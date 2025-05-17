Група воїнів 8 батальйону 10 ОГШБ 3 місяці перебувала у кільці ворога, - опубліковано відеощоденник українського військового. ВIДЕО

Війська РФ три місяці тримали в кільці і намагалися вибити групу бійців 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБ.

Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповідає український воїн на ім'я Роман, інформує Цензор.НЕТ.

Роман записував відеощоденник цих днів, проведених в оточенні.

"Потрапили в засідку, Микола, Володя, Тарас загинули одразу. Микола на руках у мене помер. В живіт увалили з кулемета", - заявив він.

Як зазначається, у грудні 2024 року війська РФ за два дні взяли у кільце бойову групу Романа. 92 дні ворог намагався вибити бійців із позицій усім наявним озброєнням. Українці розмістилися у двоповерхівці з підвалом.

"Там було надійне укриття, тому ми так довго трималися", - пояснив Роман.

"Я казав хлопцям, ми як вийдемо - буде біда. Бо тут у нас є крепость. Нас там товкли і товкли. Дронів - сила силенна. Жах. Не злічити", - додає він.

Їжу нашим воїнам доставляли дронами.

"На добу півтора шматочки хліба на чотирьох і шість ложок каші з тушонкою", - пригадує Роман.

Він також розповів, як уцілілим воїнам вдалося вибратися.