Группа воинов 8-го батальона 10-й ОГШБ 3 месяца находилась в кольце врага, - опубликован видео-дневник украинского военного. ВИДЕО

Войска РФ три месяца держали в кольце и пытались выбить группу бойцов 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБ.

Об этом в интервью изданию"Радіо Свобода" рассказывает украинский воин по имени Роман, информирует Цензор.НЕТ.

Роман записывал видеодневник этих дней, проведенных в окружении.

"Попали в засаду, Николай, Володя, Тарас погибли сразу. Николай на руках у меня умер. В живот увалили из пулемета", - заявил он.

Как отмечается, в декабре 2024 года войска РФ за два дня взяли в кольцо боевую группу Романа. 92 дня враг пытался выбить бойцов с позиций всем имеющимся вооружением. Украинцы разместились в двухэтажке с подвалом.

"Там было надежное укрытие, поэтому мы так долго держались", - пояснил Роман.

"Я говорил ребятам, мы как выйдем - будет беда. Потому что здесь у нас есть крепость. Нас там толкли и толкли. Дронов - сила силенна. Ужас. Не сосчитать", - добавляет он.

Еду нашим воинам доставляли дронами.

"В сутки полтора кусочка хлеба на четверых и шесть ложек каши с тушенкой", - вспоминает Роман.

Он также рассказал, как уцелевшим воинам удалось выбраться.