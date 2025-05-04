УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9834 відвідувача онлайн
Новини Відео Збиття Кинджалу над Києвом
2 886 8

Опанував ЗРК Patriot: Повітряні сили показали оператора, який вперше у світі збив російський "Кинджал". ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який вперше у світі російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Сталося це 4 травня 2023 року в небі над Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на опубліковане відео в телеграм-каналі Повітряних сил.

Прізвище оператора не називається, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.

"Коли почалася війна, я вступив до війська. І я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший "Кинджал" у світі", - каже воїн на ім'я Дмитро.

За словами воїна, тоді в момент атаки він та його колеги не знали, що столицю атакує саме "Кинджал".

"У той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто "Іскандер". Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був "Кинджал". Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що "Кинджал" неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається… Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету", - сказав військовий.

Дивіться також: Українські захисники уразили ворожі укриття, бліндажі, засоби зв’язку, транспорт та особовий склад. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) Повітряні сили (2670) Patriot (312)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🇺🇦💪
показати весь коментар
04.05.2025 21:24 Відповісти
Дякую шановний пане. Як показав час найцінніші для України в складний час це ЗСУ і програмісти, пілоти, танкісти... а не актори погорілого антимайданного театру "95 квартал". Але нарід вибрал "квартал".
показати весь коментар
04.05.2025 21:27 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2025 21:27 Відповісти
зя ! зя ! зя !!!!!!!!

та ще й розтерти !

.
показати весь коментар
04.05.2025 21:36 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2025 21:41 Відповісти
и что ? так пишут, что кинжал ракета-недоделок или я чего то не понял?
показати весь коментар
04.05.2025 21:37 Відповісти
А что здесь понимать,Рашка как всегда блефует,аналогов нет...)))
показати весь коментар
04.05.2025 22:08 Відповісти
Нема слів!!!
"От полётов отстранить, ста грамм не давать, назначить дежурным. ВЕЧНЫМ дежурным!" ©
показати весь коментар
04.05.2025 22:11 Відповісти
 
 