Группа воинов 8-го батальона 10-й ОГШБ 3 месяца находилась в кольце врага, - опубликован видео-дневник украинского военного. ВИДЕО
Войска РФ три месяца держали в кольце и пытались выбить группу бойцов 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБ.
Об этом в интервью изданию"Радіо Свобода" рассказывает украинский воин по имени Роман, информирует Цензор.НЕТ.
Роман записывал видеодневник этих дней, проведенных в окружении.
"Попали в засаду, Николай, Володя, Тарас погибли сразу. Николай на руках у меня умер. В живот увалили из пулемета", - заявил он.
Как отмечается, в декабре 2024 года войска РФ за два дня взяли в кольцо боевую группу Романа. 92 дня враг пытался выбить бойцов с позиций всем имеющимся вооружением. Украинцы разместились в двухэтажке с подвалом.
"Там было надежное укрытие, поэтому мы так долго держались", - пояснил Роман.
"Я говорил ребятам, мы как выйдем - будет беда. Потому что здесь у нас есть крепость. Нас там толкли и толкли. Дронов - сила силенна. Ужас. Не сосчитать", - добавляет он.
Еду нашим воинам доставляли дронами.
"В сутки полтора кусочка хлеба на четверых и шесть ложек каши с тушенкой", - вспоминает Роман.
Он также рассказал, как уцелевшим воинам удалось выбраться.
Там зараз засідає цілий клан джигітів Умерова.
Наших дідів-прадідів сталінська расія кидала на забій, хотіли штурмовати європейцв-капіталістів
Справжні бандерівці!