (6715)


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Топ коментарі
+8
Вночі було темно, і не видно... Зараз розгрібають "кучу абломкав хахляцких беспилотникав". Як розгребуть - поїдеш і порахуєш...
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02.05.2025 07:41
+2
Це все до одного місця.Міст стоіть,стоіть.Ось і все.
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02.05.2025 07:50
+2
Крим - це Україна. Русня в Криму - законна ціль.
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02.05.2025 08:19
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Чому не пишуть скільки кацапів сдохло ?!!
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02.05.2025 07:15 Відповісти
Вночі було темно, і не видно... Зараз розгрібають "кучу абломкав хахляцких беспилотникав". Як розгребуть - поїдеш і порахуєш...
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02.05.2025 07:41 Відповісти
Тупе питання. Тому що кацапи це приховують.
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02.05.2025 08:05 Відповісти
Потому что патєрьнєт, всьосбілі.
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02.05.2025 08:59 Відповісти
хто це зробив ?
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02.05.2025 07:18 Відповісти
"Барабашка"... "ТОНЕМИ...".
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02.05.2025 07:43 Відповісти
Знову курили, деьіли.
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02.05.2025 07:28 Відповісти
Та то не дрони, то на ваша бажання камені з неба падали, виж цього бажали
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02.05.2025 07:49 Відповісти
Це все до одного місця.Міст стоіть,стоіть.Ось і все.
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02.05.2025 07:50 Відповісти
"что-то мало *****"
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02.05.2025 08:06 Відповісти
Крим - це Україна. Русня в Криму - законна ціль.
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02.05.2025 08:19 Відповісти
 
 