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Військовий Микола Шот із чотирма ампутаціями проходить реабілітацію у Львові: "Хочу піти у спорт. Буду бігом займатися. Мрію стати паралімпійцем". ВIДЕО
40-річний Микола Шот родом із міста Новояворівськ на Львівщині. Він втратив після поранення на війні і руки, і ноги. Поранення чоловік отримав у 2024 році, а після лікування перші протези йому встановили у США. Зараз чоловік проходить реабілітацію у національному реабілітаційному центрі "Незламні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, на батьківщину Микола повернувся, аби не лише опанувати протези, але й втілити мрію - стати паралімпійцем.
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