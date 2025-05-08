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Новини Відео Реабілітація військових
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Військовий Микола Шот із чотирма ампутаціями проходить реабілітацію у Львові: "Хочу піти у спорт. Буду бігом займатися. Мрію стати паралімпійцем". ВIДЕО

40-річний Микола Шот родом із міста Новояворівськ на Львівщині. Він втратив після поранення на війні і руки, і ноги. Поранення чоловік отримав у 2024 році, а після лікування перші протези йому встановили у США. Зараз чоловік проходить реабілітацію у національному реабілітаційному центрі "Незламні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, на батьківщину Микола повернувся, аби не лише опанувати протези, але й втілити мрію - стати паралімпійцем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я радий, що живий, а те, що я не бачу – я в житті багато чого побачив, - український воїн Павло проходить реабілітацію після втрати зору через поранення. ВIДЕО

Автор: 

Паралімпіада (185) спорт (1621) реабілітація (326) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (295) ЗСУ (7592)


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Бог у поміч, Герою
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08.05.2025 13:28 Відповісти
Сильні люди, дуже сильні. Цікаво, держава зеленского хоть якусь копійчину витратила на ветерана-інваліда - чи як завжди - волонтери наші та американськи.
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08.05.2025 13:29 Відповісти
сили тобі, чоловіче.
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08.05.2025 13:30 Відповісти
Сонечко, дякую, що вижив! Хай тобі допомагає Господь, твої рідні і всі справжні Українці! Дякую за захист нашого спільного дому - України! Сльози(((
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08.05.2025 13:35 Відповісти
Величезна подяка лікарям, персоналу, всім небайдужим людям, які опікуються, лікують, допомагають нашим Героям!!
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08.05.2025 13:39 Відповісти
Молись Богу, синок
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08.05.2025 13:49 Відповісти
Велика подяка тобі, воїн, твоїм близьким та рідним. Хай Господь допомогає.
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08.05.2025 13:55 Відповісти
бажаю здійснення всіх мрій й щоб поруч були люди, які б вірили в тебе й допомагали якщо потрібно..., нехай дух твій залишається незламним...
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08.05.2025 14:13 Відповісти
Хай ті хто лишив тебе ніг і рук до скону віку родяться безногими і безрукими
АМІНЬ !
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08.05.2025 14:54 Відповісти
 
 