Группа воинов 8-го батальона 10-й ОГШБ 3 месяца находилась в кольце врага, - опубликован видео-дневник украинского военного. ВИДЕО

Войска РФ три месяца держали в кольце и пытались выбить группу бойцов 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБ.

Об этом в интервью изданию"Радіо Свобода" рассказывает украинский воин по имени Роман, информирует Цензор.НЕТ.

Роман записывал видеодневник этих дней, проведенных в окружении.

"Попали в засаду, Николай, Володя, Тарас погибли сразу. Николай на руках у меня умер. В живот увалили из пулемета", - заявил он.

Как отмечается, в декабре 2024 года войска РФ за два дня взяли в кольцо боевую группу Романа. 92 дня враг пытался выбить бойцов с позиций всем имеющимся вооружением. Украинцы разместились в двухэтажке с подвалом.

"Там было надежное укрытие, поэтому мы так долго держались", - пояснил Роман.

Бойцы 10-й ОГШБр отбили штурм российских "мотокамикадзе".

"Я говорил ребятам, мы как выйдем - будет беда. Потому что здесь у нас есть крепость. Нас там толкли и толкли. Дронов - сила силенна. Ужас. Не сосчитать", - добавляет он.

Еду нашим воинам доставляли дронами.

"В сутки полтора кусочка хлеба на четверых и шесть ложек каши с тушенкой", - вспоминает Роман.

Он также рассказал, как уцелевшим воинам удалось выбраться.

окружение (50) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207) война в Украине (5775)
А куди дивилось командування, чому група 3 місяці перебувала в оточенні. Потрібно було мобілізувати на допомогу ударну групу з депутатів ВР
17.05.2025 11:06 Ответить
Слава Героям!
17.05.2025 10:58 Ответить
Честь воїнам
17.05.2025 11:00 Ответить
а хто командир? це той хто Воїна Ярослава Журавля полишив помирати у 20 році. це зелені гниди.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:36 Ответить
Зі "Слуг народу".
показать весь комментарий
17.05.2025 11:56 Ответить
А чому не з міністерства оборони?
Там зараз засідає цілий клан джигітів Умерова.
показать весь комментарий
17.05.2025 13:04 Ответить
для чого кажете дурню?
показать весь комментарий
18.05.2025 07:19 Ответить
Командування тим часом крало гроші
показать весь комментарий
17.05.2025 11:30 Ответить
Героїзм одних - це провал інших. П.С. Німці у ІІ світовій часто воювали в повному оточенні, і не бачили в цьому великих проблем. (Окрім Сталінграда).
показать весь комментарий
17.05.2025 11:43 Ответить
Перші місяці війни вони оточили ( взагалі в різних локаціях) більше мільона червоних арміців.
Наших дідів-прадідів сталінська расія кидала на забій, хотіли штурмовати європейцв-капіталістів
показать весь комментарий
17.05.2025 14:13 Ответить
Дійсно незламні воїни! Респект Героям, не здалися в полон, а чинили опір ворогу!
показать весь комментарий
17.05.2025 11:52 Ответить
Хліб їм дроном закидали, чому не снікерси або каші сублімовані, там де єнергії купа
показать весь комментарий
17.05.2025 12:05 Ответить
А ти, коли-небудь, без хліба, довгий час, жив? Коли все готовий віддать, за звичайний шматок хліба? Якщо організм пристосований до конкретного раціону, то він чітко відпрацьовує відповідну кількість відповідних ферментів... Якщо ж настає різка зміна раціону - то ти хоч "суперкалоріями" людину годуй - "не в коня корм..." . У китайців покарання було, для зрадників, які тягалися з кочівниками... Вони їх годували виключно м"ясом, А у китайців раціон базувався, в основному, на рослинній їжі. І від того "висококалорійного" м"ясного раціону, у них наставав заворот кишок, і вони помирали у муках...
показать весь комментарий
17.05.2025 12:21 Ответить
Можливо хліб був їхній а те що закидали дронами доходило не часто - РЕБ ті інші втрати дронів
показать весь комментарий
17.05.2025 14:15 Ответить
вот НАСТОЯЩИЕ герои !!! в окружении врага не пали духом !!! Не сдались , а сколько можно было ГРОМИЛИ врага !!! Обнимаю КАЖДОГО и склоняю голову перед ПАВШИМИ защитниками Украины !!!(((
показать весь комментарий
17.05.2025 13:21 Ответить
Герої!
Справжні бандерівці!
показать весь комментарий
17.05.2025 16:38 Ответить
 
 