УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10684 відвідувача онлайн
Новини Відео Історії російсько-української війни
6 770 16

Група воїнів 8 батальйону 10 ОГШБ 3 місяці перебувала у кільці ворога, - опубліковано відеощоденник українського військового. ВIДЕО

Війська РФ три місяці тримали в кільці і намагалися вибити групу бійців 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБ.

Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповідає український воїн на ім'я Роман, інформує Цензор.НЕТ.

Роман записував відеощоденник цих днів, проведених в оточенні.

"Потрапили в засідку, Микола, Володя, Тарас загинули одразу. Микола на руках у мене помер. В живіт увалили з кулемета", - заявив він.

Як зазначається, у грудні 2024 року війська РФ за два дні взяли у кільце бойову групу Романа. 92 дні ворог намагався вибити бійців із позицій усім наявним озброєнням. Українці розмістилися у двоповерхівці з підвалом.

"Там було надійне укриття, тому ми так довго трималися", - пояснив Роман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 10-ї ОГШБр відбили штурм російських "мотокамікадзе". ВIДЕО

"Я казав хлопцям, ми як вийдемо - буде біда. Бо тут у нас є крепость. Нас там товкли і товкли. Дронів - сила силенна. Жах. Не злічити", - додає він.

Їжу нашим воїнам доставляли дронами.

"На добу півтора шматочки хліба на чотирьох і шість ложок каші з тушонкою", - пригадує Роман.

Він також розповів, як уцілілим воїнам вдалося вибратися. 

Автор: 

оточення (26) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) війна в Україні (5816)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
А куди дивилось командування, чому група 3 місяці перебувала в оточенні. Потрібно було мобілізувати на допомогу ударну групу з депутатів ВР
показати весь коментар
17.05.2025 11:06 Відповісти
+24
Слава Героям!
показати весь коментар
17.05.2025 10:58 Відповісти
+24
Честь воїнам
показати весь коментар
17.05.2025 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Героям!
показати весь коментар
17.05.2025 10:58 Відповісти
Честь воїнам
показати весь коментар
17.05.2025 11:00 Відповісти
А куди дивилось командування, чому група 3 місяці перебувала в оточенні. Потрібно було мобілізувати на допомогу ударну групу з депутатів ВР
показати весь коментар
17.05.2025 11:06 Відповісти
а хто командир? це той хто Воїна Ярослава Журавля полишив помирати у 20 році. це зелені гниди.
показати весь коментар
17.05.2025 11:36 Відповісти
Зі "Слуг народу".
показати весь коментар
17.05.2025 11:56 Відповісти
А чому не з міністерства оборони?
Там зараз засідає цілий клан джигітів Умерова.
показати весь коментар
17.05.2025 13:04 Відповісти
для чого кажете дурню?
показати весь коментар
18.05.2025 07:19 Відповісти
Командування тим часом крало гроші
показати весь коментар
17.05.2025 11:30 Відповісти
Героїзм одних - це провал інших. П.С. Німці у ІІ світовій часто воювали в повному оточенні, і не бачили в цьому великих проблем. (Окрім Сталінграда).
показати весь коментар
17.05.2025 11:43 Відповісти
Перші місяці війни вони оточили ( взагалі в різних локаціях) більше мільона червоних арміців.
Наших дідів-прадідів сталінська расія кидала на забій, хотіли штурмовати європейцв-капіталістів
показати весь коментар
17.05.2025 14:13 Відповісти
Дійсно незламні воїни! Респект Героям, не здалися в полон, а чинили опір ворогу!
показати весь коментар
17.05.2025 11:52 Відповісти
Хліб їм дроном закидали, чому не снікерси або каші сублімовані, там де єнергії купа
показати весь коментар
17.05.2025 12:05 Відповісти
А ти, коли-небудь, без хліба, довгий час, жив? Коли все готовий віддать, за звичайний шматок хліба? Якщо організм пристосований до конкретного раціону, то він чітко відпрацьовує відповідну кількість відповідних ферментів... Якщо ж настає різка зміна раціону - то ти хоч "суперкалоріями" людину годуй - "не в коня корм..." . У китайців покарання було, для зрадників, які тягалися з кочівниками... Вони їх годували виключно м"ясом, А у китайців раціон базувався, в основному, на рослинній їжі. І від того "висококалорійного" м"ясного раціону, у них наставав заворот кишок, і вони помирали у муках...
показати весь коментар
17.05.2025 12:21 Відповісти
Можливо хліб був їхній а те що закидали дронами доходило не часто - РЕБ ті інші втрати дронів
показати весь коментар
17.05.2025 14:15 Відповісти
вот НАСТОЯЩИЕ герои !!! в окружении врага не пали духом !!! Не сдались , а сколько можно было ГРОМИЛИ врага !!! Обнимаю КАЖДОГО и склоняю голову перед ПАВШИМИ защитниками Украины !!!(((
показати весь коментар
17.05.2025 13:21 Відповісти
Герої!
Справжні бандерівці!
показати весь коментар
17.05.2025 16:38 Відповісти
 
 